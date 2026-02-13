Παράσημα – Πώς τα καψίματα από τσιγάρα της Κέιτ Μος αύξησαν την αξία του κοστουμιού του Alexander McQueen
«Οι τρύπες στο αριστερό μανίκι προκλήθηκαν από το τσιγάρο της Κέιτ Μος, με την οποία ο McQueen φωτογραφήθηκε στα παρασκήνια της επίδειξης Pantheon Ad Lucem».
Τα περισσότερα αντικείμενα που βγαίνουν σε δημοπρασία δεν θα ανέβαιναν σε αξία εάν έφεραν καψίματα από τσιγάρα. Όμως, όταν οι τρύπες είναι από το σούπερ μοντέλο και σούπερ καπνίστρια, Κέιτ Μος, η ιστορία αλλάζει. Αυτό αποδείχθηκε περίτρανα με ένα λευκό κοστούμι Gucci που φορούσε ο αείμνηστος σχεδιαστής Alexander McQueen, το οποίο βγαίνει σε δημοπρασία με εκτιμώμενη τιμή 3.000 λίρες.
Οι δημοπράτες του γραφείου Kerry Taylor, που χειρίζονται την πώληση της περιουσίας του McQueen, λένε ότι η ζημιά έχει κάνει το αντικείμενο πιο επιθυμητό για τους συλλέκτες.
Έφυγε νωρίς
Ο McQueen, που πέθανε σε ηλικία 40 ετών το 2010, φόρεσε για πρώτη φορά το κοστούμι στα New York Fashion Awards το 2003 – τα «Όσκαρ της μόδας» – όπου κέρδισε το βραβείο του Διεθνούς Σχεδιαστή της Χρονιάς.
Ένας εκπρόσωπος του οίκου δημοπρασιών είπε ότι ο McQueen εμφανίστηκε ξανά με το κοστούμι που σχεδίασε ο Tom Ford στην επίδειξη Pantheon Ad Lucem το 2004 στο Παρίσι.
«Αν και το σύνολο παρουσιάζει κάποια σημάδια φθοράς, αυτές οι ατέλειες αποτελούν μέρος της ιστορίας του ως ένα πολύ αγαπημένο κομμάτι», δήλωσε ο εκπρόσωπος του οίκου δημοπρασιών.
«Οι τρύπες στο αριστερό μανίκι, για παράδειγμα, προκλήθηκαν από το τσιγάρο της Κέιτ Μος, με την οποία ο McQueen φωτογραφήθηκε στα παρασκήνια της επίδειξης Pantheon Ad Lucem».
Τους ένωσε η εποχή
Ο Alex Baddeley, επικεφαλής του τμήματος ανδρικών ενδυμάτων του γραφείου Kerry Taylor, πρόσθεσε ότι η κατάσταση του κοστουμιού «μας δίνει μια καλύτερη εικόνα της ζωής του, των πάρτι και των βραβείων που κέρδισε».
Η 52χρονη Μος είχε στενή φιλία με τον McQueen – οι δύο ανέβηκαν στην κορυφή της βιομηχανίας την ίδια περίοδο, στις αρχές της δεκαετίας του 1990 στο Λονδίνο, ενώ η Μος έκανε μια εντυπωσιακή εμφάνιση ως φάντασμα-ολογράμμα με στρώσεις λευκής οργάντζας στην επίδειξη του McQueen το 2006, Widows Of Culloden.
*Με στοιχεία από dailymail.com
