«Καραγκιόζη… Χάσαμε τον Αϊ Βασίλη!»: Με τη Ματίνα Νικολάου στο θέατρο Σκιών του Π. Χατζηαναγνώστου

Τα φετινά Χριστούγεννα γεμίζουν φως, γέλιο και… μυστήριο με την ολοκαίνουργια γιορτινή παράσταση «Καραγκιόζη… Χάσαμε τον Αϊ Βασίλη!».

Μια μαγική συνάντηση ανάμεσα στο Θέατρο και το παραδοσιακό ελληνικό Θέατρο σκιών, που ενώνει δύο κόσμους πάνω στη σκηνή δημιουργώντας μια εμπειρία μοναδική και ζεστή – όπως ακριβώς ταιριάζει στις γιορτές.

Ο αγαπημένος μας Καραγκιόζης μπλέκει σε μια μεγάλη, χιουμοριστική περιπέτεια, καθώς ο Αϊ Βασίλης… εξαφανίστηκε

Τα ξωτικά ανησυχούν, τα δώρα κινδυνεύουν να μείνουν ατύλιχτα και ο χρόνος μετρά αντίστροφα.

Έτσι, ο Καραγκιόζης – με τον γνωστό του τρόπο – αποφασίζει να πάρει την κατάσταση στα χέρια του, οδηγώντας μικρούς και μεγάλους σε μια ιστορία γεμάτη ανατροπές, χιούμορ, μαγεία και χριστουγεννιάτικη λάμψη.

Η ζωντανή συμμετοχή της αγαπημένης ηθοποιού Ματίνας Νικολάου χαρίζει στην παράσταση ιδιαίτερη ζεστασιά και ενέργεια, με έναν ρόλο που μπλέκει αρμονικά με τις σκιές του μπερντέ και δίνει διάσταση στον παραδοσιακό ήρωα.

Χιονονιφάδες, γιορτινά φώτα, καλικάντζαροι, μουσικές και αστείοι διάλογοι «ντύνουν» την παράσταση, δημιουργώντας ένα πλήρως χριστουγεννιάτικο περιβάλλον όπου τα παιδιά ενθουσιάζονται, οι μεγάλοι νοσταλγούν και όλοι μαζί μοιράζονται τη μαγεία της εποχής.

Ελάτε να ζήσουμε μαζί μια γιορτή γεμάτη φαντασία, γέλιο και χριστουγεννιάτικη ζεστασιά!

Η μαγεία των Χριστουγέννων… ξεκινά πίσω από τον μπερντέ!

Συντελεστές

Παναγιώτης Χατζηαναγνώστου (Πίσω από τον μπερντέ)

Ματίνα Νικολάου

Πληροφορίες Παραστάσεων

Οργανωμένες παραστάσεις:

Καθημερινά για σχολεία στις 10:30 π.μ

Για κοινό και ομαδικές κρατήσεις – Ημέρες και ώρες παραστάσεων

Παραστάσεις: Από 14 Δεκεμβρίου 2025 έως 4 Ιανουαρίου 2026

Ημέρες και ώρες παραστάσεων

Κυριακή, 14 Δεκεμβρίου 2025, 11:30 π.μ

Κυριακή, 21 Δεκεμβρίου 2025, 11:30 π.μ

Παρασκευή, 26 Δεκεμβρίου 2025, 11:30 π.μ

Κυριακή, 28 Δεκεμβρίου 2025, 11:30 π.μ

Παρασκευή, 2 Ιανουαρίου 2026, 11:30 π.μ

Κυριακή, 4 Ιανουαρίου 2026, 11:30 π.μ

Εισιτήρια: 10€ Γενική Είσοδος

Προπώληση εισιτηρών στο inTickets.

Χώρος:

Θέατρο Σκιών Παναγιώτη Χατζηαναγνώστου – Το Στέκι του Καραγκιόζη, (Τσακάλωφ 17 τ.κ 18120 Κορυδαλλός, Στάση ΜΕΤΡΟ «Κορυδαλλός», Τηλ: 210 400 63 12)