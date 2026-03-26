Συνταγή: Wrap με χαλούμι και χούμους

Το lunch break στη δουλειά είναι μια περίεργη πίστα. Από τη μια είναι απαραίτητο, από την άλλη θέλουμε ένα πιάτο ελαφρύ για να μην μας πιάσει υπνηλία. Και αυτή η συνταγή έρχεται να δώσει τη λύση.

Wrap με χαλούμι και χούμους – μια συνταγή εύκολη, πεντανόστιμη και έτοιμη σε περίπου 30 λεπτά, κατάλληλη για όλες τις ώρες της ημέρας.

Τα υλικά

100 γρ. χαλούμι

1 κ.σ. ελαιόλαδο

1 μεγάλη τορτίγια

3 κ.σ. χούμους

1 μεγάλο καρότο, καθαρισμένο σε λωρίδες

μια χούφτα φύλλα σπανάκι

φρεσκοτριμμένο μαύρο πιπέρι

Για το σερβίρισμα (προαιρετικά):

γλυκιά σάλτσα τσίλι

ελιές σε φέτες, λιαστές ντομάτες σε κυβάκια, τουρσί τσίλι, κόκκινο κρεμμύδι σε φέτες

Η διαδικασία

Κόψτε το χαλούμι σε λωρίδες πάχους 1 εκ. και αλατοπιπερώστε με φρεσκοτριμμένο πιπέρι.

Ζεστάνετε το λάδι σε ένα τηγάνι σε χαμηλή–μεσαία φωτιά και σοτάρετε τις λωρίδες χαλουμιού για λίγα λεπτά, γυρίζοντάς τες μέχρι να ροδίσουν από όλες τις πλευρές. Αν το τηγάνι είναι πολύ ζεστό, το εξωτερικό του χαλουμιού μπορεί να ροδίσει πριν μαλακώσει το κέντρο, αλλά μπορείτε να απομακρύνετε προσωρινά το τηγάνι από τη φωτιά για να μειωθεί η θερμοκρασία.

Ζεστάνετε την τορτίγια σύμφωνα με τις οδηγίες της συσκευασίας και απλώστε το χούμους στη μέση. Τοποθετήστε τις λωρίδες καρότου, τα φύλλα σπανακιού και τις τραγανές λωρίδες χαλουμιού, προσθέστε όποιες σάλτσες ή υλικά θέλετε και στη συνέχεια τυλίξτε την τορτίγια. Σερβίρετε ενώ το χαλούμι είναι ακόμα ζεστό.

* Πηγή: Vita