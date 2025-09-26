magazin
Η Ντέμι Μουρ πρωταγωνιστεί στην ταινία «The Tiger» του οίκου Gucci – To Χόλιγουντ αγκαλιά με τη μόδα
Live in Style 26 Σεπτεμβρίου 2025 | 09:00

Η Ντέμι Μουρ πρωταγωνιστεί στην ταινία «The Tiger» του οίκου Gucci – To Χόλιγουντ αγκαλιά με τη μόδα

Ο πρώτος κινηματογραφικός ρόλος της Demi Moore μετά την υποψηφιότητα για Όσκαρ στην ταινία «The Substance» είναι αυτός της μητέρας μιας εναλλακτικής συνθήκης της οικογένειας Gucci στην «τριπαριστή» ταινία μικρού μήκους «The Tiger» των Spike Jonze και Halina Reijn.

Στην ταινία διάρκειας 30 λεπτών, η οποία έκανε πρεμιέρα στο Μιλάνο την Τρίτη το βράδυ για να ξεκινήσει η εβδομάδα μόδας, η Ντέμι Μουρ υποδύεται την Barbara Gucci, την φανταστική επικεφαλής της Gucci International, η οποία είναι επίσης ιδιοκτήτρια της πολιτείας της Καλιφόρνιας.

Για να γιορτάσει τα γενέθλιά της, η Barbara διοργανώνει ένα δείπνο για τα παιδιά της (Έντουαρντ Νόρτον, Έλιοτ Πέιτζ και Κέκε Πάλμερ) και έναν δημοσιογράφο του Vanity Fair (Εντ Χάρις), ο οποίος είναι ανυπόμονος να δει τι κρύβεται πίσω από τη βιτρίνα της Barbara.

Όμως, όταν μπαίνουν στο παιχνίδι οι ψυχεδελικές ουσίες, η άψογη φήμη της Barbara απειλείται και η οικογένεια αναγκάζεται να αντιμετωπίσει τις δικές της πληγές.

Ντέμι Μουρ REUTERS /Yara Nardi

Όπως και στον ρόλο της στο «The Substance», η Μουρ διαπρέπει στην ερμηνεία μιας γυναίκας που βρίσκεται στο χείλος του γκρεμού — και αν δεν ήταν το story και η γκαρνταρόμπα με επίκεντρο τη Gucci, θα μπορούσε κανείς εύκολα να ξεχάσει ότι η ταινία έχει διαφημιστικό χαρακτήρα

Έντουαρντ Νόρτον REUTERS/Yara Nardi

Γκουίνεθ Πάλτρου REUTERS /Yara Nardi

H γυναίκα στο χείλος του γκρεμού

Στο καστ του «The Tiger» συμμετέχουν επίσης οι Άλια Σουκάτ, Τζούλιαν Νίκολσον, Χέδερ Λόουλες, Ρόνι Τσιένγκ, Κένταλ Τζένερ και Άλεξ Κονσάνι.

Ο βραβευμένος με Όσκαρ Spike Jonze και η ανερχόμενη σκηνοθέτιδα του «Babygirl» halina Reijn συνδυάζουν άψογα τα στυλ τους σε αυτή την μικρού μήκους αποκάλυψη, ισορροπώντας την ειρωνική σάτιρα με στιγμές υψηλής έντασης μέσα σε εκπληκτικά οπτικά εφέ.

Όπως και στον ρόλο της στο «The Substance», η Μουρ διαπρέπει στην ερμηνεία μιας γυναίκας που βρίσκεται στο χείλος του γκρεμού — και αν δεν ήταν το story και η γκαρνταρόμπα με επίκεντρο τη Gucci, θα μπορούσε κανείς εύκολα να ξεχάσει ότι η ταινία έχει διαφημιστικό χαρακτήρα.

Το «The Tiger» παρουσιάζει ρούχα από την πρώτη συλλογή του Demna ως καλλιτεχνικός διευθυντής της Gucci — με τίτλο «La Famiglia» — και η πρεμιέρα στο κτήριο του Χρηματιστηρίου του Μιλάνου λειτούργησε ως μια de facto επίδειξη μόδας, με μοντέλα από την καμπάνια της σειράς και μια σειρά από διασημότητες να περπατούν στο καφέ χαλί με τα νέα πατρόν (η Μουρ φορούσε ένα ιδιαίτερα εντυπωσιακό φόρεμα με χρυσές χάντρες που φαινόταν πολύ βαρύ).

Δείτε την ταινία μικρού μήκους της Gucci, The Tiger 

YouTube thumbnail

«Σίγουρα τριπαριστή»

Εκτός από τους πρωταγωνιστές και τους σκηνοθέτες της ταινίας, στην λαμπερή πρεμιέρα παρευρέθηκαν επίσης η Γκουίνεθ Πάλτροου — η οποία συνομίλησε με τη Μουρ πριν και μετά την προβολή — ο Jin των BTS, η Σερένα Γουίλιαμς, η Άννα Γουίντουρ, ο Ντέιβιντ Τζόνσον και η Άλια Μπατ.

Μιλώντας στο Variety ο Πέιτζ χαρακτήρισε τη συνεργασία του με τη Μουρ «απίστευτη».

«Σίγουρα τριπαριστή, συγγνώμη για το λογοπαίγνιο — θα καταλάβετε τι εννοώ από την ταινία», συνέχισε. «Αλλά ήταν μια φανταστική εμπειρία και είναι τόσο υπέροχος άνθρωπος, τόσο γλυκιά και ευγενική με όλους. Και φυσικά είναι καταπληκτική ηθοποιός, οπότε το να δουλεύω με την Ντέμι ήταν το καλύτερο πράγμα που μου συνέβη».


Η Τζούλιαν Νίκολσον, που μόλις κέρδισε το βραβείο Emmy για την καλύτερη γυναικεία ερμηνεία σε τηλεοπτική σειρά για το «Hacks», φόρεσε στην πρεμιέρα ένα εντυπωσιακό μαύρο βελούδινο φόρεμα με ψηλό γιακά, το ίδιο που φοράει και στη μικρού μήκους.

Η Νίκολσον και η Χίδερ Λόουλες υποδύονται δύο τρομακτικές ξαδέλφες, που θυμίζουν τις χαρακτήρες της ταινίας «Η Λάμψη», οι οποίες συμβάλλουν στην καταστροφή του δείπνου, ενώ περπάτησαν μαζί στο καφέ χαλί, χέρι-χέρι.

«Ήταν σαν να μπήκα στο πλατό μιας ταινίας του Φελίνι ή σε κάποιο είδος παραισθησιογόνου ονείρου» είπε η Νίκολσον για τη συνεργασία της με τους δύο σκηνοθέτες. «Μέχρι αυτή τη στιγμή, παραμένει κάτι που δεν έχω ξαναζήσει και μια φανταστική εμπειρία».

Άννα Γουίντουρ REUTERS /Yara Nardi

Έλιοτ Πέιτζ REUTERS/Yara Nardi

REUTERS/Yara Nardi

*Με στοιχεία από variety.com

Τι έκρυβαν τα κοστούμια που φορούσε ο A$AP Rocky κατά τη διάρκεια της δίκης του;
Fashion killa 26.09.25

Τι έκρυβαν τα κοστούμια που φορούσε ο A$AP Rocky κατά τη διάρκεια της δίκης του;

«Δεν ήθελα να φαίνομαι πολύ αυστηρός ή κακόγουστος» δήλωσε σε πρόσφατη συνέντευξη του ο A$AP Rocky αναφορικά με τα outfit που επέλεξε κατά τη διάρκεια της δίκης του για επίθεση με ημιαυτόματο όπλο.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Τι συμβαίνει με τα τραγούδια του Παντελή Παντελίδη; Βρέθηκε στην κορυφή του Spotify με κομμάτι του 2012!
Music Stage 25.09.25

Τι συμβαίνει με τα τραγούδια του Παντελή Παντελίδη; Βρέθηκε στην κορυφή του Spotify με κομμάτι του 2012!

Μπορεί να έχουν περάσει 9 χρόνια από τον θάνατο που Παντελή Παντελίδη, ωστόσο τα τραγούδια του συνεχίζουν να μας κρατούν «συντροφιά» μέχρι και σήμερα.

Πάνος Καισσαράτος
Πάνος Καισσαράτος
«Η κόρη μου χρησιμοποίησε το ChatGPT ως θεραπευτή και στη συνέχεια αυτοκτόνησε» – Μια μαμά ψάχνει απαντήσεις
Χάος 25.09.25

«Η κόρη μου χρησιμοποίησε το ChatGPT ως θεραπευτή και στη συνέχεια αυτοκτόνησε» - Μια μαμά ψάχνει απαντήσεις

Η Σόφι Ρότενμπεργκ, 29 ετών, δεν αποκάλυψε στους γονείς της ή στον σύμβουλό της την πραγματική έκταση του προβλήματός της. Αποκάλυψε πολύ περισσότερα σε ένα bot που την αποκάλεσε «γενναία».

Σύνταξη
«Ο Γιώργος Μαζωνάκης είναι ένα εκπληκτικό πλάσμα»: Νίκος Γρίτσης και Στράτος Τζώρτζογλου στο πλευρό του τραγουδιστή
TV 25.09.25

«Ο Γιώργος Μαζωνάκης είναι ένα εκπληκτικό πλάσμα»: Νίκος Γρίτσης και Στράτος Τζώρτζογλου στο πλευρό του τραγουδιστή

«Έχει στεναχωρηθεί πάρα πολύ και αυτό φαίνεται. Η οικογένειά του ήταν ό,τι πιο αγαπημένο είχε στη ζωή του. Δεν υπήρξε κάτι πιο σημαντικό για αυτόν», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Νίκος Γρίτσης για τον Γιώργο Μαζωνάκη

Σύνταξη
Η Τζούλια Γκάρνερ δηλώνει ότι θέλει να ερωτεύεται τους χαρακτήρες που υποδύεται, ενώ ποζάρει αλά Μαντόνα
«Borderline» 25.09.25

Η Τζούλια Γκάρνερ δηλώνει ότι θέλει να ερωτεύεται τους χαρακτήρες που υποδύεται, ενώ ποζάρει αλά Μαντόνα

Νωρίτερα αυτό το μήνα, μιλώντας στο περιοδικό W, η Τζούλια Γκάρνερ επιβεβαίωσε ότι θα υποδυθεί τη Μαντόνα στην επίσημη βιογραφική ταινία της τραγουδίστριας.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Τον κυνηγούν ακόμα και στον τάφο: Δύο άνδρες ζητούν 400 εκατ. από την περιουσία του Μάικλ Τζάκσον
Πολλά λεφτά 25.09.25

Τον κυνηγούν ακόμα και στον τάφο: Δύο άνδρες ζητούν 400 εκατ. από την περιουσία του Μάικλ Τζάκσον

Τι κι αν «έφυγε» από τη ζωή το 2009; Οι δικαστικές διαμάχες για τις υποθέσεις σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκων συνεχίζουν να κυνηγούν τους κληρονόμους του Μάικλ Τζάκσον.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Ψηφιακό δελτίο αποστολής: Παρατείνεται για το 2026 η καθολική εφαρμογή του – Οι εξαιρέσεις
Τα πρόστιμα 26.09.25

Παρατείνεται για του χρόνου η καθολική εφαρμογή του ψηφιακού δελτίου αποστολής - Οι εξαιρέσεις

Η δεύτερη φάση για το ψηφιακό δελτίο αποστολής προβλέπει την υποχρεωτική ένταξη όλων των επιχειρήσεων στο μέτρο και την πλήρη ψηφιοποίηση και αυτοματοποίηση της διαδικασίας

Σύνταξη
Πώς βοηθάω τον σκύλο μου να καταλάβει τι του λέω – Πότε τον μπερδεύω
Τρόποι επικοινωνίας 26.09.25

Πώς βοηθάω τον σκύλο μου να καταλάβει τι του λέω – Πότε τον μπερδεύω

Για τον σκύλο είμαστε όλος του ο κόσμος και προσπαθεί κάθε λεπτό να μας κατανοήσει. Εμείς γνωρίζουμε με ποιον τρόπο μπορούμε να αναπτύξουμε μέσω ομιλίας μία σχέση ζωής;

Τζούλη Τούντα
Τζούλη Τούντα
ΠΑΣΟΚ: Ο Μητσοτάκης οφείλει άμεσα να αποπέμψει τον Μυλωνάκη
Πολιτική 26.09.25

ΠΑΣΟΚ: Ο Μητσοτάκης οφείλει άμεσα να αποπέμψει τον Μυλωνάκη

«Ο κ. Μητσοτάκης οφείλει άμεσα να αποπέμψει τον κ. Μυλωνάκη και η κυβερνητική πλειοψηφία να κάνει δεκτό το αίτημα του ΠΑΣΟΚ να κλητευθεί ο υφυπουργός ως μάρτυρας στην εξεταστική επιτροπή», τονίζει, στην ανακοίνωση της, η Χαριλάου Τρικούπ

Σύνταξη
Μητρόπολη Πειραιώς: Διοργανώνει μουσική βραδιά προσφοράς και αλληλεγγύης στο Βεάκειο Θέατρο
Παρασκευή στις 20:00 26.09.25

Μουσική βραδιά προσφοράς και αλληλεγγύης στο Βεάκειο Θέατρο διοργανώνει η Μητρόπολη Πειραιώς

Η φιλανθρωπική συναυλία γίνεται σήμερα στις 20:00 - «Είμαι χαρούμενος που συμμετέχω σε αυτή την κίνηση, γνωστή για το έργο της η Μητρόπολη Πειραιώς», δήλωσε ο δημοφιλής καλλιτέχνης Θοδωρής Φέρρης

Σύνταξη
Σαρκοζί: Πώς έφτασε να καταδικαστεί ο πρώην πρόεδρος της Γαλλίας – Το έγγραφο «φωτιά» που δεν λήφθηκε υπόψη
Θα ασκήσει έφεση 26.09.25

Πώς έφτασε να καταδικαστεί ο Σαρκοζί, οι σχέσεις με τον Καντάφι - Το έγγραφο «φωτιά» που δεν λήφθηκε υπόψη

Η φυλάκιση του Νικολάς Σαρκοζί πρέπει να ξεκινήσει εντός τεσσάρων μηνών το πολύ - Πώς αντέδρασε στην είδηση της ποινής η γαλλική πολιτική σκηνή

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Αυτός είναι ο νέος κανονισμός της UEFA για τους τραυματισμούς που βοηθά τις ομάδες
Ποδόσφαιρο 26.09.25

Αυτός είναι ο νέος κανονισμός της UEFA για τους τραυματισμούς που βοηθά τις ομάδες

Η UEFA δίνει, με νέο κανονισμό, τη δυνατότητα στις ομάδες να αλλάζουν παίκτη στην ευρωπαϊκή λίστα τους μετά από σοβαρους τραυματισμούς και η Λίβερπουλ θα γίνει η πρώτη που θα τον αξιοποιήσει.

Σύνταξη
Ουκρανία: Eκρηξη drone κοντά σε πυρηνικό εργοστάσιο – Καμπανάκι από ΟΗΕ
Κόσμος 26.09.25

Eκρηξη drone κοντά σε πυρηνικό εργοστάσιο της Ουκρανίας - Καμπανάκι από ΟΗΕ

Ένα μη επανδρωμένο αεροσκάφος καταρρίφθηκε και εξερράγη σε απόσταση περίπου 800 μέτρων από την περίμετρο του πυρηνικού σταθμού, στην περιφέρεια Μικολάιβ, στη νοτιοδυτική Ουκρανία

Σύνταξη
Ασπίδα για τη δημόσια υγεία το έργο της ΕΝΔΙΑΛΕ
Τα Νέα της Αγοράς 26.09.25

Ασπίδα για τη δημόσια υγεία το έργο της ΕΝΔΙΑΛΕ

Στις 26 Σεπτεμβρίου, Παγκόσμια Ημέρα Περιβαλλοντικής Υγείας, η ενημέρωση και η πρόληψη έρχονται να μας θυμίσουν ότι καθαρό περιβάλλον σημαίνει λιγότεροι κίνδυνοι για την υγεία όλων μας.

Σύνταξη
Κώστας Τουρνάς στο in: «Άλλοι έκαναν τα λεφτά τους οικόπεδα· εγώ τα έριξα στη μουσική»
Αναδρομή 26.09.25

Κώστας Τουρνάς στο in: «Άλλοι έκαναν τα λεφτά τους οικόπεδα· εγώ τα έριξα στη μουσική»

Εν όψει του Αγοραφοβικού Φεστιβάλ, το in φιλοξενεί μια διαφορετική συζήτηση με τον γνωστό τραγουδοποιό για τον πειραματισμό, τη δημιουργική διαδικασία του και τον ρόλο των τραγουδιών στη ζωή μας.

Γιάννης-Ορέστης Παπαδημητρίου
Γιάννης-Ορέστης Παπαδημητρίου
Χανιά: Πώς συνέβη η τραγωδία με το 4χρονο αγοράκι που παρασύρθηκε από Ι.Χ. στην Κίσσαμο
Στα Χανιά 26.09.25

Πώς συνέβη η τραγωδία με το 4χρονο αγοράκι που παρασύρθηκε από Ι.Χ. στην Κίσσαμο

Το μικρό αγοράκι άφησε την τελευταία του πνοή στο νοσοκομείο στα Χανιά - Έφερε βαριές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις και παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες, οι γιατροί δεν κατάφεραν να το κρατήσουν στη ζωή

Σύνταξη
Το φιάσκο Μητσοτάκη στη Νέα Υόρκη σύμπτωμα μιας διακυβέρνησης σε κρίση
Στρατηγική αποτυχία 26.09.25

Το φιάσκο Μητσοτάκη στη Νέα Υόρκη σύμπτωμα μιας διακυβέρνησης σε κρίση

Η παρουσία του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ συγκεφαλαίωσε ευρύτερα προβλήματα σε σχέση τον τρόπο που διαχειρίζεται τις τύχες της χώρας

Παναγιώτης Σωτήρης
Παναγιώτης Σωτήρης
«Όχι ο Δημήτρης δεν έκανε λάθος» – Και άλλοι γαλάζιοι βουλευτές υπέρ του αιτήματος Ρούτσι
Πολιτική Γραμματεία 26.09.25

«Όχι ο Δημήτρης δεν έκανε λάθος» – Και άλλοι γαλάζιοι βουλευτές υπέρ του αιτήματος Ρούτσι

Σύμφωνα με πληροφορίες του in τουλάχιστον δέκα βουλευτές μιλούν για στρατηγικό λάθος με πολιτικές αλλά και ηθικές προεκτάσεις, στηρίζοντας απόλυτα την θέση που διατύπωσε χθες ο βουλευτής Δημήτρης Καλογερόπουλος στο θέμα της αιτήματος του Πάνου Ρούτσι για εκταφή του παιδιού του

Κυριάκος Δημάγγελος
Κυριάκος Δημάγγελος
