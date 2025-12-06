magazin
«Άνθρωποι και ποντίκια»: Ξεκίνησε η προπώληση Ιανουαρίου, μετά τα sold out του Δεκεμβρίου
06 Δεκεμβρίου 2025 | 08:20

«Άνθρωποι και ποντίκια»: Ξεκίνησε η προπώληση Ιανουαρίου, μετά τα sold out του Δεκεμβρίου

Το «Άνθρωποι και Ποντίκια» είναι μια ιστορία διαψευσμένων ονείρων, επιβίωσης και συντροφικότητας.

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
Τσάι ή καφές για μεγαλύτερη ευεξία;

Τσάι ή καφές για μεγαλύτερη ευεξία;

Spotlight

Το «Άνθρωποι και Ποντίκια» του Τζον Στάινμπεκ, σε σκηνοθεσία Βασίλη Μπισμπίκη, ανεβαίνει ξανά με τους παλιούς και νέους συντελεστές, στον νέο χώρο της Ομάδας Cartel, στο εργοστάσιο «Κλωσταί Πεταλούδα-Μουζάκης» στο Αιγάλεω.

Μετά από αμέτρητα χειροκροτήματα, συνεχόμενα sold out αλλά και χρόνια αναμονής,  η παράσταση που σημάδεψε τη σύγχρονη ελληνική σκηνή επιστρέφει εκεί όπου ξεκινά το αληθινό θέατρο: μέσα στην καρδιά της πόλης, ανάμεσα στους ανθρώπους, μέσα στη βιομηχανική σκόνη και την ωμή πραγματικότητα και εκτός των συμβατικών θεατρικών σκηνών.

Η σκληρή, ωμή, ανθρώπινη παράσταση «Άνθρωποι και Ποντίκια» του Τζον Στάινμπεκ, έρχεται ξανά να ταράξει, να προβληματίσει και να συγκινήσει μέσα από τη ρεαλιστική και βαθιά βιωματική ματιά της Ομάδας Cartel, που καθιέρωσε στην σύγχρονη ελληνική θεατρική σκηνή την τάση του ωμού ρεαλισμού.

Οι ήρωες του είναι άνθρωποι καθημερινοί, εργάτες που παλεύουν για ένα μεροκάματο και κυνηγούν το όνειρο μιας καλύτερης ζωής

Η γλώσσα είναι ωμή, οι χαρακτήρες σκληροί, η σκηνοθεσία τολμηρή.

Στο επίκεντρο του έργου βρίσκονται δύο εργάτες, ο Βασίλης και ο Λένος, που προσπαθούν να σταθούν όρθιοι σε έναν κόσμο που καταρρέει. Διεκδικούν το δικαίωμα σε ένα κομμάτι γης, σε μια σταγόνα αξιοπρέπειας, σε ένα μεροκάματο.

Μέσα από τη σχέση τους, αναδύεται η δύναμη της φιλίας, η ελπίδα, και ταυτόχρονα η βία του ρατσισμού, της κοινωνικής περιθωριοποίησης και της οικονομικής εξαθλίωσης.

Οι ήρωες είναι σκληροί γιατί έτσι επιβάλλει η πραγματικότητα, η γλώσσα τους αυθεντική, οι σκηνές ωμές αλλά αληθινές.

Η Ομάδα Cartel μεταφέρει το εμβληματικό έργο του Στάινμπεκ από τη Μεγάλη Ύφεση της Αμερικής στη σύγχρονη Αθήνα του περιθωρίου, του μεροκάματου και του αγώνα για επιβίωση.

Ο Βασίλης Μπισμπίκης συνεχίζει να προτείνει μια νέα, τολμηρή σκηνοθετική προσέγγιση που δεν επιδιώκει να εντυπωσιάσει με επιφανειακά μέσα, αλλά να φέρνει το κοινό αντιμέτωπο με την αλήθεια της εποχής μας, μετατρέποντας κάθε παράσταση σε μια βιωματική εμπειρία.

Παίζουν

Βασίλης Μπισμπίκης, Θοδωρής Σκυφτούλης, Έρρικα Μπίγιου, Στέλιος Τυριακίδης, Αλέξανδρος Κουκιάς, Γιώργος Σιδέρης, Λευτέρης Αγουρίδας, Γιανμάζ Ερντάλ, Ελένη Γεωργακοπούλου, Δαυΐδ Σταμούλος

Πληροφορίες παράστασης

Διάρκεια: 135 λεπτά (με διάλειμμα)

Τεχνοχώρος Cartel: Λ. Κηφισού 41, 12242 Αιγάλεω (εργοστάσιο κλωστοϋφαντουργίας Μουζάκης), Στάση μετρό Ελαιώνας.

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 693 989 8258

Προπώληση εισιτηρίων στο inTickets.

