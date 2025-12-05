magazin
05.12.2025 | 10:12
Ήχησε το 112 στην περιοχή «Ποντιακά» Ελευσίνας - Πιθανή υπερχείλιση του ποταμού
05.12.2025 | 07:56
Ποιοι δρόμοι έχουν κλείσει στην Αττική λόγω της κακοκαιρίας Byron
05.12.2025 | 10:09
Πνίγηκε στη λάσπη η Μονή Επανωσήφη στο Ηράκλειο
«Καραγκιόζη… Χάσαμε τον Αϊ Βασίλη!»: Με τη Ματίνα Νικολάου στο θέατρο Σκιών του Π. Χατζηαναγνώστου

Από 14 Δεκεμβρίου 2025 έως 4 Ιανουαρίου 2026.

Spotlight

Τα φετινά Χριστούγεννα γεμίζουν φως, γέλιο και… μυστήριο με την ολοκαίνουργια γιορτινή παράσταση «Καραγκιόζη… Χάσαμε τον Αϊ Βασίλη!».

Μια  μαγική συνάντηση ανάμεσα στο Θέατρο και το παραδοσιακό ελληνικό Θέατρο σκιών, που ενώνει δύο κόσμους πάνω στη σκηνή δημιουργώντας μια εμπειρία μοναδική και ζεστή – όπως ακριβώς ταιριάζει στις γιορτές.

Ο αγαπημένος μας Καραγκιόζης μπλέκει σε μια μεγάλη, χιουμοριστική περιπέτεια, καθώς ο Αϊ Βασίλης… εξαφανίστηκε

Τα ξωτικά ανησυχούν, τα δώρα κινδυνεύουν να μείνουν ατύλιχτα και ο χρόνος μετρά αντίστροφα.

Έτσι, ο Καραγκιόζης – με τον γνωστό του τρόπο – αποφασίζει να πάρει την κατάσταση στα χέρια του, οδηγώντας μικρούς και μεγάλους σε μια ιστορία γεμάτη ανατροπές, χιούμορ, μαγεία και χριστουγεννιάτικη λάμψη.

Η ζωντανή συμμετοχή της αγαπημένης ηθοποιού Ματίνας Νικολάου χαρίζει στην παράσταση ιδιαίτερη ζεστασιά και ενέργεια, με έναν ρόλο που μπλέκει αρμονικά με τις σκιές του μπερντέ και δίνει διάσταση στον παραδοσιακό ήρωα.

Χιονονιφάδες, γιορτινά φώτα, καλικάντζαροι, μουσικές και αστείοι διάλογοι «ντύνουν» την παράσταση, δημιουργώντας ένα πλήρως χριστουγεννιάτικο περιβάλλον όπου τα παιδιά ενθουσιάζονται, οι μεγάλοι νοσταλγούν και όλοι μαζί μοιράζονται τη μαγεία της εποχής.

Ελάτε να ζήσουμε μαζί μια γιορτή γεμάτη φαντασία, γέλιο και χριστουγεννιάτικη ζεστασιά!

Η μαγεία των Χριστουγέννων… ξεκινά πίσω από τον μπερντέ!

Συντελεστές

Παναγιώτης Χατζηαναγνώστου (Πίσω από τον μπερντέ)

Ματίνα Νικολάου

Πληροφορίες Παραστάσεων

Οργανωμένες παραστάσεις:

  • Καθημερινά για σχολεία στις 10:30 π.μ
  • Για κοινό και ομαδικές κρατήσεις – Ημέρες και ώρες παραστάσεων

Παραστάσεις: Από 14 Δεκεμβρίου 2025 έως 4 Ιανουαρίου 2026

Ημέρες και ώρες παραστάσεων

Κυριακή,         14  Δεκεμβρίου 2025, 11:30  π.μ

Κυριακή,         21  Δεκεμβρίου 2025, 11:30  π.μ

Παρασκευή,  26  Δεκεμβρίου 2025,  11:30  π.μ

Κυριακή,         28  Δεκεμβρίου 2025, 11:30   π.μ

Παρασκευή,    2   Ιανουαρίου 2026,  11:30  π.μ

Κυριακή,           4   Ιανουαρίου 2026, 11:30   π.μ

Εισιτήρια: 10€  Γενική Είσοδος

Προπώληση εισιτηρών στο inTickets.

Χώρος:

Θέατρο Σκιών Παναγιώτη Χατζηαναγνώστου – Το Στέκι του Καραγκιόζη, (Τσακάλωφ 17 τ.κ 18120 Κορυδαλλός, Στάση ΜΕΤΡΟ «Κορυδαλλός», Τηλ: 210 400 63 12)

Ηλεκτρισμός
Καλώδιο Ελλάδας – Κύπρου: Ανατροπή μέσω Βρυξελλών για το έργο

Καλώδιο Ελλάδας – Κύπρου: Ανατροπή μέσω Βρυξελλών για το έργο

Stranger Things:: Η 5η σεζόν σπάει όλα τα ρεκόρ
Culture Live 05.12.25

Stranger Things:: Η 5η σεζόν σπάει όλα τα ρεκόρ

Όλοι περίμεναν ότι ο 5ος και τελευταίος τίτλος του Stranger Things θα έσπασε ρεκόρ. Αλλά η σειρά των αδερφών Ντάφερ το κάνει με εντυπωσιακό τρόπο.

Σύνταξη
ΤΟ ΕΚΠΑ τίμησε τη Μαρία Φαραντούρη
Επίτιμη διδάκτορας 04.12.25

ΤΟ ΕΚΠΑ τίμησε τη Μαρία Φαραντούρη

ΤΟ ΕΚΠΑ τίμησε μια από τις σημαντικότερες φωνές του σύγχρονου ελληνικού πολιτισμού, της οποίας η καλλιτεχνική διαδρομή και η συμβολή στην προβολή της ελληνικής ποίησης και μουσικής έχουν αφήσει ανεξίτηλο αποτύπωμα.

Σύνταξη
Who let the dogs out? – Ο Beeple μάντρωσε μεγιστάνες που παράγουν «οργανικές σκυλοκουράδες» γεμάτες NFTs
Βίντεο & Φωτογραφίες 04.12.25

Who let the dogs out? – Ο Beeple μάντρωσε μεγιστάνες που παράγουν «οργανικές σκυλοκουράδες» γεμάτες NFTs

Στο Art Basel Miami Beach, ο Beeple παρουσιάζει μια καυστική εγκατάσταση: ρομποτόσκυλα με κεφάλια μεγιστάνων της τεχνολογίας που αφοδεύουν πιστοποιητικά και NFTs, σατιρίζοντας την εξουσία της τεχνολογίας σήμερα

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
REC ‘N’ PLAY: Το νέο project του Μιχάλη Μυτακίδη ακούγεται δυνατά στις σκοτεινές αίθουσες
Low Bap 04.12.25

REC ‘N’ PLAY: Το νέο project του Μιχάλη Μυτακίδη ακούγεται δυνατά στις σκοτεινές αίθουσες

Ο Κώστας Καραπαπάς και ο Νίκος Παπαϊωάννου συναντούν τον ιδρυτή των Active Member Μιχάλη Μυτακίδη για μια φιλική κουβέντα με αφορμή το φιλμ REC 'N' PLAY - μια αυτοβιογραφική ραψωδία που βγαίνει στους κινηματογράφους στις 5 Δεκεμβρίου.

Σύνταξη
«Πάρτε αντιεμετικά. Eπέστρεψε!» – Ο Guardian λέει όχι στα Χριστούγεννα της Μέγκαν Μαρκλ στο Netflix
«Ευτυχώς τελείωσε» 03.12.25

«Πάρτε αντιεμετικά. Eπέστρεψε!» – Ο Guardian λέει όχι στα Χριστούγεννα της Μέγκαν Μαρκλ στο Netflix

Η Μέγκαν Μαρκλ «χοροπηδά» με χριστουγεννιάτικη υστερία, σερβίρει λιχουδιές που θυμίζουν «κουτσουλιές ζώων» και φέρνει στην οθόνη το πιο cringe χριστουγεννιάτικο σόου για τον Guardian

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Περισσότερο από σύντροφος του Ζαν-Λυκ Γκοντάρ: Η ηθοποιός Αν Βιαζέμσκι έφερε την επιθυμία και τη συμπόνια στην οθόνη
Έρωτας 03.12.25

Περισσότερο από σύντροφος του Ζαν-Λυκ Γκοντάρ: Η ηθοποιός Αν Βιαζέμσκι έφερε την επιθυμία και τη συμπόνια στην οθόνη

Ένα «στοιχειωμένο» αστέρι που βοήθησε τη Γαλλία να ανακαλύψει τον εαυτό της, Περισσότερο από συνοδός του σπουδαίου σκηνοθέτη, η Αν Βιαζέμσκι ήταν μια σημαντική ηθοποιός – και συναρπαστική συγγραφέας, που βοήθησε τη Γαλλία να ανακαλύψει τον εαυτό της.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Τιμή ρεκόρ για το αβγό Φαμπερζέ της τσαρίνας Μαρία Φεοντόροβνα: Εκτοξεύτηκε στις 22,9 εκατ. λίρες
Νικόλαος Β΄ 03.12.25

Τιμή ρεκόρ για το αβγό Φαμπερζέ της τσαρίνας Μαρία Φεοντόροβνα: Εκτοξεύτηκε στις 22,9 εκατ. λίρες

Το εμβληματικό αβγό που δημιούργησε ο Φαμπερζέ για τη βασιλική οικογένεια της Ρωσίας έσπασε κάθε ρεκόρ στη δημοπρασία του Christie’s, προκαλώντας παγκόσμιο ενδιαφέρον

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Κίνα: Ανακάλυψη 573 αρχαίων οχυρών αλλάζει όσα γνωρίζαμε για τις πρώτες οργανωμένες κοινότητες
Culture Live 03.12.25

Κίνα: Ανακάλυψη 573 αρχαίων οχυρών αλλάζει όσα γνωρίζαμε για τις πρώτες οργανωμένες κοινότητες

Ένα εντυπωσιακό δίκτυο 573 λίθινων οχυρών που χρονολογούνται έως και στο 2800 π.Χ. εντόπισαν αρχαιολόγοι στη βόρεια Κίνα, αποκαλύπτοντας πως οι οργανωμένες, οχυρωμένες κοινότητες αναπτύχθηκαν πολύ νωρίτερα απ’ όσο πιστεύαμε

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Netflix vs Diddy: «Κλεμμένα βίντεο», βεντέτες και ένας πόλεμος που φουντώνει
Culture Live 03.12.25

Netflix vs Diddy: «Κλεμμένα βίντεο», βεντέτες και ένας πόλεμος που φουντώνει

Το Netflix απορρίπτει ως «εντελώς ψευδείς» τις καταγγελίες του Sean «Diddy» Combs ότι το νέο του ντοκιμαντέρ χρησιμοποιεί «κλεμμένο» προσωπικό υλικό και δίνεται σε έναν «εχθρό» να αφηγηθεί τη ζωή του.

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Stranger Things: Μήπως τελικά η μεγάλη οθόνη δεν είναι πια μια «ξεπερασμένη συνήθεια»;
Culture Live 03.12.25

Stranger Things: Μήπως τελικά η μεγάλη οθόνη δεν είναι πια μια «ξεπερασμένη συνήθεια»;

Καθώς το «Stranger Things» φτάνει στο μεγάλο φινάλε του, το Netflix στρέφεται απρόσμενα ξανά στη μεγάλη οθόνη—παρά τις δηλώσεις του Τεντ Σαράντος ότι το σινεμά είναι μια «ξεπερασμένη ιδέα»

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Ο Λουίς Ενρίκε το έχει… πάει σε άλλο επίπεδο: Το «τρικ» με τον γιγαντιαίο πίνακα που «μπερδεύει» τον αντίπαλο (vid)
Ποδόσφαιρο 05.12.25

Ο Λουίς Ενρίκε το έχει… πάει σε άλλο επίπεδο: Το «τρικ» με τον γιγαντιαίο πίνακα που «μπερδεύει» τον αντίπαλο (vid)

Ο Λουίς Ενρίκε έχει πάει σε άλλο επίπεδο με τα «τρικ» που σκαρφίζεται – Η «εφεύρεση» με τον γιγαντιαίο πίνακα που μπερδεύει τον αντίπαλο.

Σύνταξη
Εξωσωματική γονιμοποίηση: Λουίζ και Άλαστερ, τα πρώτα από τα 13 εκατ. παιδιά του σωλήνα στον κόσμο
Κόσμος 05.12.25

Λουίζ και Άλαστερ, τα πρώτα από τα 13 εκατομμύρια παιδιά στον κόσμο που γεννήθηκαν με εξωσωματική [εικόνες]

Πατέρας... της εξωσωματικής ο σερ Ρόμπερτ Έντουαρτς, ο περίφημος Άγγλος βιολόγος, πρωτοπόρος στην αναπαραγωγική ιατρική, κάτοχος του βραβείου Νόμπελ στη Βιολογία / Ιατρική.

Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Επιτέλους, σοβαρευτείτε ή στην τελική «βουλώστε το»!
Editorial 05.12.25

Επιτέλους, σοβαρευτείτε ή στην τελική «βουλώστε το»!

Πλάι στους εξυπνακισμούς της κυβερνητικής παράταξης, υπάρχουν και όλοι αυτοί που επιχειρούν να «αποδομήσουν» τον Τσίπρα «από τα Αριστερά», συνήθως χωρίς καν να μπουν στον κόπο να ακούσουν τι όντως λέει και να αναλογιστούν ποιον τελικά ευνοούν

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Γράφει ο Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Κακοκαιρία Byron: Ήχησε το 112 στην περιοχή «Ποντιακά» Ελευσίνας – Πιθανή υπερχείλιση του ποταμού
Σε ετοιμότητα 05.12.25

Ήχησε το 112 στην περιοχή «Ποντιακά» Ελευσίνας - Πιθανή υπερχείλιση του ποταμού

Οι κάτοικοι καλούνται μέσω του 112 να παραμείνουν σε ετοιμότητα λόγω πιθανής υπερχείλισης του ποταμού Σαρανταπόταμου λόγω των ισχυρών καιρικών φαινομένων από την κακοκαιρία Byron

Σύνταξη
Ο Μανδάς αναφέρθηκε στο μέλλον του: «Δεν έχω μιλήσει με κανέναν»
Ποδόσφαιρο 05.12.25

Ο Μανδάς αναφέρθηκε στο μέλλον του: «Δεν έχω μιλήσει με κανέναν»

Το μέλλον του Χρήστου Μανδά στη Λάτσιο παραμένει αβέβαιο, με τον ίδιο τον Έλληνα γκολκίπερ πάντως να ξεκαθαρίζει ότι ακόμη ούτε ο ίδιος γνωρίζει κάτι περισσότερο, αφού δεν έχει μιλήσει με κανέναν για αυτό...

Σύνταξη
Ο Κουέντιν Ταραντίνο τελικά «δεν αντέχει» τους μισούς ηθοποιούς του Χόλιγουντ – Και πιο πολύ τον Όουεν Γουίλσον
Fizz 05.12.25

Ο Κουέντιν Ταραντίνο τελικά «δεν αντέχει» τους μισούς ηθοποιούς του Χόλιγουντ – Και πιο πολύ τον Όουεν Γουίλσον

«Δεν μου αρέσει. Δεν μου αρέσει ο Όουεν Γουίλσον. Δεν μου αρέσει ο Μάθιου Λίλαρντ», είπε ο Κουέντιν Ταραντίνο σε πρόσφατη συνέντευξή του, συνεχίζοντας τον κατάλογο των ηθοποιών τους οποίους δεν αντέχει να παρακολουθεί

Σύνταξη
Πούτιν: Θερμή υποδοχή του Ρώσου προέδρου στην Ινδία – Στο επίκεντρο το πετρέλαιο, υπό την πίεση των ΗΠΑ
Συνομιλίες με Μόντι 05.12.25

Θερμή υποδοχή του Πούτιν στην Ινδία - Στο επίκεντρο το ρωσικό πετρέλαιο, υπό την πίεση των ΗΠΑ

Τι θα συζητήσουν Βλαντίμιρ Πούτιν και Ναρέντρα Μόντι - Η επίσκεψη πραγματοποιείται σε μια περίοδο που οι σχέσεις της Ινδίας με τις ΗΠΑ διέρχονται κρίση

Σύνταξη
Το Παγκόσμιο Κύπελλο… ξεκινάει: Το βράδυ της Παρασκευής η κλήρωση του Μουντιάλ 2026
Ποδόσφαιρο 05.12.25

Το Παγκόσμιο Κύπελλο… ξεκινάει: Το βράδυ της Παρασκευής η κλήρωση του Μουντιάλ 2026

Το Μουντιάλ... ξεκινά, αφού το βράδυ της Παρασκευής πραγματοποιείται στην Ουάσινγκτον η κλήρωση των ομίλων για τη διοργάνωση που θα διεξαχθεί σε ΗΠΑ, Μεξικό και Καναδά – Όλα όσα θέλετε να ξέρετε

Σύνταξη
Αγρότες: Χιλιάδες τρακτέρ στους δρόμους, «η πιο μεγάλη κινητοποίηση από το 2016» – Στα σκοινιά η κυβέρνηση
Συνεχίζουν οι αγρότες 05.12.25

Χιλιάδες τρακτέρ στους δρόμους, «η πιο μεγάλη κινητοποίηση από το 2016» - Στα σκοινιά η κυβέρνηση

Πού υπάρχουν μπλόκα, πού θα στηθούν νέα - Στριμωγμένη η κυβέρνηση, ακύρωσε τη συνάντηση με τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους της Κρήτης - Κρίσιμη ημέρα η Κυριακή

Σύνταξη
Η Pantone κάνει μια εκπληκτική επιλογή για το χρώμα (μη χρώμα) της χρονιάς 2026 -«Η ιστορία από την αρχή»
Συμβολισμός 05.12.25

Η Pantone κάνει μια εκπληκτική επιλογή για το χρώμα (μη χρώμα) της χρονιάς 2026 -«Η ιστορία από την αρχή»

Το χρώμα της χρονιάς 2026 της Pantone είναι ιστορικό και, τεχνικά, δεν είναι καθόλου χρώμα — γνωρίστε το Cloud Dancer, την πρώτη λευκή απόχρωση που έλαβε την ονομασία από την παγκόσμια αρχή στον τομέα των χρωμάτων.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Σφυροκοπάει η κακοκαιρία Byron – Πού καταγράφονται τα μεγαλύτερα ύψη βροχής
Χάρτης 05.12.25

Σφυροκοπάει η κακοκαιρία Byron - Πού καταγράφονται τα μεγαλύτερα ύψη βροχής

Στη δυτική και βόρεια Αττική η μεγαλύτερη επιβάρυνση από την κακοκαιρία Byron - Συνολικά τα ύψη βροχής σε περιοχές της Αττικής από την Πέμπτη έφτασαν στα 245 mm - Ο χάρτης του Meteo με τις περιοχές

Σύνταξη
Ελβετικό φράγκο: Έφτασε η κρίσιμη δίκη στον Άρειο Πάγο – Προσφυγή 200.000 πολιτών
Για 200.000 πολίτες 05.12.25

Έφτασε η κρίσιμη δίκη στον Άρειο Πάγο για τα δάνεια σε ελβετικό φράγκο - Σήμερα η «μητέρα των μαχών»

Συλλογική προσφυγή του Συλλόγου Δανειοληπτών Ελβετικού Φράγκου (ΣΥΔΑΝΕΦ) κατά τριών συστημικών τραπεζών - Το βασικό αίτημα των δανειοληπτών είναι να εφαρμοστεί ισοτιμία εκταμίευσης

Ανδρομάχη Παύλου
Ανδρομάχη Παύλου
Η La Liga πάει τους παίκτες στα δικαστήρια
Ποδόσφαιρο 05.12.25

Η La Liga πάει τους παίκτες στα δικαστήρια

Καλά κρατεί η κόντρα του προέδρου της La Liga Χαβιέρ Τεμπάς με το συνδικαλιστικό όργανο των παικτών για την αποχή των 15 δευτερολέπτων

Βάιος Μπαλάφας
Γιατί η πολιτική φαντασία έχει πεθάνει – και πώς να την αναστήσουμε
Κόσμος 05.12.25

Γιατί η πολιτική φαντασία έχει πεθάνει – και πώς να την αναστήσουμε

Το φάντασμα της Θάτσερ στοιχειώνει την παγκόσμια πολιτική, καθώς ηγέτες σε όλο τον κόσμο υιοθετούν το σύνθημά της «δεν υπάρχει εναλλακτική», αφήνοντας τους πολίτες παγιδευμένους σε ένα σύστημα που αρνείται να αναγνωρίσει τη δική του ιδεολογία

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
Οι 5 μετοχές που πήραν «φωτιά» στο ΧΑ, πίσω από την πόρτα του Mid Cap Conference και το ενδιαφέρον για ΑΕΜ και ΑΒΑΞ, το παρασκήνιο για ΑΔΜΗΕ, τι ετοιμάζει η Βρεττού, η αγανάκτηση του Θεοδωρόπουλου

Οι 5 μετοχές που πήραν «φωτιά» στο ΧΑ, πίσω από την πόρτα του Mid Cap Conference και το ενδιαφέρον για ΑΕΜ και ΑΒΑΞ, το παρασκήνιο για ΑΔΜΗΕ, τι ετοιμάζει η Βρεττού, η αγανάκτηση του Θεοδωρόπουλου

Προσωπικός Αριθμός: Τι πρέπει να ξέρετε πριν εκδώσετε τη νέα αστυνομική ταυτότητα

Προσωπικός Αριθμός: Τι πρέπει να ξέρετε πριν εκδώσετε τη νέα αστυνομική ταυτότητα

Η λειψυδρία απειλεί το Ιράν – Σενάρια ακόμη και για εκκένωση της Τεχεράνης

Η λειψυδρία απειλεί το Ιράν – Σενάρια ακόμη και για εκκένωση της Τεχεράνης

Κτηματολόγιο – Δασικοί Χάρτες: Ποιες είναι οι νέες ρυθμίσεις για τη διάσωση ιδιοκτησιών σε κίνδυνο

Κτηματολόγιο – Δασικοί Χάρτες: Ποιες είναι οι νέες ρυθμίσεις για τη διάσωση ιδιοκτησιών σε κίνδυνο

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Ο εγκέφαλος κυριολεκτικά πονάει από τις αρνητικές σκέψεις και την κακή διάθεση

Ο εγκέφαλος κυριολεκτικά πονάει από τις αρνητικές σκέψεις και την κακή διάθεση

Η συνέπεια είναι η μεγαλύτερη απόδειξη αγάπης για το παιδί

Η συνέπεια είναι η μεγαλύτερη απόδειξη αγάπης για το παιδί

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

