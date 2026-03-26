Τουρισμός: Μια μαγειρική εκπομπή του Netflix αλλάζει τα δεδομένα

Αίσθηση στη βιομηχανία τροφίμων και στις τάσεις στον τουρισμό έχει προκαλέσει η εκπομπή «Culinary Class Wars» του Netflix, η οποία ολοκλήρωσε τη δεύτερη σεζόν της στις 13 Ιανουαρίου

Κι αυτό γιατί οι κρατήσεις και οι λίστες αναμονής για τα εστιατόρια των διαγωνιζόμενων αυξήθηκαν κατά μέσο όρο 303%, πέντε εβδομάδες μετά τη δεύτερη πρεμιέρα της εκπομπής σε σύγκριση με τις πέντε εβδομάδες πριν, σύμφωνα με έκθεση της πλατφόρμας κρατήσεων εστιατορίων CatchTable που δημοσιεύθηκε μέσω των νοτιοκορεατικών μέσων ενημέρωσης.

Το Υπουργείο Πολιτισμού, Αθλητισμού και Τουρισμού της Νότιας Κορέας ανακοίνωσε τον Δεκέμβριο μια στροφή προς την ένταξη του γαστρονομικού τουρισμού στη στρατηγική του για το 2026

Η μαγειρική εκπομπή και ο τουρισμός

Το «Culinary Class Wars» κατηγοριοποιεί τους σεφ σε «Black Spoons» (κρυφοί μάστορες) και «White Spoons» (ελίτ), αντικατοπτρίζοντας τη διάκριση μεταξύ street food και εμπειριών με αστέρια Michelin, και οι θεατές είναι πρόθυμοι να δοκιμάσουν τις γεύσεις και από τα δύο άκρα του φάσματος.

Αυτό ισχύει ιδιαίτερα για τους millennials — εκείνους που γεννήθηκαν μεταξύ 1981 και 1996 — και τη Gen Ζ, που γεννήθηκε το 1996 ή αργότερα, οι οποίοι θέλουν να γνωρίσουν πολιτισμούς διαφορετικούς από τον δικό τους, σύμφωνα με την έρευνα για τον τρόπο ζωής Ασίας-Ειρηνικού 2025 της Euromonitor International.

Ο γαστρονομικός τουρισμός

Η Ντον Τέο, διευθύνουσα σύμβουλος της εταιρείας ανάπτυξης ξενοδοχείων και εστιατορίων Amara Holdings με έδρα τη Σιγκαπούρη, δήλωσε ότι οι κρατήσεις για τα εστιατόρια που παρουσιάζονται στην εκπομπή του Netflix ήταν «αδύνατες» κατά τη διάρκεια ενός ταξιδιού που πραγματοποίησε στη Σεούλ τον περασμένο Οκτώβριο.

Η επίδραση της σειράς «κάνει τους ανθρώπους να την προσέξουν», είπε ο Τέο.

Το Υπουργείο Πολιτισμού, Αθλητισμού και Τουρισμού της Νότιας Κορέας ανακοίνωσε τον Δεκέμβριο μια στροφή προς την ένταξη του γαστρονομικού τουρισμού στη στρατηγική του για το 2026 – και η χώρα δεν είναι η μόνη σε αυτό το αυξημένο ενδιαφέρον για φαγητό από τους ταξιδιώτες.

Στη Σιγκαπούρη, τα τρόφιμα ήταν ένας από τους κύριους παράγοντες ρεκόρ των τουριστικών δαπανών μεταξύ Ιανουαρίου και Σεπτεμβρίου 2025, σύμφωνα με το Συμβούλιο Τουρισμού της Σιγκαπούρης. Οι τουριστικές εισπράξεις για τρόφιμα και ποτά αυξήθηκαν κατά 15% σε σύγκριση με την ίδια περίοδο το 2024, παρά την αύξηση μόνο 2,3% στους συνολικούς επισκέπτες.

Και στην Ιαπωνία, περίπου το 82% των τουριστών ανέφεραν ότι η κατανάλωση ιαπωνικού φαγητού ήταν μία από τις ταξιδιωτικές τους προσδοκίες το 2024, από περίπου 70% το 2015.

Το φαγητό είναι ένας τρόπος για τους ταξιδιώτες να βιώσουν την αυθεντική κουλτούρα, σύμφωνα με τον Erik Wolf, εκτελεστικό διευθυντή και ιδρυτή του Παγκόσμιου Συνδέσμου Ταξιδιών Γαστρονομίας.

«Δεν έχει να κάνει τόσο με τα ταξίδια όσο με τον πολιτισμό σε όλο τον κόσμο. Ειδικά μετά την πανδημία, οι άνθρωποι θέλουν να πάνε σε περισσότερες αγροτικές περιοχές, εκτός κέντρου. Θέλουν να γνωρίσουν τους ανθρώπους, και μάλιστα με έναν γνήσιο τρόπο», εξήγησε ο Γουλφ στο CNBC.

Για τους καταναλωτές, η εστίαση πρέπει να είναι σε ολόκληρη την εμπειρία, από τα εποχιακά προϊόντα μέχρι την προέλευση των σκευών

Η απάντηση από τον τουρισμό

Τα ξενοδοχεία ανταποκρίνονται με παρόμοιο τρόπο σε αυτό το αυξανόμενο γαστρονομικό ενδιαφέρον.

Σχεδόν 1 στους 5 ταξιδιώτες αναζήτησε συγκεκριμένα νέα εστιατόρια ή γαστρονομικές εμπειρίες, με το 60% των ταξιδιωτών πολυτελείας να δίνουν προτεραιότητα σε ξενοδοχεία με καλές επιλογές φαγητού, σύμφωνα με την Έκθεση Τάσεων 2025 της Hilton.

«Τα εστιατόρια σήμερα στα ξενοδοχεία δεν μπορούν απλώς να είναι εστιατόρια ξενοδοχείων», σύμφωνα με την Candice D’Cruz, αντιπρόεδρο των πολυτελών brands Hilton Asia Pacific.

Για τους καταναλωτές, η εστίαση πρέπει να είναι σε ολόκληρη την εμπειρία, από τα εποχιακά προϊόντα μέχρι την προέλευση των σκευών, πρόσθεσε η D’Cruz. «Αν πάω στην Ιαπωνία, θέλω να έχω λευκά ροδάκινα κατά τη διάρκεια της εποχής των ροδάκινων. Θέλω να έχω φράουλες και λευκές φράουλες κατά τη διάρκεια της σεζόν», πρόσθεσε στο CNBC.

Στη Σιγκαπούρη, η Amara Holdings στοχεύει να ικανοποιήσει αυτή την επιθυμία για πολιτιστικές εμπειρίες, παρέχοντας ξεναγήσεις σε κέντρα πωλητών και τοπικές αγορές, κοντά στο κεντρικό ξενοδοχείο της στο κέντρο της Σιγκαπούρης.

Πηγή: ΟΤ