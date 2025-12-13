magazin
«Το Κοριτσάκι με τα Σπίρτα: Το Μιούζικαλ»: Το μαγικό παραμύθι στο θέατρο Αθηνών
Culture Live 13 Δεκεμβρίου 2025 | 08:20

«Το Κοριτσάκι με τα Σπίρτα: Το Μιούζικαλ»: Το μαγικό παραμύθι στο θέατρο Αθηνών

Μία φωτεινή, συγκινητική και γεμάτη ελπίδα θεατρική παράσταση.

«Το κοριτσάκι με τα Σπίρτα: Το Μιούζικαλ», εμπνευσμένη από το κλασικό παραμύθι του Χανς Κρίστιαν Άντερσεν, με μια νέα, απρόσμενη πνοή, προσκαλεί μικρούς και μεγάλους θεατρόφιλους στο Θέατρο «Αθηνών» 20 Δεκεμβρίου με 6 Ιανουαρίου.

Η ιστορία που μας ταξιδεύει σε ενα μαγικό κόσμο

Η μικρή Λιζία, το «κοριτσάκι με τα σπίρτα», μεγαλώνει σε έναν κόσμο δύσκολο και σκληρό, αλλά εκείνη αναζητά τη ζεστασιά και την αγάπη. Μέσα από ονειρικές συναντήσεις, φαντασμαγορικά οράματα, τραγούδια γεμάτα φως, αλλά και χιουμοριστικούς διαλόγους με εμπόρους, περαστικούς και φίλους, μαθαίνει ότι η αγάπη… ποτέ δεν χάνεται — απλώς αλλάζει μορφή.

Μαζί της, ο Λυσιέν, ένα αγόρι με καρδιά γεμάτη όνειρα, το ζευγάρι που πιστεύει στα θαύματα, και ένας σοφός παππούς που αποκαλύπτει το πιο γλυκό μυστικό:

«Το κοριτσάκι με τα σπίρτα δεν έσβησε ποτέ — έγινε φως μέσα στους ανθρώπους».

Ένα μιούζικαλ με πολύ τραγούδι, γέλιο, συναίσθημα και χριστουγεννιάτικη μαγεία, που μας θυμίζει πως: «Όταν μοιράζεσαι την αγάπη, ο κόσμος γελά ξανά!»

Συντελεστές

Κείμενο | Σκηνοθεσία: Βάσια Αργέντη

Μουσική: Ανδρέας Καρανίκας

Σκηνογραφία: Αθανασία Σμαραγδή.

Διάρκεια: 100 λεπτά

Παίζουν:

Ρένος Ρώτας

Θοδωρής Αντωνιάδης

Λένα Δροσάκη

Πέτρος Ξεκούκης

Θεώνη Φύτρου

Χρυσαφένια Λουγιάκη

Σίμος Τζίτζης

Δημήτρης Καράλης

Αποστολία Ζαγκοβά

Πάνος Βαβάμης

Μαρία Κουτσοπέτρου

Βιβή Κακουριώτη

Στίχοι Τραγουδιών: Βάσια Αργέντη

Βοηθός Σκηνοθέτη: Φως Μαυρίδη

Σχεδιασμός φωτισμού: Μανώλης Μπράτσης

Γραφιστική επιμέλεια-σχεδιασμός: Χριστόφορος Χαραλαμπόπουλος

Φυσικό αέριο
Υδρογονάνθρακες: Δύο κοιτάσματα στα Βαλκάνια αλλάζουν τον ενεργειακό χάρτη

Υδρογονάνθρακες: Δύο κοιτάσματα στα Βαλκάνια αλλάζουν τον ενεργειακό χάρτη

Ο Μπαζ Λούρμαν «ανασταίνει» τον Έλβις: Στο φως χαμένο υλικό από τη θρυλική εποχή του Λας Βέγκας
EPiC 13.12.25

Ο Μπαζ Λούρμαν «ανασταίνει» τον Έλβις: Στο φως χαμένο υλικό από τη θρυλική εποχή του Λας Βέγκας

Σπάνιες μπομπίνες που θεωρούνταν χαμένες για δεκαετίες αποκαλύπτουν έναν Έλβις όπως δεν τον ξέρουμε, με το νέο φιλμ του Μπαζ Λούρμαν να συνθέτει από την αρχή την πιο εκρηκτική περίοδο της καριέρας του

Σύνταξη
Ο Βίμ Βέντερς είναι ο νέος πρόεδρος της κριτικής επιτροπής της Berlinale – «Φωτίζει την αναζήτηση μας για σύνδεση»
Πρωτοπόρος 12.12.25

Ο Βίμ Βέντερς είναι ο νέος πρόεδρος της κριτικής επιτροπής της Berlinale – «Φωτίζει την αναζήτηση μας για σύνδεση»

«Η ακόρεστη περιέργειά του και η βαθιά γνώση της κινηματογραφικής γλώσσας είναι εμφανείς σε κάθε έργο του», δήλωσε η διευθύντρια της Berlinale για τη νέα θέση που αναλαμβάνει ο Βίμ Βέντερς.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
«Στη ψυχή είμαι ένας Κρητικός» – Ο Γιάννης Σμαραγδής για τον Καποδίστρια, την Ελλάδα και αυτούς που δεν ήθελαν την ταινία του
Culture Live 12.12.25

«Στη ψυχή είμαι ένας Κρητικός» – Ο Γιάννης Σμαραγδής για τον Καποδίστρια, την Ελλάδα και αυτούς που δεν ήθελαν την ταινία του

Ο γνωστός σκηνοθέτης Γιάννης Σμαραγδής μίλησε στο patris.gr με αφορμή την πρώτη παγκόμσια προβολή της ταινίας «Καποδίστριας» στη Νέα Υόρκη.

Σύνταξη
Η Τζένιφερ Λόρενς και ο Τζος Χάτσερσον επιστρέφουν στο Hunger Games για να σώσουν το franchise
Δυστοπία 12.12.25

Η Τζένιφερ Λόρενς και ο Τζος Χάτσερσον επιστρέφουν στο Hunger Games για να σώσουν το franchise

Δέκα χρόνια μετά την κυκλοφορία του The Hunger Games: Mockingjay - Part 2, η Τζένιφερ Λόρενς και ο Τζος Χάτσερσον ενώνουν ξανά τις δυνάμεις τους, στο επερχόμενο φιλμ της κινηματογραφικής σειράς.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Η συνεργασία των Λεονάρντο Ντι Κάπριο και Μάρτιν Σκορσέζε θέλει τον «δικηγόρο του διαβόλου» της
Δεκαετίες 11.12.25

Η συνεργασία των Λεονάρντο Ντι Κάπριο και Μάρτιν Σκορσέζε θέλει τον «δικηγόρο του διαβόλου» της

Ο Λεονάρντο Ντι Κάπριο και ο Μάρτιν Σκορσέζε έχουν συνεργαστεί σε έξι ταινίες μεγάλου μήκους, ενώ παράλληλα ετοιμάζουν το «What Happens at Night». Το μυστικό της επιτυχίας τους; Η εμπιστοσύνη.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Η Disney επενδύει 1 δισ. στην OpenAI και ανοίγει το «θησαυροφυλάκιο» χαρακτήρων στο Sora
Culture Live 11.12.25

Η Disney επενδύει 1 δισ. στην OpenAI και ανοίγει το «θησαυροφυλάκιο» χαρακτήρων στο Sora

Σε μια συμφωνία–ορόσημο για την τεχνητή νοημοσύνη, η Disney δίνει πρόσβαση σε πάνω από 200 χαρακτήρες της στο Sora, ενώ επενδύει 1 δισ. δολάρια στην OpenAI, θέτοντας νέους κανόνες στο ΑΙ σύμπαν

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Από τον Ψαλιδοχέρη στο Love Actually: Το Park Your Cinema «βάζει» τα Χριστούγεννα στη μεγάλη οθόνη
Culture Live 11.12.25

Από τον Ψαλιδοχέρη στο Love Actually: Το Park Your Cinema «βάζει» τα Χριστούγεννα στη μεγάλη οθόνη

Από τις 22 Δεκεμβρίου έως και τις 6 Ιανουαρίου, δίνουμε ραντεβού στις 18.00 στο Πάρκο Σταύρος Νιάρχος, όπου στο Park Kiosk προβάλλονται κλασικές γιορτινές ταινίες για όλη την οικογένεια.

Σύνταξη
Η «Πολυκατοικία» ως memento mori – Το ντοκιμαντέρ της Σελάνας Ε. Βροντή στον Δαναό
Αστική ζωή 11.12.25

Η Πολυκατοικία ως memento mori - Το συγκινητικό ντοκιμαντέρ της Σελάνας Ε. Βροντή με φόντο την ελληνική κρίση του 2010

Το ντοκιμαντέρ της Σελάνας Ε. Βροντή με τίτλο «Η Πολυκατοικία» θα προβληθεί στον κινηματογράφο Δαναός το Σάββατο 13 Δεκεμβρίου στις 17:00, προσφέροντας μια συγκινητική και αναστοχαστική ματιά στην καθημερινή ζωή μιας αθηναϊκής πολυκατοικίας με φόντο την ελληνική κρίση του 2010.

Σύνταξη
Από το «άδειασμα» στη μεγάλη επιστροφή: Η ανανέωση του συμβολαίου του Τζίμι Κίμελ είναι νίκη της ελευθερίας του λόγου
Δικαίωση 11.12.25

Από το «άδειασμα» στη μεγάλη επιστροφή: Η ανανέωση του συμβολαίου του Τζίμι Κίμελ είναι νίκη της ελευθερίας του λόγου

Λίγους μήνες μετά το προσωρινό «κόψιμο» της εκπομπής του από το το ABC της Disney, ο Τζίμι Κίμελ ανανέωσε για έναν ακόμα χρόνο το συμβόλαιό του με το δίκτυο.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Ο φόβος, η εμπιστοσύνη και ένα απρόβλεπτο σύμπαν: Γιώργος Λάνθιμος και Τζέσι Πλέμονς σε μια σπάνια συνέντευξη για το Bugonia
Deadline 11.12.25

Ο φόβος, η εμπιστοσύνη και ένα απρόβλεπτο σύμπαν: Γιώργος Λάνθιμος και Τζέσι Πλέμονς σε μια σπάνια συνέντευξη για το Bugonia

Οι Γιώργος Λάνθιμος και Τζέσι Πλέμονς αποκαλύπτουν πώς χτίστηκε η ιδιαίτερη χημεία τους, πώς γεννήθηκε το «Bugonia» και γιατί η ταινία αγγίζει πιο άμεσα την εποχή των συνωμοσιών, της ανασφάλειας και της πολιτικής φόρτισης

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
inStream - Ροή Ειδήσεων
Τραμπ: Απαντά για τα νέα καρέ με τον Έπσταϊν – «Εκατοντάδες έχουν φωτογραφίες μαζί του, δεν είναι κάτι σπουδαίο»
Σάλος 13.12.25

«Εκατοντάδες έχουν φωτογραφίες μαζί του, δεν είναι κάτι σπουδαίο» - Ο Τραμπ απαντά για τα νέα καρέ με τον Έπσταϊν

Τραμο και Έπσταϊν ανήκαν στους ίδιους κοινωνικούς κύκλους σε Μανχάταν και Παλμ Μπιτς - Οι νέες φωτογραφίες επιβεβαιώνουν ότι ο χρηματοδότης είχε δεσμούς με ισχυρά και διάσημα πρόσωπα

Σύνταξη
Ηράκλειο: Αγωνία για τον 33χρονο γιατρό που αγνοείται από τις 7 Δεκεμβρίου – Εκδόθηκε Silver Alert
Σε εξέλιξη οι έρευνες 13.12.25

Αγωνία για τον 33χρονο γιατρό που αγνοείται από την περασμένη εβδομάδα - Εκδόθηκε Silver Alert

Ο Αλέξης Τσικόπουλος έχει ύψος 1,94 μ., ξανθά κοντά μαλλιά και καστανά μάτια - Δεν έχει διευκρινιστεί τι φορούσε την ημέρα που εξαφανίστηκε από το Ηράκλειο - Στα Χανιά βρέθηκε το αυτοκίνητό του

Σύνταξη
Οι Ταλιμπάν έβαλαν στο μάτι τέσσερις άνδρες που ντύθηκαν αλά Peaky Blinders – Απολογήθηκαν στην «αστυνομία ηθών»
Fizz 13.12.25

Οι Ταλιμπάν έβαλαν στο μάτι τέσσερις άνδρες που ντύθηκαν αλά Peaky Blinders – Απολογήθηκαν στην «αστυνομία ηθών»

Σε βίντεο που δημοσιεύτηκαν στο διαδίκτυο, οι άνδρες, οι οποίοι έχουν αφεθεί ελεύθεροι, ποζάρουν φορώντας καπέλα και κοστούμια παρόμοια με αυτά που έχουμε δει στη σειρά «Peaky Blinders».

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Αγροτικά μπλόκα: Το «ραντεβού» της Νίκαιας και ο δρόμος για την Ηρώδου Αττικού
Κρίσιμες αποφάσεις 13.12.25

Το «ραντεβού» της Νίκαιας και ο δρόμος για την Ηρώδου Αττικού

Σφίγγει ο αγροτικός κλοιός με την κυβέρνηση να αναζητά διέξοδο. Κρίσιμες αποφάσεις καλείται να πάρει ο αγροτικός κόσμος στη Νίκαια της Λάρισας. Ξανά στο προσκήνιο το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Ακίνητα: Χάσμα τιμών από την αγγελία στο συμβόλαιο αγοράς – Στο 34,4% η απόκλιση
Οικονομικές Ειδήσεις 13.12.25

Χάσμα τιμών από την αγγελία στο συμβόλαιο αγοράς - Στο 34,4% η απόκλιση

Οι αγγελίες «φούσκα» για ακίνητα και οι πραγματικές τιμές στα συμβόλαια - Αγορά δύο ταχυτήτων αποτυπώνεται σε βασικές αστικές ζώνες της χώρας για την περίοδο 2022–2025

Ανδρομάχη Παύλου
Ανδρομάχη Παύλου
Ανοιχτά τα καταστήματα αύριο – Ποιες Κυριακές περιλαμβάνει το εορταστικό ωράριο
Οι ώρες 13.12.25

Ανοιχτά τα καταστήματα αύριο - Ποιες Κυριακές περιλαμβάνει το εορταστικό ωράριο

Τα καταστήματα θα είναι ανοικτά κάθε ημέρα, με συνεχές ωράριο - Ο Εμπορικός Σύλλογος Αθηνών υπογραμμίζει σε ανακοίνωσή του ότι το ωράριο είναι ενδεικτικό και προαιρετικό

Σύνταξη
Η ήττα από την Μπαρτσελόνα και η μεγάλη ανάγκη για τον Μόντε Μόρις (vids)
Euroleague 13.12.25

Η ήττα από την Μπαρτσελόνα και η μεγάλη ανάγκη για τον Μόντε Μόρις (vids)

Η Μπαρτσελόνα έδειξε την αδυναμία του Ολυμπιακού στο σκοράρισμα από τους γκαρντ και ο Μόντε Μόρις έρχεται για να δώσει πολλές και σημαντικές λύσεις στην ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα.

Γιώργος Πανταζόγλου
Γιώργος Πανταζόγλου
Φοινικούντα: «Περιμέναμε ότι θα ήταν ο ανιψιός» – Συμπληρώνεται το παζλ της διπλής δολοφονίας με φόντο την περιουσία
Φόντο η περιουσία 13.12.25

«Περιμέναμε ότι θα ήταν ο ανιψιός…» – Συμπληρώνεται το παζλ της διπλής δολοφονίας στη Φοινικούντα

Σοκάρει η συμμετοχή του ανιψιού στο διπλό φονικό στο κάμπινγκ στη Φοινικούντα - Οι απόπειρες δολοφονίας, οι διαθήκες και οι ύποπτες κινήσεις του 33χρονου - Αποκαλυπτικές μαρτυρίες

Σύνταξη
Παπασταύρου για σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ: Όσοι έβαλαν το χέρι στο μέλι, θα πρέπει να υποστούν τις συνέπειες
ΥΠΕΝ 13.12.25

Παπασταύρου για σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ: Όσοι έβαλαν το χέρι στο μέλι, θα πρέπει να υποστούν τις συνέπειες

«Οι κοινοτικές επιδοτήσεις θα είναι πολύ παραπάνω σε σχέση με πέρυσι», υπογράμμισε ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου, σχολιάζοντας τις αγροτικές κινητοποιήσεις και τα αιτήματα των αγροτών

Σύνταξη
Τα δεδομένα για Τσιμίκα στη Ρόμα: «Δύσκολες μέρες, πιθανόν να επιστρέψει στη Λίβερπουλ»
Ποδόσφαιρο 13.12.25

Τα δεδομένα για Τσιμίκα στη Ρόμα: «Δύσκολες μέρες, πιθανόν να επιστρέψει στη Λίβερπουλ»

Ο Γκασπερίνι φαίνεται πως δεν υπολογίζει τον Κώστα Τσιμίκα και είναι πιθανό ο Έλληνας μπακ να γυρίσει στη Λίβερπουλ – Όλα τα δεδομένα για το μέλλον του στη Ρόμα

Σύνταξη
Δυτική Όχθη: Μία ματιά σε έναν παράνομο ισραηλινό οικισμό
SkyNews 13.12.25

«Υπάρχει μία αλήθεια: η γη ανήκει στο Ισραήλ»: Μία ματιά σε έναν παράνομο οικισμό της Δυτικής Όχθης

Σύμφωνα με το ισραηλινό και το διεθνές δίκαιο, δεν έχουν δικαίωμα να βρίσκονται στην Δυτική Όχθη. Γι' αυτούς όμως ο μόνος νόμος που έχει σημασία είναι η αρχέγονη «υπόσχεση» πως αυτή η γη τους ανήκει

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Ηράκλειο: Είχε εντοπιστεί νεκρή στο λιμάνι το 2009 – Δεκαέξι χρόνια μετά ο φίλος της παραπέμπεται σε δίκη
Φως στο Τούνελ 13.12.25

Είχε εντοπιστεί νεκρή στο λιμάνι του Ηρακλείου το 2009 - Δεκαέξι χρόνια μετά ο φίλος της παραπέμπεται σε δίκη

Πρώτη μεγάλη νίκη σε έναν μαραθώνιο αγώνα που ξεκίνησε το 2009 στο Ηράκλειο χαρακτηρίζει την απόφαση του Δικαστικού Συμβούλιου ο γιος της Τζιν Χάνλον - Συγκλονίζουν αποσπάσματα από το ημερολόγιό της

Σύνταξη
Ο κίνδυνος για γενετικές μεταλλάξεις και οι έλεγχοι των δοτών σπέρματος – Ο αριθμός απογόνων ανά δότη
Έντονη ανησυχία 13.12.25

Ο κίνδυνος για γενετικές μεταλλάξεις και οι έλεγχοι των δοτών σπέρματος – Ο αριθμός απογόνων ανά δότη

Σύμφωνα με ειδικούς επιστήμονες η υπόθεση με το σπέρμα δότη από τη Δανία αποκαλύπτει πως ακόμη και τα αυστηρά πρωτόκολλα δεν μπορούν να μηδενίσουν πλήρως το ρίσκο

Σύνταξη
Ουκρανία: Διαπραγματεύσεις επί διαπραγματεύσεων την ώρα που ο Τραμπ «μπούχτισε από τις συναντήσεις»
Πίεση στον Ζελένσκι 13.12.25

Διαπραγματεύσεις επί διαπραγματεύσεων για την Ουκρανία την ώρα που ο Τραμπ «μπούχτισε από τις συναντήσεις»

Ουκρανία και ΗΠΑ έστειλαν τις αναθεωρημένες προτάσεις στους στις ΗΠΑ με βάση το σχέδιο Τραμπ - Τα «αγκάθια» που παραμένουν, η «ελεύθερη οικονομική ζώνη» και οι εγγυήσεις ασφαλείας

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
