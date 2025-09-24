Αυτολογοκρίθηκε – H πρώτη συλλογή του Demna για τη Gucci απευθύνεται στους ινσταγκράμερ
Ο Γεωργιανός σχεδιαστής, που άφησε τον οίκο Balenciaga, μόλις παρουσίασε την πολυαναμενόμενη πρώτη του συλλογή για τον θρυλικό, ιταλικό οίκο Gucci, σε μια καμπάνια που φωτογραφήθηκε από την Catherine Opie –ωστόσο το χειροκρότημα του fashion crowd ήταν χλιαρό.
Όσοι λατρεύουν τον Demna, τον Γεωργιανό σχεδιαστή, ο οποίος εγκατέλειψε τoν Balenciaga για την Gucci νωρίτερα φέτος, περίμεναν τις εξελίξεις στα νέα του πατρόν, πως και πως – η αγωνία τους έλαβε τέλος, αφού ο Demna μόλις παρουσίασε την πρώτη του συλλογή για τον θρυλικό ιταλικό οίκο.
Η συλλογή αποτελείται από 40 περίπου looks και μας δίνει μια χορταστική γεύση από αυτό που μπορούμε να περιμένουμε τον Φεβρουάριο του 2026, όταν και είναι προγραμματισμένη η πρώτη του επίδειξη.
«Σε όλη τη συλλογή La Famiglia, έχει καλύψει τις ανάγκες των It girls, των influencers των σόσιαλ μίντια, των party boys, των πριγκιπισσών (κανονικών και wannabe) και των σνομπ, καθώς και των ντίβων, των nerd και των glam Milanese nonna»
Το target group του Demna
Πώς είναι λοιπόν αυτή η συλλογή; «Ο Demna μπορεί να άλλαξε οίκο, αλλά δεν άλλαξε το στυλ του» σχολιάζει η Emma Elizabeth Davidson στο Dazed και συνεχίζει:
«Ο σχεδιαστής έχει επικεντρωθεί στην εξερεύνηση των αρχέτυπων της Gucci, όπως έκανε και κατά τη διάρκεια της δεκαετούς θητείας του στη Balenciaga.
»Σε όλη τη συλλογή La Famiglia, έχει καλύψει τις ανάγκες των It girls, των influencers των σόσιαλ μίντια, των party boys, των πριγκιπισσών (κανονικών και wannabe) και των σνομπ, καθώς και των ντίβων, των nerd και των glam Milanese nonna, με κακόγουστες γούνινες παλτά με τίγρη, φαρδιές ώμους, μακριά φορέματα με φτερά και κομψά δερμάτινα κοστούμια με φούστα».
Ο Μπάσταρδος
Υπάρχει ακόμη και ένα φανταχτερό μπικίνι για τον άντρα που ο Demna αποκαλεί «The Bastardo» (ο Μπάσταρδος), και ακόμα κι αν δεν γνωρίζετε καλά τα ιταλικά, μάλλον μπορείτε να καταλάβετε το ύφος του.
Το σύνολο τείνει προς ένα απόλυτα εξωφρενικό γκλαμουράτο στυλ, με τον Demna να εξηγεί ότι η δική του οπτική είναι να επαναφέρει τη Gucci σε μια θέση «απολύτως σέξι, εξωφρενική και τολμηρή».
Αν και οι θαυμαστές πίστευαν ότι θα επέστρεφε στην εποχή του Tom Ford καθώς ξεκινούσε τη θητεία του στη Gucci – κάτι που δεν βοήθησε μια ανάρτηση στο Instagram με τον σύζυγό του Loïk Gomez ντυμένο με ένα look από τα αρχεία του Ford νωρίτερα αυτό το καλοκαίρι – η πρώτη μας ματιά επιβεβαιώνει ότι ο Demna ακολουθεί τη δική του κατεύθυνση.
Ντύνει χαρακτήρες, όχι μοντέλα
Ενώ ορισμένοι σχεδιαστές δυσκολεύονται να ισορροπήσουν την αισθητική τους με αυτή του νέου τους οίκου, ο Demna μετέφερε την τάση του να ντύνει χαρακτήρες κι όχι μοντέλα –κάτι που πρωτοεμφανίστηκε στο Vetements και αργότερα στον Balenciaga-, στη Gucci, συνεχίζοντας να σέβεται τους καθιερωμένους κώδικες του brand.
«Συνολικά, η συλλογή είναι διασκεδαστική και εκκεντρική, χωρίς τη σκοτεινότητα που μερικές φορές χαρακτήριζε τις δημιουργίες του για τον Balenciaga – ένα δυνατό και αρκετά συναρπαστικό ξεκίνημα από τον σχεδιαστή, που μας άνοιξε την όρεξη για το κυρίως πιάτο που θα έρθει τον Φεβρουάριο» καταλήγει η Emma Elizabeth Davidson στο Dazed.
*Με στοιχεία από dazeddigital.com
