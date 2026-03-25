Πώς είναι να είσαι η κόρη της Κέιτ Μος; – Η Λίλα, το πάρτι των 50ων γενεθλίων, οι αδυναμίες και τα μυστικά

Είναι η κόρη του σούπερ μοντέλου Κέιτ Μος και δίνει μια σπάνια εικόνα για το πώς είναι να είσαι το μοναδικό παιδί της παγκοσμίου φήμης βασίλισσας της πασαρέλας.

Σε συνέντευξή της στη βρετανική Vogue, η Λίλα, 23 ετών, επίσης μοντέλο αποκάλυψε τι έκανε στα θρυλικά 50ά γενέθλια της μητέρας της, ποια είναι η μεγαλύτερη αδυναμία της και τι κρύβει η Κέιτ από το μοναχοπαίδι της.

Καραόκε κανείς;

Η Κέιτ, 52 ετών, γιόρτασε τα 50ά της γενέθλια στο εστιατόριο Laurent του ξενοδοχείου The Ritz Paris τον Ιανουάριο του 2024 και η Λίλα παραδέχτηκε ότι ανέλαβε για λίγο τον έλεγχο κατά τη διάρκεια της βραδιάς.

Είπε: «Η μαμά μου έμενε εκεί κατά τη διάρκεια της εβδομάδας μόδας και εκεί γιορτάσαμε τα 50ά της γενέθλια, όταν και τραγούδησα το Valerie της Amy Winehouse ξανά και ξανά. Δεν ήταν πάρτι καραόκε, αλλά εγώ το έκανα».

Ιστορίες για τον Μικ Τζάγκερ

Η Daily Mail ανέφερε τότε ότι η εορτάζουσα φορούσε ένα vintage διαφανές μαύρο δαντελένιο φόρεμα και μαύρη σατέν κάπα, τα οποία αργότερα αντάλλαξε με το πιο ζεστό vintage παλτό της Charlotte, δια χειρός του Αμερικανού σχεδιαστή Bob Mackie, του 1984, με γούνα στο γιακά.

Η Κέιτ, σύμφωνα με μαρτυρίες, ξεκίνησε τη βραδιά της συναντώντας φίλους, όταν κάποιοι την άκουσαν να φωνάζει «έχω να σε δω πάρα πολύ καιρό» τρέχοντας στον φωτισμένο με κεριά χώρο καπνιστών του μαγαζιού όπου πέρασε κάποια ώρας αφηγούμενη ιστορίες για τον Μικ Τζάγκερ.

Στη συνέχεια, η παρέα δείπνησε στο πολυτελές εστιατόριο, γνωστό για τη μους μπριός με χαβιάρι, τη σαλάτα με μπλε αστακό και το κονφί μπακαλιάρου σε σάλτσα vierge, που ετοίμασε ο σεφ Ματιέ Πακό, και τα συνοδεύσανε με το αγαπημένο κοκτέιλ σαμπάνιας του μαγαζιού – το Laurent Spritz των 27 ευρώ.

Το αντίθετο της μητέρας της

Ενώ η μητέρα της είχε μια αρκετά ξέφρενη ζωή, η Λίλα -της οποίας ο πατέρας είναι επιμελητής και διευθύνων σύμβουλος του περιοδικού Dazed, ο Τζέφερσον Χακ, 54 ετών- ισχυρίστηκε ότι η μεγαλύτερη αδυναμία της είναι το «TikTok πριν τον ύπνο».

Και φυσικά μίλησε για το απίστευτο προσωπικό βεστιάριο μόδας της μητέρας της, ως μία από τις πιο στιλάτες γυναίκες στον κόσμο.

Είπε: «Η μαμά μου με βρίσκει στην ντουλάπα της τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα, αλλά ξέρω ότι οτιδήποτε είναι πραγματικά απαγορευμένο θα είναι κρυμμένο. Οπότε, ναι, αυτό το vintage σακάκι Bar, του Dior είναι δικό μου».

Ο καυγάς με την Τζέιντ Τζάγκερ

Δεν μπορεί να είναι εύκολο να ξέρεις τι να αγοράσεις σε μια γυναίκα που τα έχει όλα, αλλά η Λίλα περιέγραψε λεπτομερώς το καλύτερο δώρο που αγόρασε ποτέ για τη μητέρα της.

Είπε: «Ήταν ένα κολιέ της Τζέιντ Τζάγκερ με πολλά πολύχρωμα, χαραγμένα μενταγιόν για τα 50ά γενέθλια της μαμάς».

Οι φανατικοί θαυμαστές της Κέιτ ίσως θυμούνται ότι η Τζέιντ έστειλε ένα κολιέ στην ίδια την Κέιτ, το 2000, όταν ανακάλυψε ότι έβλεπε τον τότε φίλο της, Νταν Μακμίλαν, δισέγγονο του πρώην πρωθυπουργού των Τόρις.

Το κολιέ είχε τη λέξη «s**g» γραμμένη (βρετανική, υβριστική σλανγκ), αλλά τέσσερα χρόνια αργότερα, οι δύο γυναίκες είχαν συμφιλιωθεί πλήρως.

Μια φίλη της Κέιτ είπε τότε στην εφημερίδα The Standard: «Κανείς δεν περίμενε να τα βρουν. Μόλις την περασμένη εβδομάδα, μερικές φίλες της Κέιτ μιλούσαν για την πιθανότητα να συναντήσει τυχαία την Τζέιντ στο νησί και για το πόσο άβολη θα ήταν η κατάσταση.

»Αλλά ένα πράγμα που η Κέιτ και η Τζέιντ δεν ήταν ποτέ είναι προβλέψιμες και φαίνεται ότι για άλλη μια φορά έκαναν κάτι εντελώς απροσδόκητο».

*Με στοιχεία από dailymail.com | Αρχική Φωτό: REUTERS