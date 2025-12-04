«Ένα κουκλόσπιτο» του Χένρικ Ίψεν από την ομάδα Loxodox στη Σκηνή Μπέκετ

Ένα Κουκλόσπιτο, το αριστούργημα του Χένρικ Ίψεν παρουσιάζεται από την ομάδα Loxodox από τις 25 Δεκεμβρίου στη Σκηνή Μπέκετ, σε σκηνοθεσία Αλκίνοου Δωρή.

Η ιστορία του έργου εκτυλίσσεται μέσα στις γιορτές των Χριστουγέννων

Ο Ίψεν αριστοτεχνικά τοποθετεί τον μεγεθυντικό του φακό εντός των τεσσάρων τοίχων ενός μεσοαστικού σπιτιού της Β. Ευρώπης. Οι μορφές των ανθρώπων στο Κουκλόσπιτο φέρουν τις πληγές που αφήνει πάνω τους η ζωή, ο χρόνος και η καθημερινότητα.

Αφίξεις, σχέδια για το μέλλον, μυστικά από το παρελθόν, συνταράσσουν την γιορτινή ατμόσφαιρα στο σπίτι των Χέλμερ.

Παρακολουθούμε τα πρόσωπα να περνούν μέσα από την αίσθηση αυτοπεποίθησης και δύναμης, σε κάτι άγνωστο πέρα από τον έλεγχό τους. Αόρατες δυνάμεις στροβιλίζουν τον άνθρωπο-κούκλα μέσα σε κάτι απέραντο και αχαρτογράφητο, ενώ ο ίδιος παλεύει να συγκροτήσει το μεγάλο του ¨Εγώ¨.

Στο κατώφλι του 20ου αιώνα, την εποχή που η χειραφέτιση της γυναίκας περνά από θεωρητική συζήτηση σε κοινωνική πράξη, ο Ίψεν δημιουργεί θεατρικά πρόσωπα που διανύουν μια πορεία προς την ανακάλυψη του αληθινού τους εαυτού.

Το Κουκλόσπιτο θεωρείται η αρχή του ρεαλιστικού δράματος στο σύγχρονο θέατρο. Ο Ίψεν, ως ένας πρωτομάστορας της θεατρικής τέχνης γράφει για την πανανθρώπινη ισότητα, την πίστη στην αλλαγή, την αγάπη και την γνώση.

Συντελεστές

Αλκίνοος Δωρής

Ταυτότητα Παράστασης

Κείμενο: Henrik Ibsen

Σκηνοθεσία-Μετάφραση : Αλκίνοος Δωρής

Σκηνογραφία: Δημήτρης Ταμπάκης

Μουσική: Στέλλα Γαδέδη

Επιμέλεια Κίνησης: Αγγελική Τσούπρα

Κοστούμια: Κρίτων Δωρής

Σχεδιασμός φωτισμών : Θωμάς Οικονομάκος

Παίζουν: Γιάννης Ιωάννου, Μαρίζα Θεοφυλακτοπούλου, Αλέξανδρος Λυκούρας, Μελισσάνθη Μαυρίδου, Νεκτάριος Σμυρνάκης

Πιάνο: Αλέξανδρος Λυκούρας

Πληροφορίες

Παραστάσεις: από Πέμπτη 25 Δεκεμβρίου

Ημέρες & ώρες παραστάσεων: Παρασκευή και Σάββατο στις 9 μ.μ και Κυριακή στις 7:30 μ.μ

Τιμές εισιτηρίων: 15€ (γενική είσοδος), 12€ μειωμένο (Φοιτητικό, Ανέργων, ΑΜΕΑ)

Διάρκεια παράστασης: 110 λεπτά

Προπώληση εισιτηρίων στο inTickets.

Σκηνή Μπέκετ: Ζαϊμη 38, Αθήνα, Τηλ. 6948199103