«Το Κοριτσάκι με τα Σπίρτα: Το Μιούζικαλ»: Το μαγικό παραμύθι στο θέατρο Αθηνών

«Το κοριτσάκι με τα Σπίρτα: Το Μιούζικαλ», εμπνευσμένη από το κλασικό παραμύθι του Χανς Κρίστιαν Άντερσεν, με μια νέα, απρόσμενη πνοή, προσκαλεί μικρούς και μεγάλους θεατρόφιλους στο Θέατρο «Αθηνών» 20 Δεκεμβρίου με 6 Ιανουαρίου.

Η ιστορία που μας ταξιδεύει σε ενα μαγικό κόσμο

Η μικρή Λιζία, το «κοριτσάκι με τα σπίρτα», μεγαλώνει σε έναν κόσμο δύσκολο και σκληρό, αλλά εκείνη αναζητά τη ζεστασιά και την αγάπη. Μέσα από ονειρικές συναντήσεις, φαντασμαγορικά οράματα, τραγούδια γεμάτα φως, αλλά και χιουμοριστικούς διαλόγους με εμπόρους, περαστικούς και φίλους, μαθαίνει ότι η αγάπη… ποτέ δεν χάνεται — απλώς αλλάζει μορφή.

Μαζί της, ο Λυσιέν, ένα αγόρι με καρδιά γεμάτη όνειρα, το ζευγάρι που πιστεύει στα θαύματα, και ένας σοφός παππούς που αποκαλύπτει το πιο γλυκό μυστικό:

«Το κοριτσάκι με τα σπίρτα δεν έσβησε ποτέ — έγινε φως μέσα στους ανθρώπους».

Ένα μιούζικαλ με πολύ τραγούδι, γέλιο, συναίσθημα και χριστουγεννιάτικη μαγεία, που μας θυμίζει πως: «Όταν μοιράζεσαι την αγάπη, ο κόσμος γελά ξανά!»

Συντελεστές

Κείμενο | Σκηνοθεσία: Βάσια Αργέντη

Μουσική: Ανδρέας Καρανίκας

Σκηνογραφία: Αθανασία Σμαραγδή.

Διάρκεια: 100 λεπτά

Παίζουν:

Ρένος Ρώτας

Θοδωρής Αντωνιάδης

Λένα Δροσάκη

Πέτρος Ξεκούκης

Θεώνη Φύτρου

Χρυσαφένια Λουγιάκη

Σίμος Τζίτζης

Δημήτρης Καράλης

Αποστολία Ζαγκοβά

Πάνος Βαβάμης

Μαρία Κουτσοπέτρου

Βιβή Κακουριώτη

Στίχοι Τραγουδιών: Βάσια Αργέντη

Βοηθός Σκηνοθέτη: Φως Μαυρίδη

Σχεδιασμός φωτισμού: Μανώλης Μπράτσης

Γραφιστική επιμέλεια-σχεδιασμός: Χριστόφορος Χαραλαμπόπουλος