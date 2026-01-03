magazin
Σημαντική είδηση:
03.01.2026 | 09:49
Ισχυροί άνεμοι κρατούν δεμένα τα πλοία στα λιμάνια – Ποια δρομολόγια δεν εκτελούνται
«Αντί-γονοι»: Έρχονται για 3 Πέμπτες του Ιανουαρίου στο Θέατρο Ροές
03 Ιανουαρίου 2026 | 08:40

«Αντί-γονοι»: Έρχονται για 3 Πέμπτες του Ιανουαρίου στο Θέατρο Ροές

Η παράσταση «Αντί-γονοι» είναι βασισμένη στον μύθο της Αντιγόνης του Σοφοκλή και στην Αφροβραζιλιάνικη Πολιτιστική Έκφραση της Capoeira

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
Καφεΐνη: Τα οφέλη της το πρωί

Καφεΐνη: Τα οφέλη της το πρωί

Spotlight

Φύλακες της μνήμης και της τιμής. Σώματα που αντιστέκονται. Φωνές που αρνούνται να υποταχθούν.

Οι Αντί- γονοι στέκονται απέναντι στην εξουσία του Κρέοντα, συγκρούονται, γίνονται μάρτυρες και διεκδικούν το αυτονόητο: την ελευθερία και την ανθρώπινη ακεραιότητα.

Τι θα δούμε στην παράσταση

Η παράσταση της Κάλλιας Θεοδοσιάδη είναι μια πρωτότυπη δραματουργική σύνθεση που επαναδιαπραγματεύεται τον μύθο της Αντιγόνης του Σοφοκλή μέσα από το πρίσμα της αφροβραζιλιάνικης τέχνης της Capoeira.

Δημιουργεί μια γέφυρα πολιτισμών, συνδέοντας την Αντιγόνη –διαχρονικό σύμβολο αντίστασης και αγώνα για την ελευθερία– με τον αντιστασιακό χαρακτήρα της Capoeira, η οποία γεννήθηκε ως μέσο επιβίωσης και αντίστασης των Αφρικανών σκλάβων στη Βραζιλία.

Με εργαλείο τον χορό, τη μάχη, το θέατρο και τη ζωντανή μουσική, η παράσταση συνθέτει ένα υβριδικό σκηνικό σύμπαν όπου συναντώνται διαφορετικές πολιτισμικές αναφορές.

Οι αφροβραζιλιάνικοι ρυθμοί, η αρχαιοελληνική παράδοση και τα σύγχρονα ηλεκτρονικά ηχοτοπία, δημιουργούν ένα περιβάλλον όπου το παρελθόν συνομιλεί με  το παρόν, το συλλογικό με το ατομικό, και το τοπικό με το παγκόσμιο.

Οι «Αντί-γονοι» που είναι αποτέλεσμα ερευνητικής, εργαστηριακής διαδικασίας με ακαδημαϊκό υπόβαθρο και τη συνεργασία καλλιτεχνών από διαφορετικά πεδία (μουσική, χορός, θέατρο και Capoeira), δημιουργούν ένα ολιστικό, τελετουργικό και διαπολιτισμικό θέατρο.

Μια παράσταση που μετατρέπει τη θεατρική εμπειρία σε συμμετοχική πράξη, καλλιεργώντας τον διαπολιτισμικό διάλογο και φωτίζοντας την αέναη σύγκρουση ανθρώπου και  εξουσίας, πέρα από σύνορα και εποχές.

Συντελεστές

Σύλληψη, Σκηνοθεσία, Χορογραφία: Κάλλια Θεοδοσιάδη

Σύμβουλος σκηνοθεσίας: Λέτα Αμπαζή

Μετάφραση – Σύμβουλος δραματουργίας: Μαρία Σικιτάνο

Μουσική Σύνθεση – Σχεδιασμός Ήχου: Κώστας Χαριτάτος

Σχεδιασμός Φωτισμού: Γιάννης Ζέρβας

Κοστούμια: Νέλη Αλκάδη

Φωνητική Προετοιμασία – Αυτοσχεδιασμοί – Φωνητικές ενορχηστρώσεις με live looping: Αγγελική Τουμπανάκη

Φωτογραφίες: Κώστας Χρήστου

Ερμηνεύουν: Ελίνα Τσίμπρου,  Κάλλια Θεοδοσιάδη,  Χριστιάνα Σαρασίδου, Αγγελική Τουμπανάκη

Πληροφορίες

Για τρεις μόνο παραστάσεις, την Πέμπτη 15, 22 & 29 Ιανουαρίου 2026 στο Θέατρο Ροές.

Χώρος: Θέατρο Ροές

Ημερομηνίες: Πέμπτη 15, 22 & 29 Ιανουαρίου 2026

Ώρα έναρξης: 21:15

Διάρκεια: 70 λεπτά (χωρίς διάλειμμα)

Προπώληση εισιτηρίων στο inTickets.

Τρόφιμα – ποτά
Σούπερ μάρκετ: Με «δύναμη πυρός» 400 εκατ. ευρώ μπαίνουν στο 2026 

Σούπερ μάρκετ: Με «δύναμη πυρός» 400 εκατ. ευρώ μπαίνουν στο 2026 

Το φαινόμενο του «σατανικού πανικού» της δεκαετίας του ’80 – Η αληθινή ιστορία πίσω από τον Έντι Μάνσον του Stranger Things
Κατηγορούμενος χωρίς αποδείξεις 03.01.26

Το φαινόμενο του «σατανικού πανικού» της δεκαετίας του ’80 – Η αληθινή ιστορία πίσω από τον Έντι Μάνσον του Stranger Things

Ο 4ος κύκλος του Stranger Things το 2002 μας χάρισε ένα χαρακτήρα που αγαπήθηκε: τον Έντι Μάνσον. Ωστόσο, αυτή η περσόνα βασίστηκε σε μια πραγματική υπόθεση που γεννήθηκε μέσα στο κλίμα μαζικού πανικού για τον σατανισμό.

Ίλντα Τόσκα
Ίλντα Τόσκα
Το Avatar: Fire and Ash πλησιάζει το 1 δισ. δολάρια στο box office χωρίς να ιδρώσει
Σαρώνει 03.01.26

Το Avatar: Fire and Ash πλησιάζει το 1 δισ. δολάρια στο box office χωρίς να ιδρώσει

Το τρίτο μέρος του κινηματογραφικού έπους του Τζέιμς Κάμερον Avatar, συνεχίζει να σαρώνει στις κινηματογραφικές αίθουσες τις δύο πρώτες εβδομάδες του και όλα δείχνουν ότι θα σπάσει το φράγμα του 1 δισ. μέσα στις επόμενες ημέρες.

Σύνταξη
Ο Tyler, the Creator έχει ενθουσιαστεί με το κινηματογραφικό του ντεμπούτο – «Μια βουτιά με τα μούτρα σε κάτι καινούργιο»
Νέο κεφάλαιο 02.01.26

Ο Tyler, the Creator έχει ενθουσιαστεί με το κινηματογραφικό του ντεμπούτο – «Μια βουτιά με τα μούτρα σε κάτι καινούργιο»

Ο γνωστός μουσικός Tyler, the Creator δοκίμασε τις υποκριτικές του δυνατότητες με έναν ρόλο έκπληξη στο Marty Supreme, ως στενός φίλος του Τιμοτέ Σαλαμέ.

Σύνταξη
Unboxing όπως εθισμός: Η οικονομία της ντοπαμίνης στην υπηρεσία του κέρδους
Απεξάρτηση 01.01.26

Unboxing όπως εθισμός: Η οικονομία της ντοπαμίνης στην υπηρεσία του κέρδους

Ψυχίατροι προειδοποιούν για το νέο εθισμό σε συσκευασία δώρου όσο η οικονομία της ντοπαμίνης φέρνει δισεκατομμύρια κέρδη σε κολοσσούς που εργαλειοποιούν τον νευροδιαβιβαστή της καλής διάθεσης

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Στο «Marty Supreme» ο Τιμοτέ Σαλαμέ είναι ένα original παιδί του δρόμου – Οι ουλές, οι χαρακιές και οι φακίδες
Νέα Υόρκη 01.01.26

Στο «Marty Supreme» ο Τιμοτέ Σαλαμέ είναι ένα original παιδί του δρόμου – Οι ουλές, οι χαρακιές και οι φακίδες

Η ταινία «Marty Supreme» διαδραματίζεται το 1952 και ο Τιμοτέ Σαλαμέ πρωταγωνιστεί ως ένας μικροαπατεώνας που καταπιάνεται με το πινκ πονγκ σε μια προσπάθεια να γίνει επιτυχημένος.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ολική επαναφορά της παλιάς φρουράς – Το νέο teaser του Avengers: Doomsday είναι αφιερωμένο στην επιστροφή του Thor
Έρχεται 01.01.26

Ολική επαναφορά της παλιάς φρουράς – Το νέο teaser του Avengers: Doomsday είναι αφιερωμένο στην επιστροφή του Thor

Τι κι αν πρέπει να περιμένουμε μέχρι τον Δεκέμβριο του 2026 για να δούμε στις σκοτεινές αίθουσες το Avengers: Doomsday; Η Marvel μας έδωσε μια μικρή δόση από την επερχόμενη υπερπαραγωγή της.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Ένας αιώνας «Θωρηκτό Ποτέμκιν»: Η ταινία που έγραψε από την αρχή τη γλώσσα του κινηματογράφου
Η δύναμη της εικόνας 31.12.25

Ένας αιώνας «Θωρηκτό Ποτέμκιν»: Η ταινία που έγραψε από την αρχή τη γλώσσα του κινηματογράφου

Έναν αιώνα μετά την πρεμιέρα του, το «Θωρηκτό Ποτέμκιν» δεν είναι απλώς μια ιστορική ταινία - είναι το φιλμ εκείνο που άλλαξε για πάντα τη γλώσσα των εικόνων και τη δύναμή τους

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Στη Βιέννη αυτή την εποχή όλα είναι βαλς – Μέσα στην κουλτούρα των 450 χορών της πρωτεύουσας της Αυστρίας
«Alles Walzer» 31.12.25

Στη Βιέννη αυτή την εποχή όλα είναι βαλς - Μέσα στην κουλτούρα των 450 χορών της πρωτεύουσας της Αυστρίας

Ο ετήσιος Χορός της Φιλαρμονικής της Βιέννης αποτελεί το επίκεντρο ενός χειμερινού προγράμματος με περίπου 450 χορούς σε όλη την πόλη, που ανοίγουν ένα παράθυρο στην παράδοση της Βιέννης, τότε και τώρα.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Οι «φτωχοί» αγρότες του Μεσαίωνα γιόρταζαν καλύτερα από εσένα αυτές τις μέρες
6 εβδομάδες Χριστούγεννα 31.12.25

Οι «φτωχοί» αγρότες του Μεσαίωνα γιόρταζαν καλύτερα από εσένα αυτές τις μέρες

Ξεχάστε τη μόνιμη φτώχεια και τη σκοτεινή καθημερινότητα που αποδίδουμε στον Μεσαίωνα. Οι αγρότες –το 90% του πληθυσμού– είχαν άφθονο ελεύθερο χρόνο, έντονη κοινωνική ζωή και γιορτές που κρατούσαν εβδομάδες, με τα Χριστούγεννα να μετατρέπονται σε ολόκληρη εποχή

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Πολιτικός «πόλεμος» στη Γαλλία για τη Μπριζίτ Μπαρντό – Τι σημαίνει ο «εθνικός φόρος τιμής» που ζητάει η Δεξιά
Culture Live 30.12.25

Πολιτικός «πόλεμος» στη Γαλλία για τη Μπριζίτ Μπαρντό – Τι σημαίνει ο «εθνικός φόρος τιμής» που ζητάει η Δεξιά

Πρωτοβουλία της γαλλικής Δεξιάς για εθνικό φόρο τιμής στη Μπριζίτ Μπαρντό φέρνει πολιτική σύγκρουση στη Γαλλία. Υποστηρικτές μιλούν για μια γυναίκα–σύμβολο που πρόβαλε διεθνώς τη χώρα, ενώ επικριτές υπενθυμίζουν τις ακροδεξιές της θέσεις και τις καταδίκες της για ρατσιστικό λόγο

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Γιατί οι γυναίκες στην Αρχαία Σπάρτη έπρεπε να κάνουν μαθήματα γυμνές ενώ οι άνδρες παρακολουθούσαν;
«Άλογα αναπαραγωγής» 30.12.25

Γιατί οι γυναίκες στην Αρχαία Σπάρτη έπρεπε να κάνουν μαθήματα γυμνές ενώ οι άνδρες παρακολουθούσαν;

Ο ιστορικός Andrew Bayliss, Αναπληρωτής Καθηγητής Ελληνικής Ιστορίας στο Πανεπιστήμιο του Μπέρμιγχαμ, προειδοποιεί τους σύγχρονους σχολιαστές να μην εξισώνουν την υποχρεωτική εκπαίδευση των γυναικών στη Σπάρτη με την «απελευθέρωση».

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Φαραντούρης: Ταυτόσημα τα συμφέροντα Ελλάδας – Κύπρου, να προχωρήσουμε σε οριοθέτηση ΑΟΖ
«Στρατηγικά» 03.01.26

Φαραντούρης: Ταυτόσημα τα συμφέροντα Ελλάδας – Κύπρου, να προχωρήσουμε σε οριοθέτηση ΑΟΖ

Ο ευρωβουλευτής Νικόλας Φαραντούρης σημειώνει ότι «Ελλάδα και Κύπρος οφείλουν να προχωρήσουν τα στρατηγικά πρότζεκτ ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος όπως η ηλεκτρική διασύνδεση και ο αγωγός East Med»

Σύνταξη
Βενεζουέλα: Αμερικανικές επιθέσεις στο Καράκας και σε άλλες πόλεις – Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης η χώρα
Ραγδαίες εξελίξεις 03.01.26 Upd: 11:00

Live: Αμερικανικές επιθέσεις στο Καράκας και σε άλλες πόλεις - Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης η Βενεζουέλα

Η Βενεζουέλα στο στόχαστρο των ΗΠΑ - Επιθέσεις με διαταγή Τραμπ σε «στρατιωτικούς στόχους» - «Προετοιμαζόμαστε για ένοπλο αγώνα» λέει ο Μαδούρο - Δείτε live τις εξελίξεις στο in

Φύλλια Πολίτη
Φύλλια Πολίτη
Οι αθλητικές μεταδόσεις του Σαββάτου (3/1): Δράση στο MEGA με τον τελικό του Betsson Super Cup
Ποδόσφαιρο 03.01.26

Οι αθλητικές μεταδόσεις του Σαββάτου (3/1): Δράση στο MEGA με τον τελικό του Betsson Super Cup

Ο τελικός του Betsson Super Cup (17:00 / MEGA) αποτελεί το... κυρίως πιάτο από τις αθλητικές μεταδόσεις του Σαββάτου (3/1), με τη δράση να περιλαμβάνει και αγώνες των μεγάλων ευρωπαϊκών πρωταθλημάτων.

Σύνταξη
Το φαινόμενο του «σατανικού πανικού» της δεκαετίας του ’80 – Η αληθινή ιστορία πίσω από τον Έντι Μάνσον του Stranger Things
Κατηγορούμενος χωρίς αποδείξεις 03.01.26

Το φαινόμενο του «σατανικού πανικού» της δεκαετίας του ’80 – Η αληθινή ιστορία πίσω από τον Έντι Μάνσον του Stranger Things

Ο 4ος κύκλος του Stranger Things το 2002 μας χάρισε ένα χαρακτήρα που αγαπήθηκε: τον Έντι Μάνσον. Ωστόσο, αυτή η περσόνα βασίστηκε σε μια πραγματική υπόθεση που γεννήθηκε μέσα στο κλίμα μαζικού πανικού για τον σατανισμό.

Ίλντα Τόσκα
Ίλντα Τόσκα
Ανδρουλάκης: Σε Τέμπη, υποκλοπές, ΟΠΕΚΕΠΕ η κυβέρνηση κάνει τα αδύνατα δυνατά για να μην αποκαλυφθεί η αλήθεια
ΠΑΣΟΚ 03.01.26

Ανδρουλάκης: Σε Τέμπη, υποκλοπές, ΟΠΕΚΕΠΕ η κυβέρνηση κάνει τα αδύνατα δυνατά για να μην αποκαλυφθεί η αλήθεια

«Η θεσμική παρακμή συνοδεύεται από την οικονομική στενότητα του μεγαλύτερου μέρους της ελληνικής κοινωνίας», επισημαίνει ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ, Νίκος Ανδρουλάκης, ασκώντας δριμύτατη κριτική κατά της κυβέρνησης

Σύνταξη
ACLED: Έτος παγκόσμιας πολυδιάσπασης και αστάθειας το 2026 – Οι δέκα περιοχές υψηλού κινδύνου
Η νέα... κανονικότητα 03.01.26

Έτος παγκόσμιας πολυδιάσπασης και αστάθειας το 2026 - Οι δέκα περιοχές υψηλού κινδύνου

Δέκα περιοχές που προβλέπεται να αντιμετωπίσουν ένοπλες συγκρούσεις, πολιτικές αναταραχές και ανθρωπιστικές καταστάσεις έκτακτης ανάγκης το 2026. Οι προβλέψεις του ACLED.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Βενεζουέλα: «Καταγγέλλουμε την επίθεση των ΗΠΑ – Ο λαός να βγει στους δρόμος – Προετοιμασία για ένοπλο αγώνα» – Μήνυμα Μαδούρο
Κατάσταση έκτακτης ανάγκης 03.01.26

«Ο λαός να βγει στους δρόμους - Προετοιμασία για ένοπλο αγώνα» - Το μήνυμα Μαδούρο μετά την επίθεση των ΗΠΑ

Η Βενεζουέλα κηρύχτηκε σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης - Ο Νικολάς Μαδούρο στο πρώτο του μήνυμα μετά την επίθεση των ΗΠΑ καλεί τον λαό να βγει στους δρόμους

Σύνταξη
Γ. Αγγελόπουλος: «Να κατακτήσουμε όλους τους στόχους, σημαντικό να νικάς αυτόν τον Παναθηναϊκό» (vid)
Euroleague 03.01.26

Γ. Αγγελόπουλος: «Να κατακτήσουμε όλους τους στόχους, σημαντικό να νικάς αυτόν τον Παναθηναϊκό» (vid)

Ο Γιώργος Αγγελόπουλος μίλησε για τη νίκη του Ολυμπιακού στο ΟΑΚΑ, στάθηκε στο σερί επί του Παναθηναϊκού στην Ευρωλίγκα, μίλησε για το ΣΕΦ και την αγάπη του κόσμου, ενώ σημείωσε πως φέτος οι «ερυθρόλευκοι» θέλουν να κατακτήσουν όλους τους στόχους.

Σύνταξη
Εγκρίθηκαν 152 νέα σχολικά βιβλία, στο πλαίσιο του Πολλαπλού Βιβλίου – Μέχρι τον Μάρτιο η τελική επιλογή
Υπουργείο Παιδείας 03.01.26

Εγκρίθηκαν 152 νέα σχολικά βιβλία, στο πλαίσιο του Πολλαπλού Βιβλίου – Μέχρι τον Μάρτιο η τελική επιλογή

Οι εκπαιδευτικοί θα έχουν στη διάθεσή τους 2 έως 5 βιβλία για το ίδιο μάθημα στο 50% των μαθημάτων του Δημοτικού και του Γυμνασίου και στο 70% των μαθημάτων της Α΄ Λυκείου

Σύνταξη
Αγρότες: Στο τραπέζι η κλιμάκωση στα μπλόκα – Τα σενάρια για την επόμενη μέρα
Agro-in 03.01.26

Στο τραπέζι η κλιμάκωση στα μπλόκα των αγροτών - Τα σενάρια για την επόμενη μέρα

Οι περισσότερες φωνές των αγροτών στα μπλόκα συνομολογούν ότι δεν έχουν δει κανένα ουσιαστικό βήμα επίλυσης των αιτημάτων τους - Φέρονται αποφασισμένοι να σκληρύνουν τη στάση τους

Σύνταξη
Τόμι Λι Τζόουνς: Νέες μαρτυρίες για τα αίτια θανάτου της 34χρονης κόρης του – Το μοιραίο ρεβεγιόν, η κοκαΐνη και οι δαίμονες
Κυάνωση 03.01.26

Τόμι Λι Τζόουνς: Νέες μαρτυρίες για τα αίτια θανάτου της 34χρονης κόρης του – Το μοιραίο ρεβεγιόν, η κοκαΐνη και οι δαίμονες

Νέες αποκαλύψεις έρχονται στο φως της δημοσιότητας σχετικά με τις συνθήκες θανάτου της 34χρονης κόρης του Τόμι Λι Τζόουνς που βρέθηκε νεκρή τις πρώτες πρωινές ώρες της Πρωτοχρονιάς

Σύνταξη
Ισχυροί άνεμοι κρατούν δεμένα τα πλοία στα λιμάνια – Ποια δρομολόγια δεν εκτελούνται
Έως 8 μποφόρ 03.01.26

Ισχυροί άνεμοι κρατούν δεμένα τα πλοία στα λιμάνια - Ποια δρομολόγια δεν εκτελούνται

Οι άνεμοι στα πελάγη φτάνουν στο Αιγαίο τα 8 μποφόρ επηρεάζοντας τα δρομολόγια προς αρκετά νησιά - Οι επιβάτες που ταξιδεύουν σήμερα με πλοία καλούνται να επικοινωνούν με τα κατά τόπους λιμεναρχεία

Σύνταξη
Παίζοντας με τους θεσμούς
Editorial 03.01.26

Παίζοντας με τους θεσμούς

Έλλειψη σεβασμού στους θεσμούς δείχνει (και) ο τρόπος που αντιμετωπίζει η κυβέρνηση τις Ανεξάρτητες Αρχές

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Γράφει ο Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Γιαννακόπουλος: «Δική μου επιλογή ο Αταμάν, όποιος έχει παράπονα να τα απευθύνει σε μένα»
Euroleague 03.01.26

Γιαννακόπουλος: «Δική μου επιλογή ο Αταμάν, όποιος έχει παράπονα να τα απευθύνει σε μένα»

Μετά την ήττα από τον Ολυμπιακό στο ΟΑΚΑ, ο ιδιοκτήτης της ΚΑΕ Παναθηναϊκός, Δημήτρης Γιαννακόπουλος, στήριξε την ομάδα και τον Εργκίν Αταμάν, με ένα μεταμεσονύκτιο post στo Instagram.

Σύνταξη
Βόλος: Νεκρός 15 ημέρες ήταν ο άνδρας που εντοπίστηκε στη θάλασσα – Τι έδειξε η ιατροδικαστική
Στα Πευκάκια 03.01.26

Νεκρός 15 ημέρες ήταν ο άνδρας που εντοπίστηκε σε θαλάσσια περιοχή του Βόλου - Τι έδειξε η ιατροδικαστική

Τη σορό του άτυχου άνδρα είχε εντοπίσει στην περιοχή Πευκάκια ένας διερχόμενος πολίτης και ειδοποίησε τις Αρχές - Το άψυχο σώμα ήταν μπρούμυτα στη θάλασσα και είχει πιαστεί στα βράχια

Σύνταξη
Κραν Μοντανά: Ο ήρωας πατέρας που έσωσε 10 νέους – «Δεν θα ξεχάσω τα βλέμματα εκείνων που ήξεραν ότι πεθαίνουν»
Κόσμος 03.01.26

Κραν Μοντανά: Ο ήρωας πατέρας που έσωσε 10 νέους – «Δεν θα ξεχάσω τα βλέμματα εκείνων που ήξεραν ότι πεθαίνουν»

Πώς πατέρας κατάφερε να σώσει 10 νέους από την πύρινη κόλαση στο μπαρ του Κραν Μοντανά - Αγνοούμενη παραμένει η 15χρονη Ελληνίδα Αλίκη Καλλέργη.

Εύη Δαλίπη
Εύη Δαλίπη
Βενεζουέλα: Ισχυρές εκρήξεις ακούγονται στο Καράκας – Πλήγματα σε στρατιωτική βάση με εντολή Τραμπ
Διακόπηκε η ηλεκτροδότηση 03.01.26

Τύμπανα πολέμου στη Βενεζουέλα: Απανωτές εκρήξεις στο Καράκας - Πλήγματα σε στρατιωτική βάση με εντολή Τραμπ

Οι ΗΠΑ έχουν απειλήσει επανειλημμένα τη Βενεζουέλα με στρατιωτική επέμβαση - Την τελευταία ώρα σημειώνονται ισχυρές εκρήξεις και βομβαρδισμοί σε στρατιωτικές βάσεις στο Καράκας

Σύνταξη
Φωτορεπόρτερ από το Ελ Σαλβαδόρ συνελήφθη στην Ισπανία την ώρα που υπέβαλε αίτηση για άσυλο
Στη Σεβίλη 03.01.26

Φωτορεπόρτερ από το Ελ Σαλβαδόρ συνελήφθη στην Ισπανία την ώρα που υπέβαλε αίτηση για άσυλο

Ο Ντιέγκο Αντρές Ρόσα Ροσάλες βρισκόταν στη διαδικασία επεξεργασίας της αίτησης ασύλου του και συνελήφθη βάσει ειδοποίησης της Interpol που εκδόθηκε κατ’ απαίτηση των αρχών του Ελ Σαλβαδόρ

Σύνταξη
