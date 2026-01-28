Ο Θεός συγχωρεί, οι θαυμαστές της ποτέ: Τι συνέβη με την Κέιτ Μος και τους δύο «αγενείς άνδρες» στο Παρίσι;

Στυλοβάτες της βιομηχανίας της μόδας και δημοσιογράφοι συγκεντρώθηκαν στο Παρίσι για να παρακολουθήσουν την τελευταία ανδρική συλλογή του σχεδιαστή Άντονι Βακαρέλο για τον Saint Laurent.

Η Κέιτ Μος έφτασε στην επίδειξη μόδας με ένα lingerie chic σύνολο το οποίο περιελάμβανε ένα μαύρο τοπ με δαντελένιες λεπτομέρειες και αισθησιακό ντεκολτέ, συνδυασμένο με μια δερμάτινη φούστα στον ίδιο χρωματικό τόνο, μια ελαφρώς oversized γούνα και μια μπορντό τσάντα του γαλλικού οίκου.

Η ιέρεια της μόδας ήταν μία από τις VIP καλεσμένες του Saint Laurent και, πριν προλάβουν οι φωτογράφοι που είχαν συγκεντρωθεί έξω από το ιστορικό κτήριο Bourse de Commerce – το οποίο στεγάζει σήμερα τη συλλογή τέχνης του επιχειρηματία Φρανσουά Πινό- να απαθανατίσουν κάθε κίνηση και πόζα της Κέιτ Μος, δύο «αγενείς» άνδρες της έκλεισαν τον δρόμο, σπρώχνωντας την ελαφρώς (αν αναλογιστούμε ότι φορούσε γόβες, ακόμη και μια κίνηση μπορεί να αποβεί μοιραία).

Ωστόσο, η Κέιτ Μος, αποδείχθηκε για ακόμη μια φορά επαγγελματίας: το μοντέλο κατάφερε να παραμείνει όρθιο πριν αρχίσουν τα φωτογραφικά κλικ να «χαϊδεύουν» το σώμα και το πρόσωπο της.

Βέβαια, ο θεός μπορεί να συγχωρεί, αλλά οι θαυμαστές ποτέ. Έτσι, εκατοντάδες χρήστες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης έσπευσαν να επικρίνουν τους άνδρες και να επαινέσουν την Κέιτ Μος, με έναν από αυτούς να σχολιάζει: «Είναι εξωφρενικό! Ευτυχώς που έχει εξαιρετικά αντανακλαστικά».

«Ποιοι είναι αυτοί οι αγενείς άντρες;! Δεν έχουν τρόπους! Πού έχουν χαθεί οι κύριοι», αναρωτήθηκε ένας άλλος εξοργισμένος θαυμαστής.

Η νέα συλλογή του Βακαρέλο

Αλλά σε αυτό το σημείο, ας μιλήσουμε λίγο για τη νέα συλλογή του Saint Laurent.

Το σημείο εκκίνησης για τη συλλογή FW 2026-2027 δια χειρός Βακαρέλο, ήταν το Giovanni’s Room, το μυθιστόρημα του Τζέιμς Μπόλντουιν από το 1956.

Το βιβλίο εξερευνά τις περίπλοκες ρομαντικές σχέσεις ενός νεαρού Αμερικανού στο Παρίσι που καταποντίζεται σε μια ψυχοφθόρα κατάσταση: το γεγονός ότι του αρέσουν τόσο οι άνδρες όσο και οι γυναίκες. Συχνάζει σε ένα σπιρτόζικο γκέι μπαρ όπου συναντά γοητευτικούς κυρίους, καθώς και στο δωμάτιο ενός σερβιτόρου, του Giovanni. Ο χώρος του δωματίου του Giovanni – όπου ο πρωταγωνιστής ντύνεται και γδύνεται, γοήτευσε ιδιαίτερα τον σχεδιαστή.

Ο Βέλγος σχεδιαστής μετέφρασε το μυθιστόρημα σε μια σκοτεινή συλλογή, εμποτισμένη με την κομψότητα της δεκαετίας του 1950, με μαύρα, ανθρακί, σοκολατί και navy κοστούμια.

«Φαντάστηκα το βιβλίο του Μπόλντουιν ως ταινία και σχεδίαζα τα σύνολα», εξήγησε, όπως αναφέρει η Le Monde.

Ο Saint Laurent ξεκίνησε την παραγωγή ταινιών το 2023 και τα δικαιώματα προσαρμογής του μυθιστορήματος – το οποίο δεν έχει μεταφερθεί ποτέ στον κινηματογράφο – μόλις αποκτήθηκαν «από κάποιον που παρακολούθησε την επίδειξη», διευκρίνισε ο Βακκαρέλο, χωρίς να αποκαλύψει το όνομα.

*Με πληροφορίες από: Daily Mail & Le Monde