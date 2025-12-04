«Ένα κουκλόσπιτο» του Χένρικ Ίψεν από την ομάδα Loxodox στη Σκηνή Μπέκετ
Η πρεμιέρα του έργου «Ένα κουκλόσπιτο» θα γίνει ανήμερα τα Χριστούγεννα.
- Ισραήλ: Αναγνωρίστηκαν τα λείψανα του προτελευταίου ομήρου που παρέμενε στη Γάζα - Νέες επιθέσεις των IDF
- Συμφωνία στην ΕΕ για την ανάπτυξη νέας γενιάς γονιδιωματικών τεχνικών
- Πάνω από 200 διασημότητες ζητούν την απελευθέρωση του Μπαργούτι από το Ισραήλ - Ανάμεσά τους ο Λάνθιμος
- Με πρόγραμμα απελάσεων αλα Τραμπ ο ακροδεξιός υποψήφιος στη Χιλή
Ένα Κουκλόσπιτο, το αριστούργημα του Χένρικ Ίψεν παρουσιάζεται από την ομάδα Loxodox από τις 25 Δεκεμβρίου στη Σκηνή Μπέκετ, σε σκηνοθεσία Αλκίνοου Δωρή.
Η ιστορία του έργου εκτυλίσσεται μέσα στις γιορτές των Χριστουγέννων
Ο Ίψεν αριστοτεχνικά τοποθετεί τον μεγεθυντικό του φακό εντός των τεσσάρων τοίχων ενός μεσοαστικού σπιτιού της Β. Ευρώπης. Οι μορφές των ανθρώπων στο Κουκλόσπιτο φέρουν τις πληγές που αφήνει πάνω τους η ζωή, ο χρόνος και η καθημερινότητα.
Αφίξεις, σχέδια για το μέλλον, μυστικά από το παρελθόν, συνταράσσουν την γιορτινή ατμόσφαιρα στο σπίτι των Χέλμερ.
Παρακολουθούμε τα πρόσωπα να περνούν μέσα από την αίσθηση αυτοπεποίθησης και δύναμης, σε κάτι άγνωστο πέρα από τον έλεγχό τους. Αόρατες δυνάμεις στροβιλίζουν τον άνθρωπο-κούκλα μέσα σε κάτι απέραντο και αχαρτογράφητο, ενώ ο ίδιος παλεύει να συγκροτήσει το μεγάλο του ¨Εγώ¨.
Στο κατώφλι του 20ου αιώνα, την εποχή που η χειραφέτιση της γυναίκας περνά από θεωρητική συζήτηση σε κοινωνική πράξη, ο Ίψεν δημιουργεί θεατρικά πρόσωπα που διανύουν μια πορεία προς την ανακάλυψη του αληθινού τους εαυτού.
Το Κουκλόσπιτο θεωρείται η αρχή του ρεαλιστικού δράματος στο σύγχρονο θέατρο. Ο Ίψεν, ως ένας πρωτομάστορας της θεατρικής τέχνης γράφει για την πανανθρώπινη ισότητα, την πίστη στην αλλαγή, την αγάπη και την γνώση.
Συντελεστές
Αλκίνοος Δωρής
Ταυτότητα Παράστασης
Κείμενο: Henrik Ibsen
Σκηνοθεσία-Μετάφραση : Αλκίνοος Δωρής
Σκηνογραφία: Δημήτρης Ταμπάκης
Μουσική: Στέλλα Γαδέδη
Επιμέλεια Κίνησης: Αγγελική Τσούπρα
Κοστούμια: Κρίτων Δωρής
Σχεδιασμός φωτισμών : Θωμάς Οικονομάκος
Παίζουν: Γιάννης Ιωάννου, Μαρίζα Θεοφυλακτοπούλου, Αλέξανδρος Λυκούρας, Μελισσάνθη Μαυρίδου, Νεκτάριος Σμυρνάκης
Πιάνο: Αλέξανδρος Λυκούρας
Πληροφορίες
Παραστάσεις: από Πέμπτη 25 Δεκεμβρίου
Ημέρες & ώρες παραστάσεων: Παρασκευή και Σάββατο στις 9 μ.μ και Κυριακή στις 7:30 μ.μ
Τιμές εισιτηρίων: 15€ (γενική είσοδος), 12€ μειωμένο (Φοιτητικό, Ανέργων, ΑΜΕΑ)
Διάρκεια παράστασης: 110 λεπτά
Προπώληση εισιτηρίων στο inTickets.
Σκηνή Μπέκετ: Ζαϊμη 38, Αθήνα, Τηλ. 6948199103
- Πλούτος: Σπάνε κάθε ρεκόρ οι κληρονομιές που παίρνουν οι συγγενείς δισεκατομμυριούχων – Έκθεση της UBS
- Super League: Elite διαιτητής από τη Σερβία σφυρίζει στο ΠΑΟΚ – Άρης
- Αυτός είναι ο χειρότερος ηθοποιός του Χόλιγουντ για τον Κουέντιν Ταραντίνο – «Αδιάφορος και αδύναμος»
- Μεγάλη Εικόνα: Ο Νίκος Ανδρουλάκης σε μια συνέντευξη εφ’ όλης της ύλης
- Ληξιπρόθεσμα χρέη: Με κατασχέσεις και πλειστηριασμούς απειλούνται πάνω από 681.000 οφειλέτες
- Πούτιν: Απορρίπτει την επιστροφή της Ρωσίας στην G8 – Επιμένει για την κατάληψη του Ντονμπάς με κάθε μέσο
- Αποκάλυψη in: Στοιχεία σοκ – 41 θανατηφόρα τροχαία τους τελευταίους μήνες οφείλονται στην χρήση ναρκωτικών
- Γιατί είναι δύσκολο να αγωνιστεί με τη Φενέρμπαχτσε ο Φουρνιέ
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις