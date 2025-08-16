Από τη Gucci στη Rolex: Πώς η μουσική κατέγραψε την άνοδο και την πτώση της πολυτέλειας

Για δεκαετίες, η μουσική –ιδίως η hip-hop και η R&B– υπήρξε ένας από τους πιο δυνατούς αγωγούς προβολής των πολυτελών οίκων. Από τα τραγούδια της δεκαετίας του ’90 που αποθέωναν το «bling» έως τη σύγχρονη σκηνή όπου οι ράπερς απαριθμούν σε στίχους τα brands της γκαρνταρόμπας τους, οι αναφορές σε Gucci, Louis Vuitton, Rolex ή Hermès δεν ήταν απλώς προϊόντα επίδειξης, αλλά πολιτισμικά σύμβολα.

Ανάλυση του Bloomberg σε δημοφιλή τραγούδια των τελευταίων ετών δείχνει πώς οι στίχοι λειτουργούν ως «θερμόμετρο» για την απήχηση της πολυτέλειας. Την περίοδο 2020–2023, η παρουσία luxury brands στους στίχους εκτοξεύτηκε. Gucci, Louis Vuitton και Hermès έγιναν μέρος του καθημερινού λεξιλογίου της pop κουλτούρας, ενώ κομμάτια με τίτλους και ρεφρέν αφιερωμένα σε iconic αντικείμενα ανέβαιναν στα charts. Ο θάνατος του Βίρτζιλ Άμπλοου το 2021 δεν ανέκοψε άμεσα τη δυναμική· αντίθετα, η κληρονομιά του –η μίξη streetwear με την υψηλή ραπτική– είχε ήδη εδραιώσει τη θέση της πολυτέλειας στο urban στιλ.

Ωστόσο, η οικονομική πραγματικότητα μετά την πανδημία άλλαξε το τοπίο. Ο πληθωρισμός, η άνοδος των επιτοκίων και η αλλαγή στις προτιμήσεις του κοινού οδήγησαν σε κορεσμό της ζήτησης και σε στροφή προς το λεγόμενο «quiet luxury» – διακριτική κομψότητα χωρίς μεγάλα λογότυπα. Στη μουσική, αυτό μεταφράστηκε σε λιγότερες, πιο επιλεκτικές αναφορές σε γνωστά brands και μεγαλύτερη έμφαση στην αίσθηση ποιότητας παρά στην επίδειξη.

Αλλαγή σκηνικού

Η Gucci αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα. Στα χρόνια της δημιουργικής διεύθυνσης του Αλέσαντρο Μισέλ, το brand κυριάρχησε στους στίχους και στις πωλήσεις, αντιπροσωπεύοντας πάνω από το 60% των εσόδων της Kering. Με την αποχώρησή του, η παρουσία της στη μουσική μειώθηκε αισθητά. Παρόμοια διαδρομή είχαν και άλλοι οίκοι: ο Dior κορυφώθηκε γύρω στο 2020, αλλά έκτοτε οι αναφορές αραίωσαν, ενώ η Hermès, παρότι επηρεάστηκε από τη γενική πτώση, κατάφερε να διατηρήσει τη λάμψη της μέσω επιτυχιών όπως το «A Bar Song (Tipsy)» του Shaboozey.

Ο Louis Vuitton, χάρη και στον Φαρέλ Γουίλιαμς, κράτησε πιο σταθερή επαφή με τη μουσική σκηνή. Η Chanel, μετά τον θάνατο του Καρλ Λάγκερφελντ, επιδίωξε να ανανεώσει την πολιτισμική της εικόνα, με αποκορύφωμα τη συνεργασία της με τον Κέντρικ Λαμάρ. Η Prada γνώρισε παγκόσμια επιτυχία σε στίχους και charts, όμως σήμερα η μουσική της παρουσία είναι ελάχιστη – κάτι που αφήνει περιθώρια επιστροφής.

Η ίδια τάση καταγράφεται και στον κόσμο των ρολογιών και κοσμημάτων. Η Rolex, που άλλοτε ήταν σχεδόν συνώνυμο της επιτυχίας στους στίχους, έχει υποχωρήσει, ενώ Audemars Piguet και Patek Philippe γνώρισαν αναβίωση χάρη σε καίριες συνεργασίες και έξυπνη τοποθέτηση. Η Cartier, πιο σταθερή στις επιλογές της, κέρδισε τη Gen-Z με σύμβολα όπως τα βραχιόλια Love και την αναβίωση της συλλογής Panthère.

Στροφή στον αθλητισμό;

Η στροφή των πολυτελών οίκων προς τον αθλητισμό –με πρωταγωνιστές όπως ο Κιλιάν Εμπαπέ – δείχνει τη διάθεση για διαφοροποίηση του κοινού. Όμως, όπως επισημαίνει η ανάλυση, η απομάκρυνση από τη μουσική ενδέχεται να είναι βραχυπρόθεσμα ζημιογόνα. Η μουσική δεν είναι μόνο διαφήμιση – είναι πολιτισμική αφήγηση που δημιουργεί συναισθηματικό δεσμό με το κοινό. Όταν ένα brand αναφέρεται σε έναν στίχο που τραγουδιέται σε clubs, ραδιόφωνα και social media, η επιρροή του ξεπερνά κατά πολύ μια παραδοσιακή καμπάνια.

Σήμερα, η πολυτέλεια βρίσκεται σε ένα σταυροδρόμι. Η εποχή του προκλητικού «bling» μπορεί να έχει υποχωρήσει, όμως η επιθυμία για μοναδικότητα και ταυτότητα παραμένει. Η μουσική, είτε μιλάμε για έναν ράπερ από το Μπρούκλιν είτε για έναν pop star από το Λονδίνο, εξακολουθεί να είναι το ιδανικό όχημα για να μεταφερθεί αυτή η αφήγηση. Το ερώτημα για τα brands δεν είναι αν θα επιστρέψουν στους στίχους, αλλά πώς θα το κάνουν με τρόπο που να συμβαδίζει με τις νέες αξίες – αυθεντικότητα, βιωσιμότητα και διακριτική πολυτέλεια.

Όπως δείχνει η ιστορία, η σύνδεση της μόδας με τη μουσική δεν είναι απλώς εμπορικό τρικ – είναι μια πολιτισμική συμμαχία που μπορεί να καθορίσει ολόκληρες εποχές. Η πρόκληση τώρα είναι να ξαναγραφτεί το «τραγούδι» της πολυτέλειας με στίχους που θα αντηχούν στη γλώσσα της νέας γενιάς.

*Κεντρική Φωτογραφία: Instagram @milesapope