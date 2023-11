Θα γίνει επιτέλους η πολυαναμενόμενη βιογραφία του Alexander McQueen;

Οι φήμες για μια βιογραφική ταινία για τον Alexander McQueen οργιάζουν εδώ και χρόνια, τουλάχιστον από τότε που ανακοινώθηκε για πρώτη φορά μια ταινία μεγάλου μήκους το 2016, με τον Jack O’Connell της σειράς Skins να έχει τον πρωταγωνιστικό ρόλο (ονειρική επιλογή). Ωστόσο, επτά χρόνια και ένα καταξιωμένο ντοκιμαντέρ αργότερα, δεν έχουμε δει ακόμα τη ζωή του θρυλικού σχεδιαστή να μεταφέρεται στη μεγάλη οθόνη. Σύντομα, αυτό ενδέχεται να αλλάξει.

Το «μακροχρόνιο» εγχείρημα για τον Alexander McQueen αυτή τη στιγμή «κατευθύνεται προς την υλοποίηση»

Σύμφωνα με δημοσιεύματα, η πολυαναμενόμενη ταινία McQueen εξακολουθεί να βρίσκεται στα χέρια της Pathé, με τον αρχικό παραγωγό, Damian Jones, να εξακολουθεί να συμμετέχει. Υπάρχουν ωστόσο ορισμένες τροποποιήσεις. Πίσω στο 2016, η ταινία είχε συμφωνηθεί να σκηνοθετηθεί από τον Andrew Haigh, τον Βρετανό σκηνοθέτη που συνέχισε να γυρίζει το φετινό All of Us Strangers (αυτό με τον Paul Mescal και τον Andrew Scott). Ωστόσο, δεν βρίσκεται πλέον στο «τιμόνι» της ταινίας.

Μήπως όλοι οι δρόμοι οδηγούν στον Paul Mescal ως Lee McQueen;

Τώρα, η βιογραφία του McQueen θα σκηνοθετηθεί από τον Oliver Hermanus, σύμφωνα με μια δήλωση του αποχωρούντος διευθυντή της Pathé UK Cameron McCracken στο Screen Daily. Ο Hermanus ήταν γνωστός στο παρελθόν για το 2022’s Living – μια εκδοχή του Ikiru του Akira Kurosawa – και το Beauty, το οποίο κέρδισε το Queer Palm Award στο Φεστιβάλ Καννών το 2011.

Αναγγέλλοντας την αποχώρησή του, ο McCracken δήλωσε ότι δεν θα αφήσει τα υφιστάμενα πρότζεκτ στην τύχη τους, σημειώνοντας ότι το «μακροχρόνιο» εγχείρημα για τον Alexander McQueen αυτή τη στιγμή «κατευθύνεται προς την υλοποίηση». Δυστυχώς, αυτή είναι η πιο «κοντινή ημερομηνία» κυκλοφορίας που θα έχουμε προς το παρόν.

Αυτό που γνωρίζουμε είναι ότι ο Hermanus πρέπει πρώτα να τελειώσει με τη διασκευή του γκέι ρομάντζου «The History of Sound», στο οποίο θα πρωταγωνιστήσει ο Paul Mescal μαζί με τον Josh O’Connor. Μήπως όλοι οι δρόμοι οδηγούν στον Paul Mescal ως Lee McQueen; Είναι ο Τζακ Ο’Κόνελ ακόμα υποψήφιος για τον ρόλο; Μπορούμε να κάνουμε όνειρα; Μπορούμε.

*Mε πληροφορίες από Dazed | Kεντρική φωτογραφία θέματος Philippe Wojazer/Reuters