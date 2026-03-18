Συνταγή: Ματσάτα με μπολονέζ μανιταριών

Τι κι αν αποφάσισε να φτιάξει μπολονέζ; Ο Δημήτρης Σκαρμούτσος συνέχισε σε νηστίσιμους ρυθμούς, δείχνοντάς μας μια συνταγή που είναι βίγκαν και πεντανόστιμη.

Ο γνωστός σεφ μπήκε στην κουζίνα της εκπομπής του MEGA Buongiorno, παρέα με τη Φαίη Σκορδά και μας έδειξε μια συνταγή για ματσάτα με μπολονέζ μανιταριών.

Για οποιον δεν γνωρίζει τα ματσάτα είναι παραδοσιακά, χειροποίητα ζυμαρικά της Φολεγάνδρου, τα οποία φτιάχνονται στο χέρι με αλεύρι, νερό, λάδι και αλάτι, έχοντας τραχιά υφή. Αποτελούν σήμα κατατεθέν της τοπικής γαστρονομίας.

Τα υλικά

500 γρ ματσάτα

500 γρ μανιτάρια

300 γρ Πορτομπέλο

30 γρ αποξηραμένα μανιτάρια

2 λευκά κρεμμύδια

2 σκελίδες σκόρδο

2 στικ σέλερι

1 καρότο τριμμένο

400 γρ ντομάτα κονκασέ

1 κ.σ. πελτέ ντομάτας

600 ml ζωμό λαχανικών

5 κλωνάρια θυμάρι

1 στικ κανέλας

2 φύλλα δάφνης

1 κ.σ. μέλι

αλάτι

πιπέρι

Η διαδικασία

Για αρχή βράζουμε τα ζυμαρικά μας για να είναι έτοιμα. Μετά ετοιμάζουμε την μπολονέζ μανιταριών.

Σε ένα ζεστό τηγάνι ρίχνουμε πρώτα τα μανιτάρια, προκειμένου να βγάλουν την υγρασία τους – για περίπου ένα λεπτό. Μετά από λόγο ρίχνουμε δύο με τρία βασιλομανίταρα για να δώσουν μεγάλη γεύση και ένταση.

Στη συνέχεια προσθέτουμε στο τηγάνι το σέλινο, το πράσο, το κρεμμύδι, το σκόρδο, το καρότο (για τη γλύκα), λίγο θυμάρι και ανακατεύουμε.

Μετά ρίχνουμε τον πελτέ ντομάτας, τη ζάχαρη, λίγο μέλι και σβήνουμε με ζωμό λαχανικών. Η μπολονέζ δεν θέλει περισσότερα από 10 λεπτά για να ετοιμαστεί.

Στο τέλος προσθέτουμε δύο φύλλα δάφνης και ένα στικ κανέλα και η μπολονέζ μανιταριών είναι έτοιμη.