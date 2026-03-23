«Φως στο Τούνελ» στο MEGA: Κυρίαρχο στην τηλεθέαση και την Παρασκευή 20 Μαρτίου
Η εκπομπή της Αγγελικής Νικολούλη παραμένει πρώτη στις προτιμήσεις των τηλεθεατών.
Το «Φως στο Τούνελ» διατήρησε την πρωτιά για μια ακόμη εβδομάδα, κατακτώντας την κορυφή στους πίνακες τηλεθέασης και την Παρασκευή 20 Μαρτίου.
Η εκπομπή έρευνας του MEGA με την Αγγελική Νικολούλη παρέμεινε ο απόλυτος πρωταγωνιστής της βραδινής ζώνης και βρέθηκε στην κορυφή τόσο στο σύνολο του κοινού με ποσοστό 20,5% όσο και στο δυναμικό κοινό 18-54, με 13,8%.
Η πολύχρονη εμπειρία, η μεθοδικότητα και οι αποκαλύψεις σε υποθέσεις που απασχολούν έντονα την επικαιρότητα προσέλκυσαν για ακόμη μια εβδομάδα το ενδιαφέρον του κοινού, με την κάλυψη να πλησιάζει τους 1 εκατ. τηλεθεατές.
Ιδιαίτερα ισχυρή ήταν η παρουσία της εκπομπής και σε επιμέρους γυναικείο κοινό, όπου το ποσοστό τηλεθέασης έφτασε το εντυπωσιακό 29,5%.
Η αξιοπιστία, η συνέπεια και η επιμονή στην ανεύρεση της αλήθειας συνεχίζουν να καθιστούν το «Φως στο Τούνελ» την κορυφαία επιλογή τα βράδια της Παρασκευής.
