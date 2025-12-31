Surriento – Ο Κόσμος Ξανά: Παράταση παραστάσεων μέχρι τις 27 Ιανουαρίου στον Τεχνοχώρο Εργοτάξιον

Το έργο του Θανάση Τριαρίδη «Surriento – Ο Κόσμος Ξανά», σε σκηνοθεσία Έφης Μεράβογλου και με πρωταγωνιστές την Ιωάννα Πηλιχού και τον Στέλιο Πετράκη, παρατείνεται ξανά έως τις 27 Ιανουαρίου 2026.

Η ιστορία

Δυστοπικός κόσμος, σε συνθήκες περιβαλλοντικής καταστροφής και κατακλυσμικής πτώσης της κοινωνίας. Χρόνια πριν η ανθρωπότητα ετοιμαζόταν γι’ αυτή την καταστροφή και γνώριζε ότι το μέλλον θα είναι δυσοίωνο. Όλες οι έρευνες και τα πειράματα γίνονται για την μακροζωία του ανθρώπου και για τον πλήρη έλεγχο του εγκεφάλου.

Μία συγκλονιστική ιστορία αγάπης… Δύο άνθρωποι συναντιούνται στο ίδιο σημείο, την ίδια ώρα, ερωτεύονται ξανά και ξανά κάθε φορά που γνωρίζονται, αλλά μόνο ένας από τους δύο μπορεί να ανατρέψει το τέλος της ιστορίας τους.

Συντελεστές

Σκηνοθεσία – Μουσική επιμέλεια: Έφη Μεράβογλου

Βοηθός σκηνοθέτη: Γιώργος Πανόπουλος

Πρωτότυπη μουσική: Ρωξάνη Χατζηδημητρίου

Σχεδιασμός Φωτισμών: Γιάννης Καραλιάς & Τάκης Σπανός

Σκηνογράφος: Art and Media Zone

Κοστούμια: Σοφία Κατσουρά

Χειρισμός ήχου & φωτισμών: Τάκης Σπανός

Οργάνωση παραγωγής: Γιώργος Κάλτσας

Trailer: Μάκης Τσούφης

Φωτογραφίες: Grid Fox

Σχεδιασμός αφίσας: Grid Fox

Ερμηνεύουν: Στέλιος Πετράκης, Ιωάννα Πηλιχού

Πληροφορίες

Τεχνοχώρος Εργοτάξιον

Διογένους 1, Άγιος Δημήτριος (πλησίον σταθμού μετρό «Δάφνη»)

Τηλ. επικοινωνίας: 698 3930220

Ημέρα / ώρα παραστάσεων:

Τρίτη στις 21:15

Διάρκεια: 95 λεπτά

Τιμές εισιτηρίων:

15€ κανονικό | 10€ μειωμένο (φοιτητικό, ανέργων, ΑμεA, άνω των 65) | 5€ ατέλειες

Προπώληση εισιτηρίων στο inTickets.