Η Δίκη: Όταν η κοινωνία συντρίβει την ελευθερία του ανθρώπου
Culture Live 09 Δεκεμβρίου 2025 | 08:00

Το εμβληματικό έργο «Η Δίκη», με το μοναδικό καυστικό χιούμορ του Φραντς Κάφκα, στο Θέατρο ARK.

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
Spotlight

Ο Άρης Μπινιάρης μετά την «Άνοδο του Αρτούρο Ούι», επέστρεψε στη σκηνή του Θεάτρου ARK με τη «Δίκη» του Φραντς Κάφκα, ένα από τα εμβληματικά έργα του 20ού αιώνα.

Ο Γιόζεφ Κ. συλλαμβάνεται ένα πρωί, στο κρεβάτι του, με τις πιτζάμες του για ένα έγκλημα που δεν γνωρίζει ποιο είναι. Παρά τη σύλληψή του όμως, του επιτρέπεται να συνεχίσει κανονικά τις καθημερινές δραστηριότητες της ζωής του. Το Δικαστήριο είναι εκεί απλώς για να παρατηρεί τις αντιδράσεις του.

Καθ’ όλη τη διάρκεια του έργου, ο Γιόζεφ Κ. αναζητά μάταια το αδίκημα για το οποίο κατηγορείται, συνειδητοποιώντας σταδιακά ότι όλοι οι άνθρωποι που συναντά είναι, στην πραγματικότητα, μέρος αυτού του Δικαστηρίου, αυτού του μυστηριώδους οργανισμού που βρίσκεται πάντα στα ίχνη του, εξαφανίζοντας κάθε έννοια ιδιωτικότητας και ηρεμίας.

Ένα Δικαστήριο που «έλκεται από την ενοχή» και ταυτόχρονα έχει το μοναδικό χάρισμα να εμφυσά στους κατηγορούμενους την τεχνική της αυτό-ενοχοποίησης. «Και στο τέλος, από εκεί που δεν υπήρχε απολύτως τίποτα, ξαφνικά ξεφυτρώνει μια μεγαλοπρεπέστατη ενοχή» συνειδητοποιεί κάποια στιγμή ο Γιόζεφ Κ.

Με καυστικό χιούμορ, ο Κάφκα καταδεικνύει την προσπάθεια του ατόμου να κατανοήσει μια κοινωνία που συντρίβει, σαν μια άγρια μηχανή, την ελευθερία του ατόμου. Σε έναν κόσμο όπου το «έγκλημα» δεν είναι πάντα σαφές και οι νόμοι φαίνονται αυθαίρετοι και αόριστοι, η ζωή μοιάζει με μια συνεχή κι αγωνιώδη φάρσα, ενώ η δικαιοσύνη και η αλήθεια εκλείπουν. Στο κέντρο αυτού του παράλογου σύμπαντος, ο Γιόζεφ Κ. βρίσκεται παγιδευμένος σε μια διαδικασία χωρίς αρχή και τέλος, σε μια δίκη χωρίς ορατή κατηγορία.

Ο Κάφκα, ο «οξυδερκής προφήτης της καταστροφής του δυτικού ανθρωπισμού» όπως τον αποκάλεσε ο Τζωρτζ Στάινερ, ακτινογραφεί στη «Δίκη» τις δαιδαλώδεις διαδρομές της ενοχής και της ανέφικτης δικαιοσύνης αλλά και των μηχανισμών κάθε είδους ολοκληρωτισμού. Σε μια εποχή όπου τα όρια της ελευθερίας γίνονται ολοένα και πιο δυσδιάκριτα και οι θεσμοί συχνά λειτουργούν με όρους αδιαφάνειας, η «Δίκη» συναντά το σήμερα με τρόπο αφοπλιστικό.

Ο Οδυσσέας Παπασπηλιόπουλος ερμηνεύει τον Γιόζεφ Κ., πλαισιωμένος από τους Εβίτα Αγαΐτση,  Αλέξη Βιδαλάκη,  Αγγελική Δεληθανάση,  Θανάση Ισιδώρου,  Βασίλη Καζή,  Κωνσταντίνο Μαγκλάρα, Κλέαρχο Παπαγεωργίου,  Σωτήρη Τσακομίδη και Νικόλα Χατζηβασιλειάδη σε μια εκρηκτική παράσταση με τη σκηνοθετική σφραγίδα του Άρη Μπινιάρη.

Συντελεστές

Μετάφραση: Γιάννης Βαλούρδος
Διασκευή – Σκηνοθεσία – Σχεδιασμός Σκηνικού: Άρης Μπινιάρης
Δραματουργία: Σοφία Ευτυχιάδου
Μουσική σύνθεση: Τζεφ Βάγγερ
Κοστούμια: Ηλένια Δουλαδίρη
Κίνηση- Χορογραφία: Αλέξανδρος Σταυρόπουλος
Σχεδιασμός φωτισμών: Στέφανος Δρουσιώτης
Αρχιτεκτονικά σχέδια, μελέτη και εφαρμογή σκηνικού: Αγγελίνα Παπαχατζάκη
Σχεδιασμός ήχου: Νικόλας Καζάζης
Σχεδιασμός κομμώσεων: Θωμάς Γαλαζούλας
Σχεδιασμός μακιγιάζ: Olga Faleichyk
Βοηθός Σκηνοθέτη: Gelly Pedefu
Βοηθός Ενδυματολόγου: Ιωάννα Καλαβρού

Πρωταγωνιστούν

Εβίτα Αγαΐτση,  Αλέξης Βιδαλάκης,  Αγγελική Δεληθανάση,  Θανάσης Ισιδώρου,  Βασίλης Καζής,  Κωνσταντίνος Μαγκλάρας, Κλέαρχος Παπαγεωργίου,  Οδυσσέας Παπασπηλιόπουλος,  Σωτήρης Τσακομίδης, Νικόλας Χατζηβασιλειάδης

Προπώληση εισιτηρίων στο inTickets.

inWellness
inTown
Stream magazin
Ο Ίθαν Χοκ αναπολεί τη συνεργασία του με τον σπουδαίο Ρόμπιν Γουίλιαμς: «Το ταλέντο έρχεται με ένα κόστος»
«Ευαίσθητος άνθρωπος» 08.12.25

Ο Ίθαν Χοκ αναπολεί τη συνεργασία του με τον σπουδαίο Ρόμπιν Γουίλιαμς: «Το ταλέντο έρχεται με ένα κόστος»

«Ακόμα και στα 18 μου, κατανοούσα την πολυπλοκότητα της ψυχοσύνθεσής του», ανέφερε ο Ίθαν Χοκ, ενθυμούμενος τη συνεργασία του με τον Ρόμπιν Γουίλιαμς στην ταινία «Ο κύκλος των χαμένων ποιητών».

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ο Πάτρικ Γκίμπσον έγινε η «φωνή» του Τζέιμς Μποντ, αλλά δεν θα φορέσει το κοστούμι του 007
Κρίμα κι άδικο 08.12.25

Ο Πάτρικ Γκίμπσον έγινε η «φωνή» του Τζέιμς Μποντ, αλλά δεν θα φορέσει το κοστούμι του 007

Ο Πάτρικ Γκίμπσον «άγγιξε» έναν ρόλο, που ωστόσο δεν αναμένεται να γίνει δικός του. Ο 30χρονος ιρλανδός ηθοποιός βρίσκεται πιο κοντά από τον καθένα στον Τζέιμς Μποντ και την ίδια ώρα τόσο μακριά από τον ρόλο του νέου 007.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Η «αρχόντισσα με το ανεστραμμένο διάδημα» αποκαλύπτεται στη Βοιωτία και φωτίζει τα μυστικά του 7ου αιώνα π.Χ.
Φωτογραφίες 08.12.25

Η «αρχόντισσα με το ανεστραμμένο διάδημα» αποκαλύπτεται στη Βοιωτία και φωτίζει τα μυστικά του 7ου αιώνα π.Χ.

Η εντυπωσιακή ταφή μιας νεαρής γυναίκας με ανάποδα φορεμένο χάλκινο διάδημα στη Βοιωτία φωτίζει τις κοινωνικές αλλαγές και τον πλούτο μιας ακμαίας κοινότητας του 7ου αιώνα π.Χ.

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
«Βρισκόμαστε σε λάθος δρόμο» – Ο Ρίτσαρντ Γκιρ για τον Δαλάι Λάμα, την καλοσύνη και τους σημερινούς ηγέτες
Wisdom of Happiness 08.12.25

«Βρισκόμαστε σε λάθος δρόμο» – Ο Ρίτσαρντ Γκιρ για τον Δαλάι Λάμα, την καλοσύνη και τους σημερινούς ηγέτες

Ο σταρ του Χόλιγουντ Ρίτσαρντ Γκιρ ποτέ δεν έκρυψε τις πολιτικές και κοινωνικές του απόψεις, έστω κι αν τον έβαλαν στη «μαύρη λίστα» της Ακαδημίας. Ωστόσο, τώρα, επιστρέφει με το Wisdom of Happiness - ένα ντοκιμαντέρ για τη ζωή του Δαλάι Λάμα.

Σύνταξη
Τολμηρή ληστεία στο Σάο Πάολο της Βραζιλίας: Σπάνιες γκραβούρες Ματίς και Πορτινάρι στα χέρια ενόπλων
Culture Live 08.12.25

Τολμηρή ληστεία στο Σάο Πάολο της Βραζιλίας: Σπάνιες γκραβούρες Ματίς και Πορτινάρι στα χέρια ενόπλων

Δεκατρία σπάνια έργα των Ματίς και Πορτινάρι κλάπηκαν από δημοτική βιβλιοθήκη στο Σάο Πάολο, σε ληστεία που θυμίζει κινηματογραφική σκηνή

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Ντακότα Τζόνσον: «Κάποιοι χρηματοδότες ταινιών είναι πραγματικά σκοτεινοί, ύποπτοι»
Culture Live 08.12.25

Ντακότα Τζόνσον: «Κάποιοι χρηματοδότες ταινιών είναι πραγματικά σκοτεινοί, ύποπτοι»

«Υπάρχει κάτι στην υποκριτική που με κάνει να νιώθω σαν να ζω σε μια φούσκα, ενώ στην παραγωγή βλέπεις τι συμβαίνει κάτω από την επιφάνεια», ανέφερε σε πρόσφατη ομιλία της η ηθοποιός και παραγωγός, Ντακότα Τζόνσον.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Γκέινορ, Σταλόνε, Kiss και Κρόφορντ: Οι καλλιτέχνες που βραβεύτηκαν σε ένα Kennedy Center που αλλάζει
Φωτογραφίες 08.12.25

Γκέινορ, Σταλόνε, Kiss και Κρόφορντ: Οι καλλιτέχνες που βραβεύτηκαν σε ένα Kennedy Center που αλλάζει

Οι φετινοί τιμώμενοι των Kennedy Center Honors — από τη Γκλόρια Γκέινορ έως τον Σιλβέστερ Σταλόνε και τους Kiss — βρίσκονται στο επίκεντρο μιας λαμπερής τελετής που διεξάγεται ενώ το ιστορικό ίδρυμα περνά μια από τις πιο βαθιές μεταμορφώσεις της ιστορίας του

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Όσμπορν για Γλυπτά: «Το πιο δυσεπίλυτο πρόβλημα των τελευταίων 200 ετών απαιτεί ανοιχτό μυαλό»
Βρετανικό Μουσείο 07.12.25

«Το πιο δυσεπίλυτο πρόβλημα των τελευταίων 200 ετών απαιτεί ανοιχτό μυαλό» - Όσμπορν για Γλυπτά

Ο πρόεδρος του Βρετανικού Μουσείου δηλώνει συγκρατημένα αισιόδοξος όσον αφορά στα Γλυπτά του Παρθενώνα - Γιατί αποφεύγει να μιλάει για «επιστροφή» και επιμένει στις «αμοιβαία επωφελείς ανταλλαγές»

Σύνταξη
Η διπλή ζωή της «Ketamine Queen»: Τι αποκαλύπτει το BBC για την Τζασβίν Σάνγκα και τον θάνατο του Μάθιου Πέρι
Culture Live 07.12.25

Η διπλή ζωή της «Ketamine Queen»: Τι αποκαλύπτει το BBC για την Τζασβίν Σάνγκα και τον θάνατο του Μάθιου Πέρι

Νέο ντοκιμαντέρ του BBC αποκαλύπτει τη διπλή ζωή της Τζασβίν Σάνγκα, της γυναίκας που συνδέθηκε με την υπόθεση κεταμίνης και τον θάνατο του Μάθιου Πέρι, μέσα από μαρτυρίες φίλων που μιλούν για πρώτη φορά

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Πορτρέτο του θρυλικού Μοχάμεντ Άλι πωλήθηκε για 18 εκατομμύρια δολάρια – Η ιστορία (και η σημασία) του
Culture Live 07.12.25

Πορτρέτο του θρυλικού Μοχάμεντ Άλι πωλήθηκε για 18 εκατομμύρια δολάρια – Η ιστορία (και η σημασία) του

Ο πίνακας του Μοχάμεντ Άλι δια χειρός Άντι Γουόρχολ κρεμόταν μόλις μερικές εκατοντάδες μέτρα μακριά από το μέρος όπου ο πυγμάχος έδωσε έναν από τους πιο διάσημους αγώνες στην ιστορία του αθλητισμού.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ο Ρίτσαρντ Γκιρ ήταν αποκλεισμένος από τα Όσκαρ για 20 χρόνια λόγω πολιτικής δήλωσης, αλλά «δεν το πήρε προσωπικά»
Ουδέτερη Ακαδημία 06.12.25

Ο Ρίτσαρντ Γκιρ ήταν αποκλεισμένος από τα Όσκαρ για 20 χρόνια λόγω πολιτικής δήλωσης, αλλά «δεν το πήρε προσωπικά»

Σε συνέντευξή που έδωσε στο Variety, ο Ρίτσαρντ Γκιρ έσπασε τη σιωπή του σχετικά με την απαγόρευση που του επιβλήθηκε στα Όσκαρ, έπειτα από μια πολιτική δήλωση εναντίον του Κινέζου ηγέτη Τενγκ Σιαοπίνγκ.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ο Έιντριεν Μπρόντι είναι σίγουρος ότι η τεχνητή νοημοσύνη «δεν θα μπορέσει ποτέ να αντικαταστήσει τα συναισθήματα»
Χόλιγουντ 06.12.25

Ο Έιντριεν Μπρόντι είναι σίγουρος ότι η τεχνητή νοημοσύνη «δεν θα μπορέσει ποτέ να αντικαταστήσει τα συναισθήματα»

«Πρέπει πάντα να εκτιμούμε την ομορφιά της κινηματογραφικής τέχνης, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι η αναπόφευκτη εξέλιξη είναι κακή», δήλωσε μεταξύ άλλων ο ηθοποιός Έιντριεν Μπρόντι.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
«Είναι ο Ντάνιελ Ντέι-Λιούις της γενιάς μας» – H Μάργκοτ Ρόμπι για τον Τζέικομπ Έλορντι στα Ανεμοδαρμένα Ύψη
Σύμμαχος 06.12.25

«Είναι ο Ντάνιελ Ντέι-Λιούις της γενιάς μας» – H Μάργκοτ Ρόμπι για τον Τζέικομπ Έλορντι στα Ανεμοδαρμένα Ύψη

Η επιλογή του Τζέικομπ Έλορντι ως Χίθκλιφ στα πολυαναμενόμενα Ανεμοδαρμένα Ύψη προκάλεσε κατακραυγή αλλά η συμπρωταγωνίστρια του τον υπερασπίζεται άνευ όρων

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Στα μπλόκα της «οργής» ο Ανδρουλάκης
Πολιτική Γραμματεία 09.12.25

Στα μπλόκα της «οργής» ο Ανδρουλάκης

Στα μπλόκα της Θεσσαλίας θα βρεθεί σήμερα ο Νίκος Ανδρουλάκης, προκειμένου να συνομιλήσει με αγρότες και κτηνοτρόφους - Σε πρώτο πλάνο οι προτάσεις του ΠΑΣΟΚ για αφορολόγητο πετρέλαιο στην αντλία και οι ενεργειακές κοινότητες

Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Σκληρή βεντέτα: Λευκός Οίκος εναντίον Σαμπρίνα Κάρπεντερ – Νέο βίντεο της ICE μετά την οργή της
Beef 09.12.25

Σκληρή βεντέτα: Λευκός Οίκος εναντίον Σαμπρίνα Κάρπεντερ – Νέο βίντεο της ICE μετά την οργή της

Η Σαμπρίνα Κάρπεντερ απαίτησε από την κυβέρνηση Τραμπ να μην χρησιμοποιεί τη μουσική της για να προωθήσει την «απάνθρωπη ατζέντα» της. Ο Λευκός Οίκος απάντησε

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Τόνι Μπλερ: Εκτός της λίστας Τραμπ για το «συμβούλιο ειρήνης» στη Γάζα
Κόσμος 09.12.25

Ο Τόνι Μπλερ βγήκε από τη λίστα του Τραμπ για το «συμβούλιο ειρήνης» στη Γάζα - Αναζητούν συμμετοχές

Ακόμα δεν είναι γνωστό ποιοι θα στελεχώσουν το περιβόητο «συμβούλιο ειρήνης» στη Γάζα - Το όνομα του Τόνι Μπλερ ήταν το μόνο που είχε ακουστεί, αλλά φαίνεται πως απορρίφθηκε από τα αραβικά κράτη

Σύνταξη
Πρώην γενικός διευθυντής Σπαρτάκ για Λιβάι Γκαρσία: «Η χειρότερη μεταγραφή, μας ξεγέλασαν…»
Ποδόσφαιρο 09.12.25

Πρώην γενικός διευθυντής Σπαρτάκ για Λιβάι Γκαρσία: «Η χειρότερη μεταγραφή, μας ξεγέλασαν…»

Με καυστικό τρόπο σχολίασε τη μεταγραφή του Λιβάι Γκαρσία στην Σπαρτάκ Μόσχας, ο πρώην γενικός διευθυντής της ομάδας – Η ατάκα για «παράπλευρα έξοδα» και «σακούλες με χρήματα».

Σύνταξη
Seeds for the Future: Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα της Huawei που ταξιδεύει Έλληνες φοιτητές και φοιτήτριες στο κέντρο της τεχνολογίας
Τα Νέα της Αγοράς 09.12.25

Seeds for the Future: Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα της Huawei που ταξιδεύει Έλληνες φοιτητές και φοιτήτριες στο κέντρο της τεχνολογίας

Η ελληνική συμμετοχή στο Seeds for the Future της Huawei ταξίδεψε στην Κίνα, όπου δύο φοιτήτριες εκπαιδεύτηκαν σε AI, 5G+, Cloud και τις τεχνολογίες του μέλλοντος.

Σύνταξη
Η Πολωνία προετοιμάζεται για πόλεμο: «Ανατολική ασπίδα», καταφύγια και στρατιωτική εκπαίδευση των πολιτών
Στρατηγική αφύπνιση 09.12.25

Η Πολωνία προετοιμάζεται για πόλεμο: «Ανατολική ασπίδα», καταφύγια και στρατιωτική εκπαίδευση των πολιτών

Από το σκάψιμο χαρακωμάτων και την κατασκευή τειχών έως την εκμάθηση τεχνικών επιβίωσης, η Πολωνία συνειδητοποιεί όλο και περισσότερο τους κινδύνους που εγκυμονούν

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Κάθε φορά που αισθανόταν μπερδεμένος, ο Τζέρεμι Άλεν Γουάιτ επέστρεφε σε ένα τραγούδι του Μπρους Σπρίνγκστιν
«Mansion on the Hill» 09.12.25

Κάθε φορά που αισθανόταν μπερδεμένος, ο Τζέρεμι Άλεν Γουάιτ επέστρεφε σε ένα τραγούδι του Μπρους Σπρίνγκστιν

Κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων του «Springsteen: Deliver Me from Nowhere», ο Τζέρεμι Άλεν Γουάιτ συνήθιζε να ανατρέχει στην δισκογραφία του Μπρους Σπρίνγκστιν, ώστε να βρει και πάλι τον δρόμο του.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ο πλανήτης μπροστά σε νέα κρίση χρέους – Καμπάνα κινδύνου από τη Διεθνή Τράπεζα Διακανονισμών
Κίνδυνοι εν όψει 09.12.25

Ο πλανήτης μπροστά σε νέα κρίση χρέους – Καμπάνα κινδύνου από τη Διεθνή Τράπεζα Διακανονισμών

Το δημόσιο χρέος δεν βρίσκεται μόνο σε χέρια τραπεζών. Τα ομόλογα που κρατούν κερδοσκοπικά hedge funds και συνταξιοδοτικά ταμεία έχει αυξηθεί. Μαζί με την αδιαφάνεια, το κοκτέιλ γίνεται εκρηκτικό.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
LIVE: Καϊράτ Αλμάτι Κ19 – Ολυμπιακός Κ19
Youth League 09.12.25

LIVE: Καϊράτ Αλμάτι Κ19 – Ολυμπιακός Κ19

LIVE: Καϊράτ Αλμάτι Κ19 – Ολυμπιακός Κ19. Παρακολουθήστε live στις 09:00 την αναμέτρηση Καϊράτ Αλμάτι Κ19 – Ολυμπιακός Κ19 για την 6η αγωνιστική της League Phase του Youth League.

Σύνταξη
Αγρότες: Κλιμακώνουν παρά την καταστολή εντείνοντας την πίεση στην κυβέρνηση
Πανελλαδικός ξεσηκωμός 09.12.25

Η καταστολή δεν φρενάρει τα μπλόκα - Κλιμακώνουν οι αγρότες εντείνοντας την πίεση στην κυβέρνηση

Αλύγιστοι οι αγρότες κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις τους παρά την καταστολή, εντείνοντας την πίεση στην κυβέρνηση η οποία θορυβημένη αναζητεί διέξοδο βλέποντας ότι το χαρτί του κοινωνικού αυτοματισμού δεν έφερε τα προσδοκώμενα αποτελέσματα

Σύνταξη
Βροχή τα πακέτα στο ΧΑ, μετοχικές αλλαγές σε ΕΥΑΘ και Cenergy, τράπεζες, έργα και… γεωτρήσεις στο Capital Link, το μήνυμα Εξάρχου

Βροχή τα πακέτα στο ΧΑ, μετοχικές αλλαγές σε ΕΥΑΘ και Cenergy, τράπεζες, έργα και… γεωτρήσεις στο Capital Link, το μήνυμα Εξάρχου

Προσωπικός Αριθμός: Τι πρέπει να ξέρετε πριν εκδώσετε τη νέα αστυνομική ταυτότητα

Προσωπικός Αριθμός: Τι πρέπει να ξέρετε πριν εκδώσετε τη νέα αστυνομική ταυτότητα

Η λειψυδρία απειλεί το Ιράν – Σενάρια ακόμη και για εκκένωση της Τεχεράνης

Η λειψυδρία απειλεί το Ιράν – Σενάρια ακόμη και για εκκένωση της Τεχεράνης

Κτηματολόγιο – Δασικοί Χάρτες: Ποιες είναι οι νέες ρυθμίσεις για τη διάσωση ιδιοκτησιών σε κίνδυνο

Κτηματολόγιο – Δασικοί Χάρτες: Ποιες είναι οι νέες ρυθμίσεις για τη διάσωση ιδιοκτησιών σε κίνδυνο

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Ο εγκέφαλος κυριολεκτικά πονάει από τις αρνητικές σκέψεις και την κακή διάθεση

Ο εγκέφαλος κυριολεκτικά πονάει από τις αρνητικές σκέψεις και την κακή διάθεση

Η συνέπεια είναι η μεγαλύτερη απόδειξη αγάπης για το παιδί

Η συνέπεια είναι η μεγαλύτερη απόδειξη αγάπης για το παιδί

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

