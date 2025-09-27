Η οικογένεια Gucci ετοιμάζει μια νέα σειρά ως απάντηση στην ταινία του Ρίντλεϊ Σκοτ – «Πόνος, χρήμα, δόξα»

Τέσσερα χρόνια μετά την κυκλοφορία της ταινίας «House of Gucci» του Ρίντλεϊ Σκοτ, η οποία βασίστηκε στο βιβλίο «The House of Gucci, μια Συγκλονιστική Ιστορία Φόνου, Τρέλας, Αγάπης και Απιστίας» της Σάρα Γκέι Φόρντεν, που εξόργισε την οικογένεια της Gucci λόγω της «χυδαίας και αναληθούς» προσέγγισης του Άγγλου σκηνοθέτη, ο σταθμός Sky ανακοίνωσε μια νέα τηλεοπτική σειρά, η οποία θα αποκαταστήσει την αλήθεια.

Η σειρά έξι επεισοδίων με τίτλο «Gucci: Game Over» σε σκηνοθεσία Γκαμπριέλ Μουτσίνο, βασίζεται στις αναμνήσεις της Αλέγκρα Γκούτσι, κόρης του Μαουρίτσιο Γκούτσι και της Πατρίσια Ρετζιάνι.

«Θα παρουσιάσουμε την ιταλική οπτική γωνία ως απάντηση στην ταινία House of Gucci μέσα από τα μάτια της Αλέγκρα Γκούτσι», δήλωσε ο Νιλς Χάρτμαν, εκτελεστικός αντιπρόεδρος της Sky Studios Italy, κατά τη διάρκεια μιας παρουσίασης, όπως μεταδίδει το Variety.

Ένα κράμα μίσους και ζήλιας

Στις 27 Μαρτίου 1995, ο Μαουρίτσιο Γκούτσι, επικεφαλής του οίκου μόδας Gucci και εγγονός του ιδρυτή Γκούτσιο Γκούτσι, δολοφονήθηκε στην είσοδο του γραφείου του στο Μιλάνο. Το έγκλημα οργανώθηκε από την πρώην σύζυγό του Πατρίτσια Ρετζιάνι, η οποία καταδικάστηκε το 1998.

Σύμφωνα με τους εισαγγελείς, τα κίνητρα της Ρετζιάνι ήταν ένα κράμα ζήλιας (καθώς σκόπευε να παντρευτεί τη νέα του σύντροφο Πάολα Φράνκι), οικονομικών διαφορών και γενικευμένης δυσαρέσκειας προς τον πρώην σύζυγό της.

«Είναι μια πολύ περίπλοκη ιστορία»

Το βιβλίο της Αλέγκρα Γκούτσι — το οποίο έχει τη μορφή επιστολών προς τον δολοφονημένο πατέρα της — αποκαλύπτει πολλά οικογενειακά μυστικά, μιλά για τη σχέση των γονιών της πριν και μετά το διαζύγιο και περιγράφει τις λεπτομέρειες της δολοφονίας.

«Μετά το House of Gucci, είχα την ευκαιρία να διηγηθώ αυτή την σημαντική ιστορία», δήλωσε η Αλέγκρα Γκούτσι στην παρουσίαση του Sky, σημειώνοντας ότι ήταν «πολύ απογοητευμένη» από την ταινία του Ρίντλεϊ Σκοτ «επειδή έχασε την ευκαιρία να διηγηθεί μια αληθινή και δυνατή ιστορία».

«Είναι μια πολύ περίπλοκη ιστορία που παρουσιάζουμε από την οπτική γωνία της Αλέγκρα», πρόσθεσε ο Μουτσίνο. «Είναι μια υπόθεση γεμάτη πόνο, αλλά και αίγλη, χρήμα και εξουσία, που είναι και ο λόγος για τον οποίο αυτή η οικογένεια κατασπαράχθηκε».

«Είναι μια ιστορία που είναι γνωστή σε όλο τον κόσμο, τόσο λόγω της φήμης του οίκου όσο και λόγω της τραγωδίας που την περιβάλλει», δήλωσε ο διευθυντής της εταιρείας παραγωγής Lucky Red, Αντρέα Οκιπίντι.

Διευκρίνισε επίσης ότι το καστ της σειράς «Gucci: Game Over» θα είναι εξ ολοκλήρου ιταλικό — η κινηματογραφική κοινότητα της Ιταλίας δεν συγχώρεσε στον Ρίντλεϊ Σκοτ το γεγονός ότι οι πρωταγωνιστικοί ρόλοι της ταινίας του δόθηκαν στους Lady Gaga και Άνταμ Ντράιβερ, οι οποίοι δεν κατάγονται από την χώρα.

Τα γυρίσματα της σειράς «Gucci: Game Over» αναμένεται να ξεκινήσουν την άνοιξη του 2026.

*Με πληροφορίες από: Variety | Kεντρική φωτογραφία θέματος: Ο Άνταμ Ντράιβερ, η Lady Gaga και ο Αλ Πατσίνο πρωταγωνιστούν ως μέλη της οικογένειας Gucci | MGM