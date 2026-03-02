magazin
Σημαντική εξέλιξη:
02.03.2026 | 13:29
Η Ελλάδα στέλνει «Κίμων» και ένα ζεύγος F16 στην Κύπρο
Μια Κέιτ Μος δε φέρνει την άνοιξη στην Gucci – Γιατί η νέα συλλογή του Demna χαρακτηρίστηκε «γελοία» και «φθηνή»;
Μια Κέιτ Μος δε φέρνει την άνοιξη στην Gucci – Γιατί η νέα συλλογή του Demna χαρακτηρίστηκε «γελοία» και «φθηνή»;

Πέρυσι, η Gucci πούλησε περίπου 7 δισεκατομμύρια δολάρια σε ρούχα και αξεσουάρ. Αυτό είναι μείωση από τα 12,4 δισεκατομμύρια δολάρια το 2022, και αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο η Gucci προσέλαβε τον Demna.

Ο Demna, πρώην σχεδιαστής του Balenciaga, που μεγάλωσε στη Γεωργία της σοβιετικής εποχής, που κάποτε έκανε μια επίδειξη μόδας με τους δημιουργούς των Simpsons, που έντυσε την Kim και τη Nicole, κατανοεί το γούστο του κοινού. Την Παρασκευή 27 Φεβρουαρίου, στην πρώτη του επίδειξη για την Gucci, το απέδειξε ξανά. Το σκηνικό ήταν ένα ειδικά κατασκευασμένο θέατρο που έμοιαζε με μουσείο, με ψεύτικα ρωμαϊκά αγάλματα.

Ογδόντα τρία μοντέλα με έντονα γκλαμ μακιγιάζ, περπατούσαν σε μια σειρά και σε μεγάλη απόσταση μεταξύ τους, ακολουθώντας μια ακτίνα φωτός στη σκοτεινό πασαρέλα, ένα στυλ που θύμιζε το δραματικό στυλ του Tom Ford για την Gucci.

REUTERS/Daniele Mascolo

REUTERS/Daniele Mascolo

REUTERS/Daniele Mascolo

Αλλά εδώ, στη Gucci, ήταν κορίτσια και αγόρια, νέοι ράπερ του διαδικτύου, φιγούρες με μαύρα καρέ που έμοιαζαν με τη Mia Wallace στο «Pulp Fiction» και ένας Καναδός παίκτης χόκεϊ που δοκίμαζε με τους μυς του τις ραφές του πόλο του και το δερμάτινου παντελονιού του

Εφαρμοστά και σέξι

Μόνο που η πασαρέλα του Demna ήταν πέντε ή έξι φορές μεγαλύτερη από αυτή του Ford. Στη Balenciaga, η επιλογή των μοντέλων του φαινόταν συχνά να αντανακλά τις εσωτερικές του αμφιβολίες για το σώμα και την ελκυστικότητά του. Αλλά εδώ, στη Gucci, ήταν κορίτσια και αγόρια, νέοι ράπερ του διαδικτύου, φιγούρες με μαύρα καρέ που έμοιαζαν με τη Mia Wallace στο «Pulp Fiction» και ένας Καναδός παίκτης χόκεϊ που δοκίμαζε με τους μυς του τις ραφές του πόλο του και το δερμάτινου παντελονιού του.

Τα ρούχα δεν ήταν απλώς εφαρμοστά και σέξι, αλλά είχαν σχεδιαστεί και κατασκευαστεί έτσι ώστε να φαίνονται σχεδόν αβαρή στο σώμα.

«Αυτό αποτελεί μια τεράστια αλλαγή σε σχέση με το προηγούμενο έργο του Demna, αλλά και σε σχέση με πολλά από τα πρόσφατα, πιο περίπλοκα σχέδια μόδας που έχουμε δει — για παράδειγμα, το ντεμπούτο του Jonathan Anderson στην υψηλή ραπτική τον Ιανουάριο, τη Schiaparelli και τη Louise Trotter της Bottega Veneta» σχολιάζει η Cathy Horyn στο The Cut..

Παρ’ όλα αυτά, οι χρήστες των κοινωνικών μέσων ενημέρωσης έσπευσαν να απορρίψουν τη συλλογή της Gucci, χαρακτηρίζοντάς την «γελοία» και «φθηνή» και λέγοντας ακόμη ότι δεν ήταν καλύτερη από τη Zara.

H εμφάνιση της Κέιτ Μος στην πασαρέλα του Gucci έγραψε (πάλι) ιστορία

Μια αδίστακτα επιλεκτική γενιά

«Ωστόσο, το να εξετάζουμε τα ρούχα μόνο από αισθητική άποψη δεν είναι πολύ χρήσιμο, γιατί πιθανότατα βρισκόμαστε ήδη στο τέλος μιας μακράς περιόδου κατά την οποία βλέπαμε (και νοιαζόμασταν) για τη μόδα με έναν συγκεκριμένο τρόπο» συνεχίζει η Cathy Horyn.

«Τι σημαίνει ο Saint Laurent ή ο Valentino για μια κοπέλα στα είκοσί της; Πρόσφατα, στο ντεμπούτο της στη Fendi, η Maria Grazia Chiuri αναφέρθηκε στις πέντε αδελφές Fendi, που συνεργάστηκαν με τον Karl Lagerfeld. Αλλά τι μπορεί να σημαίνει όλη αυτή η ιστορία για έναν νεαρό άνθρωπο σήμερα;

»Πολλοί δεν ενδιαφέρονται για τη διανοούμενη μόδα, όπως οι άνθρωποι κατά τη διάρκεια του 20ού αιώνα. Είναι πιο γρήγοροι και πιο αδίστακτα επιλεκτικοί, χωρίς αμφιβολία ως συνέπεια της ταχύτερης τεχνολογίας και μιας διαφορετικής αίσθησης ελευθερίας, καθώς και του σώματος. Η βιομηχανία της μόδας αγωνίζεται σε μεγάλο βαθμό με αυτή την κατάσταση».

Αλλά ο Demna δεν το κάνει. Η επίδειξή του έδειξε ότι ήταν σε επαφή με ένα κοινό που δεν καταλαβαίνουμε πλήρως. Κι επειδή είδαμε την πρόοδό του κατά τη διάρκεια μιας δεκαετίας στον Balenciaga, είδαμε πώς άλλαξε τις ιδέες των ανθρώπων. Αυτό που παρουσίασε στη Gucci μοιάζει να είναι μόνο η αρχή.

Άλλωστε ο ίδιος έχει δηλώσει «ό,τι μπορείς να πεις για έναν άνθρωπο, μπορείς να το πεις και για τη Gucci» κάτι που εξέφρασε απόλυτα στην επίδειξη.

Υπήρχαν οι άντρες στην έναρξη με τα μπουφάν χωρίς μανίκια, μια καρικατούρα του καθημερινού τύπου του Λος Άντζελες, αλλά και άντρες μέσα σε μεταλλικό δέρμα, χαμηλόμεσο τζιν και μπλουζάκια, ή σορτς με τα γούνινα παπούτσια της μάρκας σε XL μέγεθος, ή μια αστεία εκδοχή της «lounge» ένδυσης με μαύρη ελαστική δαντέλα.

Τι σημαίνει ο Saint Laurent ή ο Valentino για μια κοπέλα στα είκοσί της; Πρόσφατα, στο ντεμπούτο της στη Fendi, η Maria Grazia Chiuri αναφέρθηκε στις πέντε αδελφές Fendi, που συνεργάστηκαν με τον Karl Lagerfeld. Αλλά τι μπορεί να σημαίνει όλη αυτή η ιστορία για έναν νεαρό άνθρωπο σήμερα;

REUTERS/Daniele Mascolo

REUTERS/Daniele Mascolo

REUTERS/Daniele Mascolo

REUTERS/Daniele Mascolo

REUTERS/Daniele Mascolo

Πληγωμένα ελαφάκια

«Μερικές φορές ένιωσα ότι οι άντρες στην επίδειξη είχαν το πάνω χέρι, με τα πιο πρωτότυπα casual ρούχα, όπως τα ασημένια τζιν από δέρμα πύθωνα, και επίσης ότι οι γυναίκες είχαν να αντιμετωπίσουν τα δύσκολα παπούτσια» παρατηρεί η Cathy Horyn.

«Μερικές ταλαντεύονταν στα τακούνια τους σαν πληγωμένα ελαφάκια. Η μόδα που αναδεικνύει το σώμα είναι νέο έδαφος για τον Demna, και αυτό μπορεί να εξηγεί τα υπερβολικά σεξουαλικά στυλ – μικροσκοπικά μίνι φορέματα, χαμηλοκάβαλα κολάν με σκισίματα – για τις γυναίκες. Αυτό επίσης μπορεί να αλλάξει με τον καιρό.

»Ωστόσο, υπήρχε μια εξαιρετική ποικιλία γυναικείων looks, όπως ένα κοντό μπουφάν με γούνα που κρεμόταν στο μπροστινό μέρος και μερικά κομψά, φαρδιά ρούχα. Μου άρεσε επίσης η φρέσκια ενέργεια ενός κοντού σακακιού που συνδυαζόταν είτε με φούστα είτε με παντελόνι. Η συλλογή περιλάμβανε επίσης ένα υπέροχο κοστούμι από μαύρο δέρμα, πιθανώς για οποιοδήποτε φύλο» διαπιστώνει η Cathy Horyn και καταλήγει:

«Ήταν λοιπόν μια καλή αρχή. Προφανώς, η απόδειξη θα δοθεί στις πωλήσεις. Αλλά η οπτική γωνία του Demna, η κατανόησή του για ένα κοινό που αλλάζει και μεταβάλλεται μπροστά στα μάτια μας, με κάνει ήδη να αμφισβητώ πράγματα που βλέπω σε άλλες πασαρέλες».

O Demna Gvasalia στο τέλος της επίδειξης REUTERS/Alessandro Garofalo

