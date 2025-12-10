«Dracula»: Βασισμένο στο πρωτότυπο μυθιστόρημα του Bram Stoker, μέχρι τις 28/12 στο θέατρο Πόρτα
Ο μύθος του Δράκουλα ζωντανεύει επί σκηνής μέσ από το έργο Dracula και μια ομάδα εξαιρετικών ηθοποιών.
- Γενικά αίθριος καιρός με αραιές νεφώσεις - Τοπικές βροχές στην Κρήτη
- Αλλαγή σκυτάλης στο Μαϊάμι μετά από 28 χρόνια – Νίκησαν οι Δημοκρατικοί στο προπύργιο των Ρεπουμπλικάνων
- Το άρθρο 86 και τα εμπόδια στην απονομή δικαιοσύνης - Ο ρόλος του Ευρωπαϊκού Δικαίου έναντι διατάξεων
- Τραγωδία στην Κίνα: 12 νεκροί από φωτιά σε 4ώροφη πολυκατοικία
Το Dracula, σε διασκευή και σκηνοθεσία Θάνου Παπακωνσταντίνου, βασισμένο στο εμβληματικό μυθιστόρημα του Bram Stoker ολοκληρώνει τον κύκλο των παραστάσεών του στο Θέατρο Πόρτα, την Κυριακή 28 Δεκεμβρίου.
Σε αυτή τη σκοτεινή και υπαρξιακή ανάγνωση, ο θρυλικός Κόμης – μια από τις πιο επιδραστικές μορφές της παγκόσμιας λογοτεχνίας – επανεμφανίζεται επί σκηνής, όχι ως ένα κλασικό σύμβολο τρόμου, αλλά ως σύγχρονος μύθος, καθρέφτης της εποχής μας και των παθών της.
Η παράσταση Dracula επιχειρεί να επανασυνδέσει το μύθο με τη ρίζα του: την επιθυμία
Όχι απλά ως ρομαντική προβολή, αλλά ως δύναμη ανελέητη, εθιστική, μεταμορφωτική.
Ο Θάνος Παπακωνσταντίνου, με σταθερό ενδιαφέρον για έργα που διερευνούν την ταυτότητα, τον ερωτισμό, το θάνατο και το όνειρο, μετατρέπει τον Δράκουλα σε μια φασματική μορφή: οδηγό, εραστή, δαίμονα, ηθοποιό.
Στον πυρήνα της ανάγνωσης κυριαρχεί, η έννοια της εξάντλησης – σωματικής, ψυχικής, κοινωνικής – ως απόρροια μιας διαρκούς κατασκευής και κατανάλωσης επιθυμιών.
Η σκηνική πρόταση συνδυάζει την ποιητικότητα με την ωμότητα, το οικείο με το ανοίκειο, και επιλέγει τον καθρέφτη ως βασική της μεταφορά: μια πύλη ανάμεσα σε δύο κόσμους, δύο πραγματικότητες, δύο όψεις ζωής.
Οι ηθοποιοί
Ο Αντώνης Μυριαγκός ενσαρκώνει τον εμβληματικό Κόμη. Η Άντζελα Μπρούσκου αναλαμβάνει το ρόλο του Δρ. Βαν Χέλσινγκ και ο Αργύρης Πανταζάρας το ρόλο του Τζόναθαν Χάρκερ.
Ο Δημήτρης Δρόσος υποδύεται τον Ρένφηλντ. Η Σίσσυ Τουμάση αναλαμβάνει το ρόλο της Μίνας και η Μαργαρίτα Αλεξιάδη το ρόλο της Λούσι. Τον σκηνικό κόσμο του Δράκουλα συμπληρώνουν τα Παιδιά της Νύχτας, οι Θοδωρής Βράχας, Βασίλης Μπούτσικος και Δημήτρης Ψύλλος.
Οι ρόλοι
Κόμης: Αντώνης Μυριαγκός
Δρ. Βαν Χέλσινγκ: Άντζελα Μπρούσκου
Τζόναθαν Χάρκερ: Αργύρης Πανταζάρας
Ρένφηλντ: Δημήτρης Δρόσος
Μίνα: Σίσσυ Τουμάση
Λούσι: Μαργαρίτα Αλεξιάδη
Τα παιδιά της Νύχτας: Θοδωρής Βράχας, Βασίλης Μπούτσικος, Δημήτρης Ψύλλος
Συντελεστές
Διασκευή – Σκηνοθεσία: Θάνος Παπακωνσταντίνου
Δραματουργική επεξεργασία: Ελένη Μολέσκη
Σκηνικά – Κοστούμια: Νίκη Ψυχογιού
Πρωτότυπη μουσική: Άντης Σκορδής
Κίνηση: Μαριάννα Καβαλλιεράτου
Προπώληση εισιτηρίων στο inTickets.
- Συνεχίζουν τις κινητοποιήσεις τους οι αγρότες της Κρήτης – Οι επόμενες κινήσεις τους
- Κοζάνη: Πανικός από βροχή πυροτεχνημάτων μέσα στον κόσμο κατά το άναμμα του χριστουγεννιάτικου δέντρου
- Μπαρτσελόνα: Στο Ισραήλ με άδεια ο Αραούχο για να αντιμετωπίσει τα ψυχολογικά προβλήματα
- Ζωγράφου: Για το φλας ο άγριος ξυλοδαρμός του οδηγού λεωφορείου – Άφαντος ο δράστης της επίθεσης
- Οι γερμανικές εξαγωγές «κολλάνε»
- Συντάξεις: Έρχεται αύξηση και στις επικουρικές συντάξεις το 2026
- Το ΕΣΥ σε οριακό σημείο αντοχής – Τι οδήγησε στην αποδυνάμωση του δημόσιου συστήματος υγείας
- Αυτή είναι η νέα «Πρώτη Κυρία» της F1 – Μοντέλο, ηθοποιός, influencer αλλά καθόλου WAG η σύντροφος του Λάντο Νόρις
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις