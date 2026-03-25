25.03.2026 | 19:57
Βρέθηκε οβίδα στην Πεύκη – Κλειστή η οδός Δημοκρατίας
Πώς είναι να είσαι η κόρη της Κέιτ Μος; – Η Λίλα, το πάρτι των 50ων γενεθλίων, οι αδυναμίες και τα μυστικά
Fizz 25 Μαρτίου 2026, 19:40

Η Λίλα Μος δίνει πληροφορίες εκ των έσω -Τι έκανε στο πάρτι των 50ων γενεθλίων της μητέρας της, ποια είναι η μοναδική της αδυναμία και τι κρύβει το μοντέλο από το μοναδικό της παιδί;

Έφη Αλεβίζου
Τα 11 λεπτά που μπορούν να σώσουν την καρδιά

Είναι η κόρη του σούπερ μοντέλου Κέιτ Μος και δίνει μια σπάνια εικόνα για το πώς είναι να είσαι το μοναδικό παιδί της παγκοσμίου φήμης βασίλισσας της πασαρέλας.

Σε συνέντευξή της στη βρετανική Vogue, η Λίλα, 23 ετών, επίσης μοντέλο αποκάλυψε τι έκανε στα θρυλικά 50ά γενέθλια της μητέρας της, ποια είναι η μεγαλύτερη αδυναμία της και τι κρύβει η Κέιτ από το μοναχοπαίδι της.

Καραόκε κανείς;

Η Κέιτ, 52 ετών, γιόρτασε τα 50ά της γενέθλια στο εστιατόριο Laurent του ξενοδοχείου The Ritz Paris τον Ιανουάριο του 2024 και η Λίλα παραδέχτηκε ότι ανέλαβε για λίγο τον έλεγχο κατά τη διάρκεια της βραδιάς.

Είπε: «Η μαμά μου έμενε εκεί κατά τη διάρκεια της εβδομάδας μόδας και εκεί γιορτάσαμε τα 50ά της γενέθλια, όταν και τραγούδησα το Valerie της Amy Winehouse ξανά και ξανά. Δεν ήταν πάρτι καραόκε, αλλά εγώ το έκανα».

Ιστορίες για τον Μικ Τζάγκερ

Η Daily Mail ανέφερε τότε ότι η εορτάζουσα φορούσε ένα vintage διαφανές μαύρο δαντελένιο φόρεμα και μαύρη σατέν κάπα, τα οποία αργότερα αντάλλαξε με το πιο ζεστό vintage παλτό της Charlotte, δια χειρός του Αμερικανού σχεδιαστή Bob Mackie, του 1984, με γούνα στο γιακά.

Η Κέιτ, σύμφωνα με μαρτυρίες, ξεκίνησε τη βραδιά της συναντώντας φίλους, όταν κάποιοι την άκουσαν να φωνάζει «έχω να σε δω πάρα πολύ καιρό» τρέχοντας στον φωτισμένο με κεριά χώρο καπνιστών του μαγαζιού όπου πέρασε κάποια ώρας αφηγούμενη ιστορίες για τον Μικ Τζάγκερ.

Στη συνέχεια, η παρέα δείπνησε στο πολυτελές εστιατόριο, γνωστό για τη μους μπριός με χαβιάρι, τη σαλάτα με μπλε αστακό και το κονφί μπακαλιάρου σε σάλτσα vierge, που ετοίμασε ο σεφ Ματιέ Πακό, και τα συνοδεύσανε με το αγαπημένο κοκτέιλ σαμπάνιας του μαγαζιού – το Laurent Spritz των 27 ευρώ.

Το αντίθετο της μητέρας της

Ενώ η μητέρα της είχε μια αρκετά ξέφρενη ζωή, η Λίλα  -της οποίας ο πατέρας είναι επιμελητής και διευθύνων σύμβουλος του περιοδικού Dazed, ο Τζέφερσον Χακ, 54 ετών- ισχυρίστηκε ότι η μεγαλύτερη αδυναμία της είναι το «TikTok πριν τον ύπνο».

Και φυσικά μίλησε για το απίστευτο προσωπικό βεστιάριο μόδας της μητέρας της, ως μία από τις πιο στιλάτες γυναίκες στον κόσμο.

Είπε: «Η μαμά μου με βρίσκει στην ντουλάπα της τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα, αλλά ξέρω ότι οτιδήποτε είναι πραγματικά απαγορευμένο θα είναι κρυμμένο. Οπότε, ναι, αυτό το vintage σακάκι Bar, του Dior είναι δικό μου».

Οι φανατικοί θαυμαστές της Κέιτ ίσως θυμούνται ότι η Τζέιντ έστειλε ένα κολιέ στην ίδια την Κέιτ, το 2000, όταν ανακάλυψε ότι έβλεπε τον τότε φίλο της, Νταν Μακμίλαν, δισέγγονο του πρώην πρωθυπουργού των Τόρις

Ο καυγάς με την Τζέιντ Τζάγκερ

Δεν μπορεί να είναι εύκολο να ξέρεις τι να αγοράσεις σε μια γυναίκα που τα έχει όλα, αλλά η Λίλα περιέγραψε λεπτομερώς το καλύτερο δώρο που αγόρασε ποτέ για τη μητέρα της.

Είπε: «Ήταν ένα κολιέ της Τζέιντ Τζάγκερ με πολλά πολύχρωμα, χαραγμένα μενταγιόν για τα 50ά γενέθλια της μαμάς».

Οι φανατικοί θαυμαστές της Κέιτ ίσως θυμούνται ότι η Τζέιντ έστειλε ένα κολιέ στην ίδια την Κέιτ, το 2000, όταν ανακάλυψε ότι έβλεπε τον τότε φίλο της, Νταν Μακμίλαν, δισέγγονο του πρώην πρωθυπουργού των Τόρις.

Το κολιέ είχε τη λέξη «s**g» γραμμένη (βρετανική, υβριστική σλανγκ), αλλά τέσσερα χρόνια αργότερα, οι δύο γυναίκες είχαν συμφιλιωθεί πλήρως.

Μια φίλη της Κέιτ είπε τότε στην εφημερίδα The Standard: «Κανείς δεν περίμενε να τα βρουν. Μόλις την περασμένη εβδομάδα, μερικές φίλες της Κέιτ μιλούσαν για την πιθανότητα να συναντήσει τυχαία την Τζέιντ στο νησί και για το πόσο άβολη θα ήταν η κατάσταση.

»Αλλά ένα πράγμα που η Κέιτ και η Τζέιντ δεν ήταν ποτέ είναι προβλέψιμες και φαίνεται ότι για άλλη μια φορά έκαναν κάτι εντελώς απροσδόκητο».

*Με στοιχεία από dailymail.com | Αρχική Φωτό: REUTERS

Ενέργεια
Ενεργειακή κρίση: Η Ευρώπη ξανά μπροστά σε κρίσιμες αποφάσεις

Τα 11 λεπτά που μπορούν να σώσουν την καρδιά

Ο Τραμπ απειλεί με «κόλαση» αν το Ιράν δεν παραδεχθεί την ήττα του

Το μυστικό ημερολόγιο, το ποτό και οι Κένεντι: Τελικά η Μέριλιν Μονρόε δολοφονήθηκε;
64 χρόνια μετά 25.03.26

Ο Μάικ Ροθμίλερ, πρώην ντετέκτιβ του LAPD και νυν συγγραφέας, ζητάει να ανοίξει ξανά ο φάκελος του θανάτου της Μέριλιν Μονρόε - βασισμένος στα στοιχεία του βιβλίου του Bombshell από το 2021

Φροίξος Φυντανίδης
Η Λόρα Ντερν αντιλαμβάνεται διαφορετικά τη σεξουαλικότητα μετά τα 50 της
Η βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιός Λόρα Ντερν αποκάλυψε τι σημαίνει για εκείνη η έννοια «σέξι», αλλά και πως το Χόλιγουντ δεν μπορεί να δείξει με σωστό τρόπο τους ανθρώπους που γερνούν

O 19χρονος γιος της Σάρον Στόουν αποκαλύπτεται – Χαλαρές στιγμές για τη μαμά, τον Κουίν και τον σκύλο
Η Σάρον Στόουν δημοσιεύει μια σπάνια φωτογραφία του 19χρονου γιου της Κουίν, ο οποίος ποζάρει με τον σκύλο της οικογένειας τυλιγμένο με μια πετσέτα.

Όσα είπε ο Jay-Z σε μια νέα, εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη
Σε μια νέα συνέντευξή με το περιοδικό GQ, ο Jay-Z αναφέρθηκε στις κατηγορίες περί κακοποίησης, στο beef μεταξύ Drake και Kendrick Lamar αλλά και στο «αντι-χιπ χοπ» κίνημα της Δεξιάς.

Πώς ο Τζέφρι Έπσταϊν έγινε ο άνθρωπος-κλειδί για τον Λέον Μπλακ
Απειλές και «συμφωνίες σιωπής»: Πώς ο Έπσταϊν «καθάριζε» τις πληρωμές του Λέον Μπλακ προς γυναίκες

Αψήφησε τον ηλικιακό ρατσισμό, πόζαρε στα 97 της – Ο κόσμος της μόδας αποχαιρετά το γηραιότερο μοντέλο
Το σούπερ μοντέλο της Βρετανίας, η Ντάφνι Σελφ, απεβίωσε σε ηλικία 97 ετών: Ο κόσμος της μόδας αποτίει φόρο τιμής στη «θρυλική» προσωπικότητα που ενέπνευσε το κίνημα «greynaissance».

Αποκάλυψη: Πώς έφτασε να κοστίσει πάνω από 1,6 εκατ. ευρώ η αίθουσα της δίκης των Τεμπών
Μετά τα σοβαρά προβλήματα χωροταξίας στην αίθουσα του συνεδριακού κέντρου «Γαιόπολις» που διεξάγεται η δίκη, οι συγγενείς αντιδρούν και για το ιδιαίτερα αυξημένο κόστος διαμόρφωσης του χώρου.

Ανάπτυξη χωρίς ανθεκτικότητα – Το κρυφό κοινωνικό ρήγμα της EE
Μια πρόσφατη έρευνα της ΕΕ αποκαλύπτει το χάσμα μεταξύ των γενικών οικονομικών στοιχείων και της οικονομικής πραγματικότητας που αντιμετωπίζουν τα νοικοκυριά σε ολόκληρη την Ευρώπη

Oxford Economics:  Η Ελλάδα μπορεί να λάβει σοβαρότερα μέτρα για την ακρίβεια – Η απόφαση είναι πολιτική
Η Oxford Economics προβλέπει πληθωρισμό άνω του 3% στην Ευρωζώνη, από τον Απρίλιο, λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Τι δηλώνει στο in o επικεφαλής οικονομολόγος του διεθνούς οίκου.

Αλέξης Τσίπρας: Η «Ιθάκη» συνεχίζει το ταξίδι της – Νέος προορισμός η Λαμία – Η σύνθεση του πάνελ
Νέος σταθμός για τον Αλέξη Τσίπρα και την «Ιθάκη» η Λαμία. Τι αναμένεται να πει στη νέα παρέμβασή του ο πρώην πρωθυπουργός. Ποιοι θα μιλήσουν για το ιστορικό και πολιτικό αποτύπωμα του βιβλίου.

Η Cadillac μπαίνει δυναμικά στη Formula 1
Η νέα ομάδα θέλει να εκμεταλλευτεί το τεράστιο κενό ταύτισης των fans στις ΗΠΑ και να χτίσει μια ισχυρή βάση υποστήριξης σε μια αγορά που αναπτύσσεται ραγδαία.

Μεγάλη η λίστα των κορυφαίων διεθνών της UEFA, ο Λανουά φέρνει λίγους και γνωστούς
Μετεξεταστέος μένει ο Στεφάν Λανουά και στους ορισμούς των ξένων διαιτητών, για παράδειγμα ήρθαν οι εννέα από τους 35 ελίτ και οι τρεις από τους 14 της πρώτης κατηγορίας. Όλα τα στοιχεία με ονόματα

Καταστράφηκε το σπίτι του αείμνηστου Αμπάς Κιαροστάμι στην Τεχεράνη
Σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο γιος του Αμπάς Κιαροστάμι, Αχμάντ, ανέφερε ότι η οικεία του πατέρα του χτυπήθηκε κατά τη διάρκεια βομβαρδισμών των δυνάμεων ΗΠΑ- Ισραήλ.

ΟΗΕ: Ο Γκουτέρες διορίζει Προσωπικό Απεσταλμένο για τη διαχείριση της σύγκρουσης στο Iράν – «Εκτός ορίων» η κατάσταση
Σύμφωνα με τον ΟΗΕ, ο Ζαν Αρνό διαθέτει περισσότερα από 30 χρόνια εμπειρίας στη διεθνή διπλωματία, με εξειδίκευση στις ειρηνευτικές διευθετήσεις και τη διαμεσολάβηση

Βόλος: «Η μία γυναίκα βγήκε στην αυλή τυλιγμένη στις φλόγες» – Χαροπαλεύει ο γιος της που προσπάθησε να σώσει μάνα και γιαγιά
Σοκάρουν οι μαρτυρίες από την τραγωδία που σημειώθηκε στο Βόλο με δύο γυναίκες, μάνα και κόρη να χάνουν τη ζωή τους και ο 39χρονος γιος να δίνει μάχη να κρατηθεί στη ζωή - Πώς εκδηλώθηκε η φονική πυρκαγιά

Σίφνος: Βγήκε στους δρόμους για την Υγεία – Μαζική πορεία μετά τις εορταστικές εκδηλώσεις
Ίσως η μεγαλύτερη πορεία που έχει πραγματοποιηθεί ποτέ στη Σίφνο πραγματοποιήθηκε αμέσως μετά το τέλος της παρέλασης. Στο επίκεντρο η Υγεία και τα σοβαρά προβλήματα στον τομέα που παρατηρούνται νησί.

Διεθνές Εμπορικό Επιμελητήριο: Ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή μπορεί να προκαλέσει τη χειρότερη βιομηχανική κρίση
Δεν είναι μόνο η αύξηση στις τιμές της ενέργειας, αλλά και η ίδια η βιομηχανική παραγωγή αποδιοργανώνεται από τις ελλείψεις φυσικού αερίου και άλλων βασικών εισροών, επισημαίνει το Διεθνές Εμπορικό Επιμελητήριο

Το «χτύπημα» στην Ευρώπη, το ξέσπασμα του Μυλωνά, οι ανακατατάξεις του FTSE Russell, το delivery του Στάσση…

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

