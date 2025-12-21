magazin
«Ο Κύριος Βρομύλος» του Ντ. Ουάλιαμς: Εορταστικές έξτρα παραστάσεις στην Παιδική Σκηνή του Θεάτρου Τέχνης
21 Δεκεμβρίου 2025 | 08:40

«Ο Κύριος Βρομύλος» του Ντ. Ουάλιαμς: Εορταστικές έξτρα παραστάσεις στην Παιδική Σκηνή του Θεάτρου Τέχνης

Ο Κύριος Βρομύλος, είναι μια ιστορία για την καλοσύνη, τη συγχώρεση, την αποδοχή της διαφορετικότητας, τις δεύτερες ευκαιρίες.

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
Μετά από μια σειρά επιτυχημένων παραστάσεων, ο Δημήτρης Δεγαΐτης και η Άνδρη Θεοδότου επιστρέφουν στη γνώριμη Παιδική Σκηνή του Θεάτρου Τέχνης στην Φρυνίχου.

Με νέους συνεργάτες και σε συνεργασία με την εταιρεία παραγωγής του επίσης αποφοίτου του Θεάτρου Τέχνης Γεράσιμου Σκαφίδα, θα ανανεώσουν το θεατρικό αποτύπωμα που δημιούργησαν εκεί τη δεκαετία 2009 – 2019, μέσα από σημαντικές παραστάσεις που αγαπήθηκαν από μικρούς και μεγάλους θεατές.

Ποια είναι όμως η ιστορία του κυρίου Βρομύλου;

Θα την μάθουμε μέσα από τα μάτια της μικρής Χλόης.

Μια ιστορία για την καλοσύνη, τη συγχώρεση, την αποδοχή της διαφορετικότητας, τις δεύτερες ευκαιρίες. Είναι μια ιστορία για τη σημασία της φιλίας και της οικογένειας.

Είναι ένα έργο γραμμένο με το χαρακτηριστικό χιούμορ και την ευαισθησία του Βρετανού συγγραφέα,  που μιλά για τα στερεότυπα και τις προκαταλήψεις.

Θίγει θέματα όπως η ανεργία, οι οικονομικές ανισότητες, οι ταξικές διακρίσεις, ο κοινωνικός αποκλεισμός, η χρήση των κοινωνικών δικτύων, η δύναμη των ΜΜΕ, ο σχολικός εκφοβισμός και φυσικά το θέμα των αστέγων.

Συντελεστές

Μετάφραση / Θεατρική Διασκευή: Άνδρη Θεοδότου, Σκηνοθεσία: Δημήτρης Δεγαΐτης, Σκηνικά / Κοστούμια: Μαγδαληνή Αυγερινού, Πρωτότυπη Μουσική: Νίκος Τσέκος, Κίνηση: Λία Τσολάκη, Φωτισμοί: Στέλλα Κάλτσου, Φωτογραφίες / Βίντεο: Πάτροκλος Σκαφίδας, Γραφιστικά: Γιάννης Στύλος.

YouTube thumbnail

Παίζουν

Ουσίκ Χανικιάν, Ναταλία Δήμου, Γιάννης Ζαράγκαλης, Κατερίνα Μεφσούτ, Αθηνά Ανανιάδη, Άγγελος Αγγελακόπουλος, Γιάννης Μιχαηλίδης.

Εορταστικό πρόγραμμα

Σάββατο 20 Δεκεμβρίου στις  12:00

Παρασκευή 26 Δεκεμβρίου στις 12:00

Σάββατο 27 Δεκεμβρίου στις 12:00

Σάββατο 3 Ιανουαρίου στις 12:00

Τρίτη 6 Ιανουαρίου στις 12:00

Προπώληση εισιτηρίων στο inTickets.

Θέατρο Τέχνης Κάρολος Κουν – Φρυνίχου 14, Πλάκα

googlenews

Stream magazin
Βρυκόλακες, Rosalia και κλιματική κρίση στα best of του Μπαράκ Ομπάμα – Ταινίες, βιβλία και μουσικές που ξεχώρισε το 2025
Ανασκόπηση 20.12.25

Βρυκόλακες, Rosalia και κλιματική κρίση στα best of του Μπαράκ Ομπάμα – Ταινίες, βιβλία και μουσικές που ξεχώρισε το 2025

«Προφανώς και είμαι μεροληπτικός» σημείωσε ο Μπαράκ Ομπάμα για την επιλογή του βιβλίου της συζύγού του Μισέλ στη λίστα της χρονιάς

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Ο Μακόλεϊ Κάλκιν απαντά στο αιώνιο ερώτημα: Είναι το «Die Hard» χριστουγεννιάτικη ταινία;
Διαφωνία; 19.12.25

Ο Μακόλεϊ Κάλκιν απαντά στο αιώνιο ερώτημα: Είναι το «Die Hard» χριστουγεννιάτικη ταινία;

«Όχι, το Die Hard δεν είναι χριστουγεννιάτικη ταινία. Μην μου φέρνετε αντίρρηση!» υποστήριξε ο Μακόλεϊ Κάλκιν, πρωταγωνιστής των ταινιών «Μόνος στο Σπίτι».

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Η ληστεία στο Λούβρο ξαναγράφει τους κανόνες ασφαλείας στα μουσεία
Τεχνητή Νοημοσύνη 19.12.25

Η ληστεία στο Λούβρο ξαναγράφει τους κανόνες ασφαλείας στα μουσεία

Όταν ακόμη και το πιο επισκέψιμο μουσείο του κόσμου αποδεικνύεται ευάλωτο, τα ερωτήματα πολλαπλασιάζονται. Η ληστεία στο Λούβρο άνοιξε τη συζήτηση για τα όρια της μουσειακής ασφάλειας.

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Τα ριζίτικα, τα βυζαντινά, τα λαϊκά: Ο Νίκος Ξυλούρης θα είναι για πάντα ο «Αρχάγγελος της Κρήτης»
inTickets 19.12.25

Τα ριζίτικα, τα βυζαντινά, τα λαϊκά: Ο Νίκος Ξυλούρης θα είναι για πάντα ο «Αρχάγγελος της Κρήτης»

Ο Νίκος Ξυλούρης «ζωντανεύει» στη σκηνή μέσα από την παράσταση «Ο Αρχάγγελος της Κρήτης» στο Θέατρο Ήβη. Μια σκηνική κατάθεση μνήμης, όπου η φωνή του Ψαρονίκου στέκεται ακόμη όρθια απέναντι στον φόβο και τη λήθη.

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
«Για να είσαι επιτυχημένος πρέπει να είσαι σέξι με έναν straight τρόπο»: Ο Μπεν Γουίσοου παρατηρεί τη λίμπιντο της Νέας Υόρκης
Ωραίος τύπος 19.12.25

«Για να είσαι επιτυχημένος πρέπει να είσαι σέξι με έναν straight τρόπο»: Ο Μπεν Γουίσοου παρατηρεί τη λίμπιντο της Νέας Υόρκης

Ο Αμερικανός φωτογράφος Πίτερ Χούτζαρ αποτύπωσε μια queer υποκουλτούρα του Μανχάταν που έχει πλέον χαθεί λόγω του AIDS. Ο Μπεν Γουίσοου αποκαλύπτει όσα έμαθε παίζοντας τον ρόλο του φωτογράφου στην μινιμαλιστική ταινία Peter Hujar’s Day,που έχει χαρακτηριστεί από ορισμένους ως αριστούργημα.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Ο Captain America επέστρεψε και έχει γίνει πατέρας – Το Avengers: Doomsday έχει όλα όσα θέλουν οι fans της Marvel
Culture Live 19.12.25

Ο Captain America επέστρεψε και έχει γίνει πατέρας – Το Avengers: Doomsday έχει όλα όσα θέλουν οι fans της Marvel

Μετά από μια «πέτρινη» εξαετία, η Marvel επιστρατεύει την παλιά φουρνιά υπερηρώων, θέλοντας με το Avengers: Doomsday να κυριαρχήσει ξανά στις σκοτεινές αίθουσες.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Πέθανε ο βραβευμένος με Πούλιτζερ δημοσιογράφος Πίτερ Αρνέτ – Κάλυψε τους πολέμους του Βιετνάμ και του Κόλπου
Πρώτη γραμμή 18.12.25

Πέθανε ο βραβευμένος με Πούλιτζερ δημοσιογράφος Πίτερ Αρνέτ – Κάλυψε τους πολέμους του Βιετνάμ και του Κόλπου

Ο Πίτερ Αρνετ, ο οποίος κέρδισε το βραβείο Πούλιτζερ του 1966 για την κάλυψη του πολέμου του Βιετνάμ, απεβίωσε σε ηλικία 91 ετών.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Φόνος στο Μονακό – Ποιός δολοφόνησε τον δισεκατομμυριούχο τραπεζίτη Έντμοντ Σάφρα; Ο νοσοκόμος, η Ρωσική μαφία και η «μαύρη χήρα»
Ντοκιμαντέρ 18.12.25

Φόνος στο Μονακό – Ποιός δολοφόνησε τον δισεκατομμυριούχο τραπεζίτη Έντμοντ Σάφρα; Ο νοσοκόμος, η Ρωσική μαφία και η «μαύρη χήρα»

Τον Δεκέμβριο του 1999, μια πυρκαγιά σε ένα υπερπολυτελές ρετιρέ στο Μόντε Κάρλο έκοψε το νήμα της ζωής του μεγιστάνα τραπεζίτη Έντμοντ Σάφρα. Σήμερα ένα νέο ντοκιμαντέρ στο Netflix φέρνει στο φως ένα μυστήριο που θα στοιχειώνει την αυτοκρατορία του χρήματος για πάντα

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Το μνημείο για τα «θύματα του κομμουνισμού» στον Καναδά θα μείνει άδειο – Εκατοντάδες ονόματα αποδείχθηκαν Ναζί και φασίστες
Προπαγάνδα 18.12.25

Το μνημείο για τα «θύματα του κομμουνισμού» στον Καναδά θα μείνει άδειο – Εκατοντάδες ονόματα αποδείχθηκαν Ναζί και φασίστες

Ομάδες έκαναν δωρεές εις μνήμην φασιστών όπως ο Μίλε Μπουντάκ, τον οποίον ανέφεραν ως «ποιητή» - Το θέμα έφεραν στην επιφάνεια εβραϊκές ομάδες και ανεξάρτητα μέσα ενημέρωσης με έδρα τον Καναδά.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Νίκος Ξυλούρης: Η ζωή, το έργο και το ήθος του «ζωντανεύουν» μέσα από την παράσταση Ο Αρχάγγελος της Κρήτης
Culture Live 18.12.25

Νίκος Ξυλούρης: Η ζωή, το έργο και το ήθος του «ζωντανεύουν» μέσα από την παράσταση Ο Αρχάγγελος της Κρήτης

Για πρώτη φορά, η ζωή του Νίκου Ξυλούρη ανεβαίνει στο θεατρικό σανίδι από τη Stages Network και τα Αθηναϊκά Θέατρα, με το έργο Ο Αρχάγγελος της Κρήτης. Έως τις 31 Ιανουαρίου στο θέατρο ΗΒΗ.

Σύνταξη
e-ΕΦΚΑ: Ξεπέρασαν τα 50 δισ. ευρώ οι οφειλές, με το ένα πέμπτο να κρίνεται «αδύνατο να εισπραχθεί»
Αυξάνονται και πληθύνονται 21.12.25

Ξεπέρασαν τα 50 δισ. ευρώ οι οφειλές στον e-ΕΦΚΑ, με το ένα πέμπτο να κρίνεται «αδύνατο να εισπραχθεί»

Αύξηση 1,84 δισ. ευρώ σε ένα έτος κατέγραψαν οι οφειλές στον e-ΕΦΚΑ - Το ποσό των οφειλών που το ΚΕΑΟ χαρακτηρίζει χαμηλής ή μηδενικής εισπραξιμότητας υπολογίζεται ότι ξεπερνά τα 10 δισ. ευρώ

Κώστας Παπαδής
Κώστας Παπαδής
Καραπαπάς: «Νέοι κανονισμοί; Το πέναλτι δεν το είδε ο διαιτητής και το VAR, δεν θα το δει και ο Λανουά» (pic, vid)
Ποδόσφαιρο 21.12.25

Καραπαπάς: «Νέοι κανονισμοί; Το πέναλτι δεν το είδε ο διαιτητής και το VAR, δεν θα το δει και ο Λανουά» (pic, vid)

Ο Κώστας Καραπαπάς προχώρησε σε μια ανάρτηση που τα λέει όλα σχετικά με το πεντακάθαρο πέναλτι που έκανε ο Ραμίρες στον Μπιανκόν στις καθυστερήσεις του ματς με την Κηφισιά.

Σύνταξη
Ο μικρότερος γιος του Τζον Τραβόλτα φέρεται να γεννήθηκε από δωρεά ωαρίου της εγγονής του Έλβις Πρίσλεϊ
Ράιλι Κίο 21.12.25

Ο μικρότερος γιος του Τζον Τραβόλτα φέρεται να γεννήθηκε από δωρεά ωαρίου της εγγονής του Έλβις Πρίσλεϊ

Δικαστικά έγγραφα που κατατέθηκαν στο Λος Άντζελες υποστηρίζουν ότι η Ράιλι Κίο, εγγονή του Έλβις Πρίσλεϊ, προχώρησε σε δωρεά ωαρίου που οδήγησε στη γέννηση του Μπεν Τραβόλτα, στο πλαίσιο συμφωνίας που σήμερα αμφισβητείται έντονα από την πλευρά της Πρισίλα Πρίσλεϊ

Σύνταξη
Της πλάκας έλεγχοι έγιναν στις υποκλοπές, οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ποιανών θα καεί η γούνα στις εκλογές
in Confidential 21.12.25

Της πλάκας έλεγχοι έγιναν στις υποκλοπές, οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ποιανών θα καεί η γούνα στις εκλογές

Άλλος ένας ελεγκτικός μηχανισμός, η Εθνική Αρχή Διαφάνειας αποδείχθηκε εξαιρετικά λίγη να ελέγξει το σκάνδαλο των υποκλοπών όπως αποδείχθηκε περίτρανα στο δικαστήριο. Πονοκεφαλιάζει η κυβέρνηση για τους αγρότες και δεν ξέρει πως ακριβώς να τους χειριστεί.

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
ΗΠΑ: Φυλακισμένοι στο «Αλκατράζ του Νότου» επανενώνονται με τις κόρες τους για έναν χορό
«Υπερηφάνεια, αξιοπρέπεια» 21.12.25

ΗΠΑ: Φυλακισμένοι στο «Αλκατράζ του Νότου» επανενώνονται με τις κόρες τους για έναν χορό

«Είδα μια ομάδα ανδρών να στέκονται με υπερηφάνεια και αξιοπρέπεια, απαλλαγμένοι από κάθε ταμπέλα που τους είχε φορτώσει η κοινωνία», ανέφερε ο διοργανωτής της χοροεσπερίδας σε φυλακή των ΗΠΑ, Jake Bodine.

Σύνταξη
Αυτοδυναμία ή συνεργασίες; Το δίλημμα επιστρέφει
Παραδείγματα και προοπτικές 21.12.25

Αυτοδυναμία ή συνεργασίες; Το δίλημμα επιστρέφει

Οι χαμηλές δημοσκοπικές πτήσεις της πλειοψηφούσας ΝΔ και οι πρόσφατες παρεμβάσεις του Ευάγγελου Βενιζέλου φούντωσαν ξανά τη συζήτηση - Τα παραδείγματα από το παρελθόν και οι προοπτικές για το μέλλον

Δημήτρης Ν. Μανιάτης
Δημήτρης Ν. Μανιάτης
Γιατί το σπέρμα των Βίκινγκς είναι περιζήτητο;
Οι κίνδυνοι 21.12.25

Γιατί το σπέρμα των Βίκινγκς είναι περιζήτητο;

Ποια ζητήματα έφερε στο προσκήνιο η υπόθεση του δανού δότη, το σπέρμα του οποίου φέρει την επικίνδυνη για καρκίνο γονιδιακή μετάλλαξη και πώς μπορούν να επιλυθούν

Μάρθα Καϊτανίδη
Βενεζουέλα: Η κατάσχεση των τάνκερ και το «Plan B» του Μαδούρο για τον Τραμπ
Κορυφώνεται η ένταση 21.12.25

Βενεζουέλα: Η κατάσχεση των τάνκερ και το «Plan B» του Μαδούρο για τον Τραμπ

Η ένταση στην Καραϊβική κλιμακώνεται, καθώς Μαδούρο και Τραμπ παίζουν το παιχνίδι της γάτας με το ποντίκι. Σύμφωνα με το Axios, το Καράκας επιτρέπει στις ΗΠΑ να κατασχέσουν πετρελαιοφόρα, σηκώνοντας το γάντι.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Oι αγρότες στους δρόμους, ο πρωτογενής τομέας σε δοκιμασία – Το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ βάζει φωτιά στο χωράφι
Ευάγγελος Νικολαϊδης 21.12.25

Oι αγρότες στους δρόμους, ο πρωτογενής τομέας σε δοκιμασία – Το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ βάζει φωτιά στο χωράφι

Δεν είναι μόνο το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ και οι καθυστερήσεις στις επιδοτήσεις που έβγαλαν στους δρόμους τα τρακτέρ. Ο Ευάγγελος Νικολαϊδης, καθηγητής αγροτικής οικονομίας, μιλά στο in και εξηγεί τη μεγάλη εικόνα.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Φάμελλος: Εκλογές τώρα, είναι η μόνη λύση για τη χώρα
«Εθνική ανάγκη» 21.12.25

Φάμελλος: Εκλογές τώρα, είναι η μόνη λύση για τη χώρα

«Το σκάνδαλο διαφθοράς στον ΟΠΕΚΕΠΕ, όπου εκλάπη 1 δισ. από τους τίμιους αγρότες και δόθηκε στους διάφορους Φραπέδες και Χασάπηδες δείχνει το πρόσωπο της κυβέρνησης», λέει ο Σωκράτης Φάμελλος

Σύνταξη
