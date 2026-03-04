Συνταγή: Νηστίσιμο κέικ με κακάο και πορτοκάλι

Τι κι αν έχουμε Σαρακοστή; Αυτό δεν σημαίνει ότι τα γλυκά βγαίνουν από το μενού μας. Υπάρχουν πολύ ωραία, νηστίσιμα και εύκολα, όπως η συνταγή που ετοίμασε ο Δημήτρης Σκαρμούτσος.

Ο γνωστός σεφ μπήκε στην κουζίνα της εκπομπής του MEGA Buongiorno, παρέα με τη Φαίη Σκορδά και μας έδειξε μια συνταγή για νηστίσιμο κέικ με κακάο και πορτοκάλι.

Με λίγα υλικά, απλά βήματα, χωρίς καθόλου αυγά και βούτυρο, μπορούμε να έχουμε σε περίπου μια ώρα ένα πεντανόστιμο κέικ, ότι πρέπει για παρέα μαζί με τον πρωινό καφέ.

Τα υλικά

200 γρ. αλεύρι γ.ο.χ.

50 γρ. κακάο

50 ml χυμό πορτοκαλιού

ξύσμα από 1 πορτοκάλι

1 κ.σ. μπέικιν πάουντερ

1 κ.γ. μαγειρική σόδα

30 ml κόκκινο ξύδι

200 ml νερό

120 γρ. κουβερτούρα

50 ml ηλιέλαιο

150 γρ. ζάχαρη

2 βανίλιες

1 πρέζα αλάτι

Η διαδικασία

Σε ένα μπολ ρίχνουμε το κακάο, το αλεύρι, τη ζάχαρη, το μπέικιν πάουντερ, τη μαγειρική σόδα και τις βανίλιες.

Ανακατεύουμε με μια σπάτουλα και προσθέτουμε τα υγρά: το ηλιέλαιο, λίγο ξύδι, τον χυμό πορτοκαλιού και το νερό.

Ανακατεύουμε καλά με τη σπάτουλα – προσοχή, όχι στο μίξερ. Όλη η διαδικασία γίνεται στο χέρι.

Μόλις το μείγμα είναι έτοιμο, το ρίχνουμε στη φόρμα.

Βάζουμε τη φόρμα σε έναν προθερμασμένο φούρνο, στους 160 βαθμούς για περίπου 40 λεπτά. Η συνταγή είναι έτοιμη.