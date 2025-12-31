magazin
Τετάρτη 31 Δεκεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
magazin

# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΓΡΟΤΕΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Surriento – Ο Κόσμος Ξανά: Παράταση παραστάσεων μέχρι τις 27 Ιανουαρίου στον Τεχνοχώρο Εργοτάξιον
inTickets 31 Δεκεμβρίου 2025 | 08:00

Surriento – Ο Κόσμος Ξανά: Παράταση παραστάσεων μέχρι τις 27 Ιανουαρίου στον Τεχνοχώρο Εργοτάξιον

Το έργο Surriento – Ο Κόσμος Ξανά θα παίζεται κάθε Τρίτη έως τις 27 Ιανουαρίου 2026.

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Στόχοι: Ποια είναι τα μυστικά για να πετύχουν;

Στόχοι: Ποια είναι τα μυστικά για να πετύχουν;

Spotlight

Το έργο του Θανάση Τριαρίδη «Surriento – Ο Κόσμος Ξανά», σε σκηνοθεσία Έφης Μεράβογλου και με πρωταγωνιστές την Ιωάννα Πηλιχού και τον Στέλιο Πετράκη, παρατείνεται ξανά έως τις 27 Ιανουαρίου 2026.

Η ιστορία

Δυστοπικός κόσμος, σε συνθήκες περιβαλλοντικής καταστροφής και κατακλυσμικής πτώσης της κοινωνίας. Χρόνια πριν η ανθρωπότητα ετοιμαζόταν γι’ αυτή την καταστροφή και γνώριζε ότι το μέλλον θα είναι δυσοίωνο. Όλες οι έρευνες και τα πειράματα γίνονται για την μακροζωία του ανθρώπου και για τον πλήρη έλεγχο του εγκεφάλου.

Μία συγκλονιστική ιστορία αγάπης… Δύο άνθρωποι συναντιούνται στο ίδιο σημείο, την ίδια ώρα, ερωτεύονται ξανά και ξανά κάθε φορά που γνωρίζονται, αλλά μόνο ένας από τους δύο μπορεί να ανατρέψει το τέλος της ιστορίας τους.

Συντελεστές

Σκηνοθεσία – Μουσική επιμέλεια: Έφη Μεράβογλου

Βοηθός σκηνοθέτη: Γιώργος Πανόπουλος

Πρωτότυπη μουσική: Ρωξάνη Χατζηδημητρίου

Σχεδιασμός Φωτισμών: Γιάννης Καραλιάς & Τάκης Σπανός

Σκηνογράφος: Art and Media Zone

Κοστούμια: Σοφία Κατσουρά

Χειρισμός ήχου & φωτισμών: Τάκης Σπανός

Οργάνωση παραγωγής: Γιώργος Κάλτσας

Trailer: Μάκης Τσούφης

Φωτογραφίες: Grid Fox

Σχεδιασμός αφίσας: Grid Fox

Ερμηνεύουν: Στέλιος Πετράκης, Ιωάννα Πηλιχού

Πληροφορίες

Τεχνοχώρος Εργοτάξιον

Διογένους 1, Άγιος Δημήτριος (πλησίον σταθμού μετρό «Δάφνη»)

Τηλ. επικοινωνίας: 698 3930220

Ημέρα / ώρα παραστάσεων:

Τρίτη στις 21:15

Διάρκεια: 95 λεπτά

Τιμές εισιτηρίων:

15€ κανονικό | 10€ μειωμένο (φοιτητικό, ανέργων, ΑμεA, άνω των 65) | 5€ ατέλειες

Προπώληση εισιτηρίων στο inTickets.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Business
Μινιόν: Πώς κατέληξε στην Alpha – Μια win win συμφωνία με την Dimand

Μινιόν: Πώς κατέληξε στην Alpha – Μια win win συμφωνία με την Dimand

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Στόχοι: Ποια είναι τα μυστικά για να πετύχουν;

Στόχοι: Ποια είναι τα μυστικά για να πετύχουν;

Ακίνητα
Ταμείο Ανάκαμψης: Κίνδυνος να μείνουν αδιάθετα 800 εκατ. ευρώ από δράσεις για την κατοικία

Ταμείο Ανάκαμψης: Κίνδυνος να μείνουν αδιάθετα 800 εκατ. ευρώ από δράσεις για την κατοικία

inWellness
inTown
Stream magazin
Οι «φτωχοί» αγρότες του Μεσαίωνα γιόρταζαν καλύτερα από εσένα αυτές τις μέρες
6 εβδομάδες Χριστούγεννα 31.12.25

Οι «φτωχοί» αγρότες του Μεσαίωνα γιόρταζαν καλύτερα από εσένα αυτές τις μέρες

Ξεχάστε τη μόνιμη φτώχεια και τη σκοτεινή καθημερινότητα που αποδίδουμε στον Μεσαίωνα. Οι αγρότες –το 90% του πληθυσμού– είχαν άφθονο ελεύθερο χρόνο, έντονη κοινωνική ζωή και γιορτές που κρατούσαν εβδομάδες, με τα Χριστούγεννα να μετατρέπονται σε ολόκληρη εποχή

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Πολιτικός «πόλεμος» στη Γαλλία για τη Μπριζίτ Μπαρντό – Τι σημαίνει ο «εθνικός φόρος τιμής» που ζητάει η Δεξιά
Culture Live 30.12.25

Πολιτικός «πόλεμος» στη Γαλλία για τη Μπριζίτ Μπαρντό – Τι σημαίνει ο «εθνικός φόρος τιμής» που ζητάει η Δεξιά

Πρωτοβουλία της γαλλικής Δεξιάς για εθνικό φόρο τιμής στη Μπριζίτ Μπαρντό φέρνει πολιτική σύγκρουση στη Γαλλία. Υποστηρικτές μιλούν για μια γυναίκα–σύμβολο που πρόβαλε διεθνώς τη χώρα, ενώ επικριτές υπενθυμίζουν τις ακροδεξιές της θέσεις και τις καταδίκες της για ρατσιστικό λόγο

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Γιατί οι γυναίκες στην Αρχαία Σπάρτη έπρεπε να κάνουν μαθήματα γυμνές ενώ οι άνδρες παρακολουθούσαν;
«Άλογα αναπαραγωγής» 30.12.25

Γιατί οι γυναίκες στην Αρχαία Σπάρτη έπρεπε να κάνουν μαθήματα γυμνές ενώ οι άνδρες παρακολουθούσαν;

Ο ιστορικός Andrew Bayliss, Αναπληρωτής Καθηγητής Ελληνικής Ιστορίας στο Πανεπιστήμιο του Μπέρμιγχαμ, προειδοποιεί τους σύγχρονους σχολιαστές να μην εξισώνουν την υποχρεωτική εκπαίδευση των γυναικών στη Σπάρτη με την «απελευθέρωση».

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Οι υπερπαραγωγές που κατέληξαν σε «ναυάγιο»: Αυτές είναι οι ταινίες – απογοήτευση του 2025
Box office bombs 30.12.25

Οι υπερπαραγωγές που κατέληξαν σε «ναυάγιο»: Αυτές είναι οι ταινίες – απογοήτευση του 2025

Ξεκίνησαν με πολλά όνειρα - να κάνουν τη διαφορά, να πουν την ιστορία τους, να σαρώσουν στο box office. Στο τέλος απέτυχαν είτε να βγάλουν τα λεφτά τους είτε να κερδίσουν κοινό και κριτικούς - είτε και τα δύο μαζί. Αυτές είναι οι ταινίες που απογοήτευσαν μέσα στο 2025.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Ο Διάβολος Φοράει Prada 2: Σπάει όλα τα ρεκόρ 5 μήνες προτού βγει στις σκοτεινές αίθουσες
Culture Live 30.12.25

Ο Διάβολος Φοράει Prada 2: Σπάει όλα τα ρεκόρ 5 μήνες προτού βγει στις σκοτεινές αίθουσες

Το sequel του φιλμ Ο Διάβολος Φοράει Prada αναμένεται να κυκλοφορήσει τον Μάιο του 2026, ωστόσο το teaser της ταινίας έχει σπάσει ήδη όλα τα ρεκόρ με 181.5 εκατ. προβολές μέσα σε 24 ώρες.

Σύνταξη
Έβγαλαν «μαχαίρια» οι φανατικοί του Stranger Things – Το επεισόδιο με την χαμηλότερη βαθμολογία στην ιστορία του
Rotten Tomatoes 29.12.25

Έβγαλαν «μαχαίρια» οι φανατικοί του Stranger Things – Το επεισόδιο με την χαμηλότερη βαθμολογία στην ιστορία του

Ενώ η αντίστροφη μέτρηση για το φινάλε έχει ξεκινήσει, η δημοφιλής σειρά Stranger Things δέχτηκε ένα «χτύπημα» από κριτικούς και κοινό σε βαθμολογία και σχόλια.

Σύνταξη
Πενήντα χρόνια χωρίς τη Χάνα Άρεντ: Οι «Απαρχές του ολοκληρωτισμού» παραμένουν πιο επίκαιρες από ποτέ
Culture Live 29.12.25

Πενήντα χρόνια χωρίς τη Χάνα Άρεντ: Οι «Απαρχές του ολοκληρωτισμού» παραμένουν πιο επίκαιρες από ποτέ

Πενήντα χρόνια μετά τον θάνατο της Χάνα Άρεντ, οι «Απαρχές του ολοκληρωτισμού» διαβάζονται ξανά ως ένα δύσκολο αλλά αναγκαίο βιβλίο, που βοηθά να κατανοήσουμε τις πολιτικές εντάσεις και τα ρήγματα του σήμερα

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Οι διεθνείς καλλιτέχνες που χάσαμε το 2025, μέσα από τα δικά τους λόγια
Αντίο 29.12.25

Οι διεθνείς καλλιτέχνες που χάσαμε το 2025, μέσα από τα δικά τους λόγια

Ο Ρόμπερτ Ρέντφορντ, η Ρομπέρτα Φλακ, η Νταϊάν Κίτον, ο Ντέιβιντ Λιντς, η Μαριάν Φέιθφουλ είναι μερικοί από τους διακεκριμένους καλλιτέχνες που απεβίωσαν το 2025. Ας τους ξαναθυμηθούμε μέσα από τις ατάκες τους.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Η όπερα Last Days δεν κοιτάει τη ζωή αλλά τον μύθο και τους δαίμονες του Κερτ Κομπέιν
Μύθος 29.12.25

Η όπερα Last Days δεν κοιτάει τη ζωή αλλά τον μύθο και τους δαίμονες του Κερτ Κομπέιν

Μετά τις συνεχόμενες sold out παραστάσεις του 2022, το έργο Last Days -εμπνευσμένη από τη ζωή του Κερτ Κομπέιν και βασισμένη στην ομώνυμη ταινία του Γκας Βαν Σαντ- επέστρεψε στη Βασιλική Όπερα του Λονδίνου.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Από το σεξ απίλ έως την ακροδεξιά, η Μπριζίτ Μπαρντό συμβόλιζε μια Γαλλία σε μετάβαση
Πρώην φεμινιστικό σύμβολο 29.12.25

Από το σεξ απίλ έως την ακροδεξιά, η Μπριζίτ Μπαρντό συμβόλιζε μια Γαλλία σε μετάβαση

Στις δεκαετίες που ακολούθησαν την ανάδειξή της σε μεγαστάρ, η Γαλλίδα ηθοποιός, Μπριζίτ Μπαρντό, έγινε εξίσου γνωστή για τις πολιτικές της απόψεις όσο και για την καριέρα της στην υποκριτική.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Όταν η άκρα δεξιά φοράει την pop «στολή» της: Πώς περνά στις playlists και τα memes μας
«Lifestyle» 28.12.25

Όταν η άκρα δεξιά φοράει την pop «στολή» της: Πώς περνά στις playlists και τα memes μας

Δεν εμφανίζεται πια με συνθήματα και σύμβολα. Η άκρα δεξιά μπαίνει στη ζωή μας μέσα από μουσικές playlists, βίντεο στο YouTube, meme και lifestyle αισθητικές που μοιάζουν αθώες. Ο εξτρεμισμός σήμερα δεν φωνάζει — κυκλοφορεί σαν pop κουλτούρα.

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Sentimental Value – Μια κομψή, ψυχρή ταινία για όσους «φτιάχνουν ταινίες»
Σινεφίλ 28.12.25

Sentimental Value – Μια κομψή, ψυχρή ταινία για όσους «φτιάχνουν ταινίες»

«Αν σας αρέσουν οι ταινίες για ταινίες, θα σας αρέσει και αυτή» σχολιάζει ο Ed Potton στους Times στην κριτική του για το Sentimental Value (Συναισθηματική Αξία), στο οποίο ο Στέλαν Σκάρσγκαρντ είναι ένας εγωμανής σκηνοθέτης που λατρεύει τους προγόνους του.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
inStream - Ροή Ειδήσεων
«O Τετε προτάθηκε στην Μπενφίκα»
Ποδόσφαιρο 31.12.25

«O Τετε προτάθηκε στην Μπενφίκα»

Σύμφωνα με δημοσίευμα από την Πορτογαλία, ο εκπρόσωπος του Τετέ φέρεται να έχει προτείνει τον πελάτη του και στην Μπενφίκα.

Σύνταξη
Ο Σκοτ Φίσερ ήταν ένας βετεράνος ορειβάτης, γνωστός ως «Μίστερ Διάσωση», μέχρι που βρήκε τραγικό θάνατο στο Έβερεστ
Η τρέλα του βουνού 31.12.25

Ο Σκοτ Φίσερ ήταν ένας βετεράνος ορειβάτης, γνωστός ως «Μίστερ Διάσωση», μέχρι που βρήκε τραγικό θάνατο στο Έβερεστ

Παρόλο που ο Αμερικανός Σκοτ Φίσερ είχε πολυετή εμπειρία ως ορειβάτης και οδηγός, τελικά υπέκυψε στην υπερκόπωση, την ασθένεια του βουνού και την υποθερμία κατά τη διάρκεια μιας σφοδρής χιονοθύελλας στο Έβερεστ, στις 11 Μαΐου 1996.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Αγρότες: Αλλάζουν χρόνο στα μπλόκα με ανοιχτούς δρόμους – «Δεν κάνουμε πίσω» λένε στην κυβέρνηση
Agro-in 31.12.25

Αγρότες: Αλλάζουν χρόνο στα μπλόκα με ανοιχτούς δρόμους – «Δεν κάνουμε πίσω» λένε στην κυβέρνηση

Οι αγρότες ανοίγουν προσωρινά τα μπλόκα για να περάσουν οι εκδρομείς, ενώ την Κυριακή στην πανελλαδική τους σύσκεψη στα Μάλγαρα, θα αποφασίσουν τα επόμενα βήματά τους, με την κυβέρνηση να απειλεί τώρα με επιβολή προστίμων για τα τρακτέρ που βρίσκονται στους δρόμους.

Σύνταξη
«Η καρδιά μου ανήκει στον Ολυμπιακό» – O Σπανούλης αποκάλυψε γιατί δεν πήγε στην Μπαρτσελόνα το 2015
Euroleague 31.12.25

«Η καρδιά μου ανήκει στον Ολυμπιακό» – O Σπανούλης αποκάλυψε γιατί δεν πήγε στην Μπαρτσελόνα το 2015

Ο Βασίλης Σπανούλης ρωτήθηκε από δημοσιογράφους στη Βαρκελώνη για τις προτάσεις που είχε από την Μπαρτσελόνα όταν ακόμα έπαιζε μπάσκετ και έδωσε τη δική του απάντηση.

Σύνταξη
Ψηφίστηκε ο προϋπολογισμός του Δήμου Παπάγου-Χολαργού για το έτος 2026
Οικονομικά ΟΤΑ 31.12.25

Ψηφίστηκε ο προϋπολογισμός του Δήμου Παπάγου-Χολαργού για το έτος 2026

Ο προϋπολογισμός του Δήμου Παπάγου-Χολαργού για το έτος 2026 περιλαμβάνει έσοδα της τάξης των 26.444.324,45€ και τα χρηματικά διαθέσιμα την 31ης Δεκεμβρίου 2025 να υπολογίζονται σε 2.298.692,23€.

Σύνταξη
Σημαντικά πρόσωπα που έφυγαν από τη ζωή το 2025
Κόσμος 31.12.25

Σημαντικά πρόσωπα που έφυγαν από τη ζωή το 2025: Από τον πάπα Φραγκίσκο και τον Τζόρτζιο Αρμάνι έως την Μπριζίτ Μπαρντό

Οι Ρόμπερτ Ρέντφορντ, Νταϊάν Κίτον και Τζιν Χάκμαν ήταν ανάμεσα στα πρόσωπα που έφυγαν από τη ζωή το 2025 - Πιο πρόσφατη απώλεια αυτή της Μπριζίτ Μπαρντό

Σύνταξη
Κάμερες στους δρόμους: Η εφαρμογή που προειδοποιεί τους οδηγούς σε πραγματικό χρόνο
Πρακτικός οδηγός 31.12.25

Η εφαρμογή που προειδοποιεί σε πραγματικό χρόνο για κάμερες στους δρόμους - Τι λέει ο νόμος για τη χρήση της

Τι επιτρέπεται και τι απαγορεύεται σύμφωνα με τον νόμο στη χρήση της εφαρμογής Waze που δείχνει τις κάμερες στο οδικό δίκτυο - Πώς λειτουργεί

Σύνταξη
«Ο σημερινός γονέας δυσκολεύεται να ανταποκριθεί στον ρόλο του»
Θετική γονεϊκότητα 31.12.25

«Ο σημερινός γονέας δυσκολεύεται να ανταποκριθεί στον ρόλο του»

Η Νένη Περβανίδου, Καθηγήτρια Αναπτυξιακής και Συμπεριφορικής Παιδιατρικής ΕΚΠΑ, εξηγεί γιατί ο σημερινός γονέας δυσκολεύεται να ανταποκριθεί στον ρόλο του ενώ παρακολουθεί προβληματισμένος τη βία των ανηλίκων να φουντώνει στην κοινωνία

Δήμητρα Τριανταφύλλου
Δήμητρα Τριανταφύλλου
Από τον «Άγιο Στραγγαλιστή» στο σχέδιο Kill Bill και τον φόνο της 6χρονης beauty queen: Τα εγκλήματα που έβαψαν με αίμα τις γιορτές
Ho ho horror 31.12.25

Από τον «Άγιο Στραγγαλιστή» στο σχέδιο Kill Bill και τον φόνο της 6χρονης beauty queen: Τα εγκλήματα που έβαψαν με αίμα τις γιορτές

Τα Χριστούγεννα και η Πρωτοχρονιά είναι συνδεδεμένα στο μυαλό μας με ξεκούραση, διασκέδαση και οικογενειακές στιγμές. Μέχρι που ένας φόνος έρχεται να τα αλλάξει όλα. Αυτά είναι τα εγκλήματα που στοιχειώνουν τον πιο εορταστικό μήνα της χρονιάς.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Η νέα πρόταση Δούκα για το συνέδριο του ΠΑΣΟΚ και τα ψηφοδέλτια του κόμματος – Τι απαντά η Χαριλάου Τρικούπη
Πολιτική Γραμματεία 31.12.25

Η νέα πρόταση Δούκα για το συνέδριο του ΠΑΣΟΚ και τα ψηφοδέλτια του κόμματος – Τι απαντά η Χαριλάου Τρικούπη

Προκριματικές εκλογές ανάδειξης υποψήφιων βουλευτών ανά Περιφέρεια πρότεινε ο Χάρης Δούκας ενόψει συνεδρίου - Η ενόχληση της Χαριλάου Τρικούπη και η επίκληση του καταστατικού.

Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Βίαιες συγκρούσεις καταγράφηκαν γύρω από νεαρό άστρο – Εικόνες από το παρελθόν της Γης
Διάστημα 31.12.25

Βίαιες συγκρούσεις καταγράφηκαν γύρω από νεαρό άστρο – Εικόνες από το παρελθόν της Γης

Η διαδικασία σχηματισμού πλανητών είναι ένα παιχνίδι κοσμικού μπιλιάρδου. Ένα κοντινό νεαρό άστρο δίνει μια εικόνα για τις πρώτες μέρες του Ηλιακού Συστήματος.

Σύνταξη
Γεωργιάδης – Πλεύρης: Καταγγέλλουν το Διεθνές Δίκαιο και αναπαράγουν τσιτάτα του αγαπημένου θεωρητικού της Χρυσής Αυγής
Πολιτική Γραμματεία 31.12.25

Γεωργιάδης – Πλεύρης: Καταγγέλλουν το Διεθνές Δίκαιο και αναπαράγουν τσιτάτα του αγαπημένου θεωρητικού της Χρυσής Αυγής

Με το τσιτάτο του θεωρητικού του εθνικοσοσιαλισμού Έβολα που η Χρυσή Αυγή έχει κάνει σημαία ήδη από την ίδρυσή της, η επίθεση Πλεύρη στον Ράμμο. Μαζί με Γεωργιάδη βάζουν στο στόχαστρο το Διεθνές Δίκαιο. Με μπροστάρηδες τους Διόσκουρους του ΛΑΟΣ η κυβέρνηση απομακρύνεται όλο και περισσότερο από τη καραμανλική ΝΔ της Μεταπολίτευσης.

Γιάννης Μπασκάκης
Γιάννης Μπασκάκης
Η ΕΕ καλεί το Ιράν να αποφυλακίσει τη νομπελίστρια ειρήνης Ναργκίς Μοχαμαντί
Κόσμος 31.12.25

Η ΕΕ καλεί το Ιράν να αποφυλακίσει τη νομπελίστρια ειρήνης Ναργκίς Μοχαμαντί

Η Ναργκίς Μοχαμαντί, 53 ετών, που μπαινοβγαίνει στις φυλακές από την εποχή που ήταν φοιτήτρια φυσικής, εξαιτίας άρθρων της σε φοιτητικό έντυπο υπέρ των δικαιωμάτων των γυναικών, έλαβε Νόμπελ το 2023.

Σύνταξη
Παραμονή Πρωτοχρονιάς: Οι πιο μαγευτικοί προορισμοί για την αλλαγή του χρόνου
Planet Travel 31.12.25

Παραμονή Πρωτοχρονιάς: Οι πιο μαγευτικοί προορισμοί για την αλλαγή του χρόνου

Με την παραμονή της Πρωτοχρονιάς να πλησιάζει, όλο και περισσότεροι ταξιδιώτες αναζητούν τον ιδανικό προορισμό για να αποχαιρετήσουν το έτος και να υποδεχθούν τη νέα χρονιά με εμπειρίες που θα θυμούνται για πάντα

Σύνταξη
Συνταγή: Βασιλόπιτα Gingerbread
Buongiorno 31.12.25

Συνταγή: Βασιλόπιτα Gingerbread

Μια συνταγή για την βασιλόπιτα διαφορετική από αυτή που ξέρουμε, αλλά ότι πρέπει για το πρωτοχρονιάτικο τραπεζιού.

Σύνταξη
Καιρός: Θερμοκρασίες κάτω από το μηδέν παραμονή και ανήμερα της Πρωτοχρονιάς – Χιόνια ακόμη και στην Αττική
Χάρτες χιονόστρωσης 31.12.25

«Πολικό εξπρές»: Θερμοκρασίες κάτω από το μηδέν παραμονή και ανήμερα της Πρωτοχρονιάς - Χιόνια ακόμη και στην Αττική

Σύντομη αλλά εντυπωσιακή η ψυχρή εισβολή - Τσουχτερό κρύο και χιόνια την παραμονή και ανήμερα της Πρωτοχρονιάς - Θεαματική βελτίωση θα παρουσιάσει ο καιρός το Σαββατοκύριακο

Σύνταξη
Οι «φτωχοί» αγρότες του Μεσαίωνα γιόρταζαν καλύτερα από εσένα αυτές τις μέρες
6 εβδομάδες Χριστούγεννα 31.12.25

Οι «φτωχοί» αγρότες του Μεσαίωνα γιόρταζαν καλύτερα από εσένα αυτές τις μέρες

Ξεχάστε τη μόνιμη φτώχεια και τη σκοτεινή καθημερινότητα που αποδίδουμε στον Μεσαίωνα. Οι αγρότες –το 90% του πληθυσμού– είχαν άφθονο ελεύθερο χρόνο, έντονη κοινωνική ζωή και γιορτές που κρατούσαν εβδομάδες, με τα Χριστούγεννα να μετατρέπονται σε ολόκληρη εποχή

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Must Read
Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Τετάρτη 31 Δεκεμβρίου 2025
Απόρρητο