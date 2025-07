Ο Λουκ Νιούτον θα ενσαρκώσει τον αείμνηστο Alexander McQueen σε νέο θεατρικό έργο

Ο ηθοποιός Λουκ Νιούτον, γνωστός για τον πρωταγωνιστικό του ρόλο του ως Κόλιν Μπρίτζερτον στην επιτυχημένη σειρά «Bridgerton» που βασίζεται στα γραπτά της Τζούλια Κουίν, θα υποδυθεί τον σχεδιαστή μόδας Lee Alexander McQueen σε μια νέα παράσταση.

Η πρεμιέρα του House of McQueen της βραβευμένης συγγραφέως Darrah Cloud, έχει οριστεί για τις 9 Σεπτεμβρίου, ενώ τη σκηνοθεσία θα αναλάβει ο Sam Helfrich, όπως μεταδίδει το Deadline.

Οι θεατρικές συμμετοχές του Νιούτον στο Λονδίνο περιλαμβάνουν το The Book of Mormon και, πιο πρόσφατα, το The Shape of Things του Αμερικανού θεατρικού συγγραφέα Νιλ Λαμπιούτ.

«Με μεγάλη μας χαρά ανακοινώνουμε τη συμμετοχή του Λουκ στο House of McQueen», δήλωσε ο εκτελεστικός παραγωγός Ρικ Λέιζες. «Δεν μπορούμε να σκεφτούμε κανέναν καταλληλότερο για να ζωντανέψει την ιστορία του Lee από αυτόν τον απίστευτα πολυσχιδή [ηθοποιό]», πρόσθεσε.

Σύμφωνα με την επίσημη σύνοψη του Off-Broadway πολιτιστικού δρώμενου: «Η παράσταση θα μεταφέρει τους επισκέπτες στην πολυεπίπεδη ατομική εμπειρία του Lee, από τις πρώτες μέρες του ως ανερχόμενου σχεδιαστή, στη μετέπειτα δημιουργία ενός από τους σημαντικότερους οίκους μόδας στον κόσμο, και τελικά στον τραγικό θάνατό του το 2010. Στο πλαίσιο της παράστασης, οι στενές σχέσεις με πρόσωπα-κλειδιά στη ζωή του, από τη μέντορα του Ιζαμπέλα Μπλόου μέχρι συγγενείς εξ αίματος, θα εξερευνηθούν πλαισιωμένες από μια αρίστης ποιότητας παραγωγή».

Μια ζωή με επιτυχίες, αλλά και σκότος

Ο Lee Alexander McQueen είχε μια λαμπρή σταδιοδρομία στην βιομηχανία της μόδας – αλλά και μια ζωή γεμάτη σκότος. Το 2018, το ντοκιμαντέρ McQueen σε σκηνοθεσία Ίαν Μπονότε καταπιάστηκε με τα πρώιμα τραύματα του Lee McQueen, συμπεριλαμβανομένης της σεξουαλικής κακοποίησης που βίωσε από τον σύζυγο της μεγαλύτερης αδελφής του, Terence Hulyer, ο οποίος επίσης κακοποιούσε σωματικά την αδελφή του. Ο σχεδιαστής δήλωσε ότι αυτό επηρέασε την προσέγγισή του στον σχεδιασμό ρούχων για γυναίκες.

«Όταν είσαι 8 ετών και βλέπεις την αδελφή σου να στραγγαλίζεται από τον σύζυγό της, ο οποίος είναι νεκρός τώρα, δόξα τω Θεώ, το μόνο που θέλεις να κάνεις είναι να κάνεις τις γυναίκες να φαίνονται πιο δυνατές», δήλωσε ο McQueen, σύμφωνα με το ELLE.

Ο βοηθός του, Sebastian Pons, δήλωσε ότι ο σχεδιαστής βασανιζόταν κατά την προετοιμασία της τελευταίας του επίδειξης μόδας το 2009. «Όλα στη ζωή του οδηγούσαν στο να είναι μια βασανισμένη ψυχή», δήλωσε ο Pons. Παρά το γεγονός ότι αγαπήθηκε από διασημότητες όπως η Κέιτ Μος και η Σάρα Τζέσικα Πάρκερ, ο McQueen αισθανόταν παρείσακτος στη μόδα. Ένιωθε ότι όλος ο κόσμος της μόδας ήταν εναντίον του, υποστήριξε ο Pons.

Ο McQueen βυθίστηκε στην κατάθλιψη μετά το θάνατο της μητέρας του στις 2 Φεβρουαρίου 2010. Πέθανε μια μέρα πριν από την κηδεία της.

*Με πληροφορίες από: Deadline & ELLE