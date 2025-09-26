Η Ντέμι Μουρ πρωταγωνιστεί στην ταινία «The Tiger» του οίκου Gucci – To Χόλιγουντ αγκαλιά με τη μόδα

Στην ταινία διάρκειας 30 λεπτών, η οποία έκανε πρεμιέρα στο Μιλάνο την Τρίτη το βράδυ για να ξεκινήσει η εβδομάδα μόδας, η Ντέμι Μουρ υποδύεται την Barbara Gucci, την φανταστική επικεφαλής της Gucci International, η οποία είναι επίσης ιδιοκτήτρια της πολιτείας της Καλιφόρνιας.

Για να γιορτάσει τα γενέθλιά της, η Barbara διοργανώνει ένα δείπνο για τα παιδιά της (Έντουαρντ Νόρτον, Έλιοτ Πέιτζ και Κέκε Πάλμερ) και έναν δημοσιογράφο του Vanity Fair (Εντ Χάρις), ο οποίος είναι ανυπόμονος να δει τι κρύβεται πίσω από τη βιτρίνα της Barbara.

Όμως, όταν μπαίνουν στο παιχνίδι οι ψυχεδελικές ουσίες, η άψογη φήμη της Barbara απειλείται και η οικογένεια αναγκάζεται να αντιμετωπίσει τις δικές της πληγές.

Όπως και στον ρόλο της στο «The Substance», η Μουρ διαπρέπει στην ερμηνεία μιας γυναίκας που βρίσκεται στο χείλος του γκρεμού — και αν δεν ήταν το story και η γκαρνταρόμπα με επίκεντρο τη Gucci, θα μπορούσε κανείς εύκολα να ξεχάσει ότι η ταινία έχει διαφημιστικό χαρακτήρα

H γυναίκα στο χείλος του γκρεμού

Στο καστ του «The Tiger» συμμετέχουν επίσης οι Άλια Σουκάτ, Τζούλιαν Νίκολσον, Χέδερ Λόουλες, Ρόνι Τσιένγκ, Κένταλ Τζένερ και Άλεξ Κονσάνι.

Ο βραβευμένος με Όσκαρ Spike Jonze και η ανερχόμενη σκηνοθέτιδα του «Babygirl» halina Reijn συνδυάζουν άψογα τα στυλ τους σε αυτή την μικρού μήκους αποκάλυψη, ισορροπώντας την ειρωνική σάτιρα με στιγμές υψηλής έντασης μέσα σε εκπληκτικά οπτικά εφέ.

Το «The Tiger» παρουσιάζει ρούχα από την πρώτη συλλογή του Demna ως καλλιτεχνικός διευθυντής της Gucci — με τίτλο «La Famiglia» — και η πρεμιέρα στο κτήριο του Χρηματιστηρίου του Μιλάνου λειτούργησε ως μια de facto επίδειξη μόδας, με μοντέλα από την καμπάνια της σειράς και μια σειρά από διασημότητες να περπατούν στο καφέ χαλί με τα νέα πατρόν (η Μουρ φορούσε ένα ιδιαίτερα εντυπωσιακό φόρεμα με χρυσές χάντρες που φαινόταν πολύ βαρύ).

Δείτε την ταινία μικρού μήκους της Gucci, The Tiger

«Σίγουρα τριπαριστή»

Εκτός από τους πρωταγωνιστές και τους σκηνοθέτες της ταινίας, στην λαμπερή πρεμιέρα παρευρέθηκαν επίσης η Γκουίνεθ Πάλτροου — η οποία συνομίλησε με τη Μουρ πριν και μετά την προβολή — ο Jin των BTS, η Σερένα Γουίλιαμς, η Άννα Γουίντουρ, ο Ντέιβιντ Τζόνσον και η Άλια Μπατ.

Μιλώντας στο Variety ο Πέιτζ χαρακτήρισε τη συνεργασία του με τη Μουρ «απίστευτη».

«Σίγουρα τριπαριστή, συγγνώμη για το λογοπαίγνιο — θα καταλάβετε τι εννοώ από την ταινία», συνέχισε. «Αλλά ήταν μια φανταστική εμπειρία και είναι τόσο υπέροχος άνθρωπος, τόσο γλυκιά και ευγενική με όλους. Και φυσικά είναι καταπληκτική ηθοποιός, οπότε το να δουλεύω με την Ντέμι ήταν το καλύτερο πράγμα που μου συνέβη».

Η Τζούλιαν Νίκολσον, που μόλις κέρδισε το βραβείο Emmy για την καλύτερη γυναικεία ερμηνεία σε τηλεοπτική σειρά για το «Hacks», φόρεσε στην πρεμιέρα ένα εντυπωσιακό μαύρο βελούδινο φόρεμα με ψηλό γιακά, το ίδιο που φοράει και στη μικρού μήκους.

Η Νίκολσον και η Χίδερ Λόουλες υποδύονται δύο τρομακτικές ξαδέλφες, που θυμίζουν τις χαρακτήρες της ταινίας «Η Λάμψη», οι οποίες συμβάλλουν στην καταστροφή του δείπνου, ενώ περπάτησαν μαζί στο καφέ χαλί, χέρι-χέρι.

«Ήταν σαν να μπήκα στο πλατό μιας ταινίας του Φελίνι ή σε κάποιο είδος παραισθησιογόνου ονείρου» είπε η Νίκολσον για τη συνεργασία της με τους δύο σκηνοθέτες. «Μέχρι αυτή τη στιγμή, παραμένει κάτι που δεν έχω ξαναζήσει και μια φανταστική εμπειρία».

