«Ο Κύριος Βρομύλος» του Ντ. Ουάλιαμς: Εορταστικές έξτρα παραστάσεις στην Παιδική Σκηνή του Θεάτρου Τέχνης

Μετά από μια σειρά επιτυχημένων παραστάσεων, ο Δημήτρης Δεγαΐτης και η Άνδρη Θεοδότου επιστρέφουν στη γνώριμη Παιδική Σκηνή του Θεάτρου Τέχνης στην Φρυνίχου.

Με νέους συνεργάτες και σε συνεργασία με την εταιρεία παραγωγής του επίσης αποφοίτου του Θεάτρου Τέχνης Γεράσιμου Σκαφίδα, θα ανανεώσουν το θεατρικό αποτύπωμα που δημιούργησαν εκεί τη δεκαετία 2009 – 2019, μέσα από σημαντικές παραστάσεις που αγαπήθηκαν από μικρούς και μεγάλους θεατές.

Ποια είναι όμως η ιστορία του κυρίου Βρομύλου;

Θα την μάθουμε μέσα από τα μάτια της μικρής Χλόης.

Μια ιστορία για την καλοσύνη, τη συγχώρεση, την αποδοχή της διαφορετικότητας, τις δεύτερες ευκαιρίες. Είναι μια ιστορία για τη σημασία της φιλίας και της οικογένειας.

Είναι ένα έργο γραμμένο με το χαρακτηριστικό χιούμορ και την ευαισθησία του Βρετανού συγγραφέα, που μιλά για τα στερεότυπα και τις προκαταλήψεις.

Θίγει θέματα όπως η ανεργία, οι οικονομικές ανισότητες, οι ταξικές διακρίσεις, ο κοινωνικός αποκλεισμός, η χρήση των κοινωνικών δικτύων, η δύναμη των ΜΜΕ, ο σχολικός εκφοβισμός και φυσικά το θέμα των αστέγων.

Συντελεστές

Μετάφραση / Θεατρική Διασκευή: Άνδρη Θεοδότου, Σκηνοθεσία: Δημήτρης Δεγαΐτης, Σκηνικά / Κοστούμια: Μαγδαληνή Αυγερινού, Πρωτότυπη Μουσική: Νίκος Τσέκος, Κίνηση: Λία Τσολάκη, Φωτισμοί: Στέλλα Κάλτσου, Φωτογραφίες / Βίντεο: Πάτροκλος Σκαφίδας, Γραφιστικά: Γιάννης Στύλος.

Παίζουν

Ουσίκ Χανικιάν, Ναταλία Δήμου, Γιάννης Ζαράγκαλης, Κατερίνα Μεφσούτ, Αθηνά Ανανιάδη, Άγγελος Αγγελακόπουλος, Γιάννης Μιχαηλίδης.

Εορταστικό πρόγραμμα

Σάββατο 20 Δεκεμβρίου στις 12:00

Παρασκευή 26 Δεκεμβρίου στις 12:00

Σάββατο 27 Δεκεμβρίου στις 12:00

Σάββατο 3 Ιανουαρίου στις 12:00

Τρίτη 6 Ιανουαρίου στις 12:00

Προπώληση εισιτηρίων στο inTickets.

Θέατρο Τέχνης Κάρολος Κουν – Φρυνίχου 14, Πλάκα