Συνταγή: Μπισκότα καρότου

Μια συνταγή αρωματική, απολαυστική και υγιεινή, ότι πρέπει για το πρωί μαζί με τον καφέ. Μπισκότα καρότου έτοιμα σε περίπου μια ώρα.

Τα υλικά

1 1/2 φλιτζάνι νιφάδες βρώμης

1 φλιτζάνι αλεύρι αμυγδάλου

1 κουταλάκι του γλυκού μπέικιν πάουντερ

1 κουταλάκι του γλυκού κανέλα σε σκόνη

3.4 κουταλάκι του γλυκού αλάτι

1/4 κουταλάκι του γλυκού μοσχοκάρυδο σε σκόνη

1 μεγάλο αυγό και 1 ασπράδι αυγού

1/2 φλιτζάνι ελαιόλαδο

1/3 φλιτζάνι σιρόπι σφενδάμου

1 1/2 κουταλάκι του γλυκού εκχύλισμα βανίλιας

1 1/2 φλιτζάνι τριμμένα καρότα (4 μεσαία καρότα)

1/2 φλιτζάνι καρύδια, ψιλοκομμένα

Η διαδικασία

Προθερμαίνετε τον φούρνο στους 175°C. Στρώστε ένα ταψί με λαδόκολλα. Σε ένα μεγάλο μπολ, ανακατέψτε τη βρώμη, το αλεύρι αμυγδάλου, το μπέικιν πάουντερ, την κανέλα, το αλάτι και το μοσχοκάρυδο. Δημιουργήστε ένα άνοιγμα στο κέντρο του μείγματος και προσθέστε το αυγό και το ασπράδι αυγού στο άνοιγμα.

Ανακατέψτε το λάδι, το σιρόπι σφενδάμου και τη βανίλια μέχρι να ενσωματωθούν, σπάζοντας το αυγό και συνδυάζοντας τα υγρά συστατικά με τα στερεά.

Προσθέστε τα τριμμένα καρότα και τα καρύδια και ανακατέψτε μέχρι να σχηματιστεί μια ομοιογενής ζύμη.

Πάρτε 1/4 φλιτζάνι από το μείγμα και πλάστε το σε σφιχτή μπάλα χρησιμοποιώντας βρεγμένα χέρια. (Θα πρέπει να έχετε 12 μπάλες). Τοποθετήστε τις μπάλες σε απόσταση περίπου 2,5 εκ. μεταξύ τους στο ταψί και πιέστε τις ελαφρώς για να τις ισιώσετε.

Ψήστε για περίπου 30 λεπτά, ή μέχρι τα μπισκότα να γίνουν χρυσαφένια και η επιφάνειά τους να σπάσει ελαφρά. Αφήστε τα να κρυώσουν στο ταψί για περίπου 20 λεπτά και η συνταγή είναι έτοιμη.

Αποθηκεύστε τα ελαφρώς καλυμμένα στο ψυγείο για έως και 1 εβδομάδα. Αφήστε τα να έρθουν σε θερμοκρασία δωματίου για τουλάχιστον 15 λεπτά πριν τα φάτε.

Σημείωση: Το αλεύρι αμυγδάλου είναι απλώς πολύ λεπτοαλεσμένα αποφλοιωμένα αμύγδαλα.

* Πηγή: Vita