«Αντί-γονοι»: Έρχονται για 3 Πέμπτες του Ιανουαρίου στο Θέατρο Ροές
Η παράσταση «Αντί-γονοι» είναι βασισμένη στον μύθο της Αντιγόνης του Σοφοκλή και στην Αφροβραζιλιάνικη Πολιτιστική Έκφραση της Capoeira
Φύλακες της μνήμης και της τιμής. Σώματα που αντιστέκονται. Φωνές που αρνούνται να υποταχθούν.
Οι Αντί- γονοι στέκονται απέναντι στην εξουσία του Κρέοντα, συγκρούονται, γίνονται μάρτυρες και διεκδικούν το αυτονόητο: την ελευθερία και την ανθρώπινη ακεραιότητα.
Τι θα δούμε στην παράσταση
Η παράσταση της Κάλλιας Θεοδοσιάδη είναι μια πρωτότυπη δραματουργική σύνθεση που επαναδιαπραγματεύεται τον μύθο της Αντιγόνης του Σοφοκλή μέσα από το πρίσμα της αφροβραζιλιάνικης τέχνης της Capoeira.
Δημιουργεί μια γέφυρα πολιτισμών, συνδέοντας την Αντιγόνη –διαχρονικό σύμβολο αντίστασης και αγώνα για την ελευθερία– με τον αντιστασιακό χαρακτήρα της Capoeira, η οποία γεννήθηκε ως μέσο επιβίωσης και αντίστασης των Αφρικανών σκλάβων στη Βραζιλία.
Με εργαλείο τον χορό, τη μάχη, το θέατρο και τη ζωντανή μουσική, η παράσταση συνθέτει ένα υβριδικό σκηνικό σύμπαν όπου συναντώνται διαφορετικές πολιτισμικές αναφορές.
Οι αφροβραζιλιάνικοι ρυθμοί, η αρχαιοελληνική παράδοση και τα σύγχρονα ηλεκτρονικά ηχοτοπία, δημιουργούν ένα περιβάλλον όπου το παρελθόν συνομιλεί με το παρόν, το συλλογικό με το ατομικό, και το τοπικό με το παγκόσμιο.
Οι «Αντί-γονοι» που είναι αποτέλεσμα ερευνητικής, εργαστηριακής διαδικασίας με ακαδημαϊκό υπόβαθρο και τη συνεργασία καλλιτεχνών από διαφορετικά πεδία (μουσική, χορός, θέατρο και Capoeira), δημιουργούν ένα ολιστικό, τελετουργικό και διαπολιτισμικό θέατρο.
Μια παράσταση που μετατρέπει τη θεατρική εμπειρία σε συμμετοχική πράξη, καλλιεργώντας τον διαπολιτισμικό διάλογο και φωτίζοντας την αέναη σύγκρουση ανθρώπου και εξουσίας, πέρα από σύνορα και εποχές.
Συντελεστές
Σύλληψη, Σκηνοθεσία, Χορογραφία: Κάλλια Θεοδοσιάδη
Σύμβουλος σκηνοθεσίας: Λέτα Αμπαζή
Μετάφραση – Σύμβουλος δραματουργίας: Μαρία Σικιτάνο
Μουσική Σύνθεση – Σχεδιασμός Ήχου: Κώστας Χαριτάτος
Σχεδιασμός Φωτισμού: Γιάννης Ζέρβας
Κοστούμια: Νέλη Αλκάδη
Φωνητική Προετοιμασία – Αυτοσχεδιασμοί – Φωνητικές ενορχηστρώσεις με live looping: Αγγελική Τουμπανάκη
Φωτογραφίες: Κώστας Χρήστου
Ερμηνεύουν: Ελίνα Τσίμπρου, Κάλλια Θεοδοσιάδη, Χριστιάνα Σαρασίδου, Αγγελική Τουμπανάκη
Πληροφορίες
Για τρεις μόνο παραστάσεις, την Πέμπτη 15, 22 & 29 Ιανουαρίου 2026 στο Θέατρο Ροές.
Χώρος: Θέατρο Ροές
Ημερομηνίες: Πέμπτη 15, 22 & 29 Ιανουαρίου 2026
Ώρα έναρξης: 21:15
Διάρκεια: 70 λεπτά (χωρίς διάλειμμα)
Προπώληση εισιτηρίων στο inTickets.
