«Η πιο υπέροχη χειρότερη του κόσμου»: Το νέο έργο της Φωτεινής Αθερίδου στο Θέατρο Ιλίσια-Βολανάκης
Το έργο «Η πιο υπέροχη χειρότερη του κόσμου», από τις 24 Ιανουαρίου κάθε Πέμπτη έως Κυριακή, στο Θέατρο Ιλίσια Βολανάκης.

Τον Ιανουάριο, στο Θέατρο Ιλίσια Βολανάκης, ανεβαίνει η «Η πιο υπέροχη χειρότερη του κόσμου», η υπαρξιακή κωμωδία της Φωτεινής Αθερίδου, σε σκηνοθεσία του Προμηθέα Αλειφεροπούλου.

Μια καταιγίδα σκέψεων, λέξεων, νεύρων και γέλιου. Μια ιστορία που δεν ζητά άδεια, δεν φιλτράρει τίποτα και δεν υπόσχεται ότι όλα θα πάνε καλά.

Η ιστορία

Η Αγάπη, που ερμηνεύει η Χριστίνα Χειλά-Φαμέλη, προσπαθεί απλώς να επιβιώσει.

Σε δουλειές που στραβώνουν, σε σχέσεις που μπλέκουν, σε σώματα που δεν συνεργάζονται, σε μυαλά που δεν το βουλώνουν ποτέ.

Απ’τη σκηνή περνάνε σαν φλας οι άνθρωποι που τη διαμόρφωσαν — γονείς, φίλοι, έρωτες, ψυχολόγοι και θεραπευτές — με τον Μιχάλη Τιτόπουλο και τη Φωτεινή Αθερίδου να αλλάζουν πρόσωπα και ρυθμούς και να οδηγούν την Αγάπη, μέσα από φόβο και παράνοια, στην Εντατική.

Είναι μια παράσταση για το άγχος, τις κρίσεις, τις εμμονές, τις συγκρίσεις, το θεϊκό σεξ, το φρικτό σεξ, τα χάπια για την ακμή και την παρακμή. Χωρίς φίλτρα. Χωρίς προστατευτικά.

Με χιούμορ που τσιμπάει και με τρυφερότητα που φυτρώνει εκεί που δεν την σπέρνουν.

Η σκηνοθεσία πατά στη λογική του stand-up: άμεση, ζωντανή, επικίνδυνα κοντινή. Σαν εξομολόγηση που ξέφυγε λίγο και άρχισε να γελάει με τον εαυτό της. Οι Σκιαδαρέσες  γράφουν τη μουσική και βρίσκουν τα λόγια εκεί που η Αγάπη τα χάνει.

Για όσους νιώθουν πως κάτι κυνηγούν αλλά δεν ξέρουν ακριβώς τι.

Για όσους τα κάνουν όλα λάθος με τον καλύτερο δυνατό τρόπο

Ταυτότητα της παράστασης

Σκηνοθεσία: Προμηθέας Αλειφερόπουλος

Μουσική: Σκιαδαρέσες

Σκηνικά-φωτισμοί: Ζωή Μολυβδά-Φαμέλη

Κοστουμια: Ηλένια Δουλαδίρη

Βοηθός σκηνοθέτη: Σεμέλη Δημητρακοπούλου

Παίζουν

Χριστίνα Χειλά-Φαμέλη, Μιχάλης Τιτόπουλος, Φωτεινή Αθερίδου

Πληροφορίες

Κάθε Πέμπτη στις 20:00, Παρασκευή και Σάββατο στις 21:00, Κυριακή στις 18:00

Θέατρο Ιλίσια-Βολανάκης, Παπαδιαμαντοπούλου 4 Αθήνα

Προπώληση εισιτηρίων στο inTickets.

