Συνταγή: Δύο γλυκά που θα σας φτιάξουν τη μέρα

Κυριακή χωρίς γλυκό γίνεται; Ακολουθούν δύο συνταγές που μάθαμε στην κουζίνα του Buongiorno.

Γαλακτομπούρεκο

Τα υλικά

1,5 λίτρο φρέσκο γάλα

400 γρ. ζάχαρη

100 γρ. βούτυρο

70 γρ. σιμιγδάλι χοντρό

70 γρ. σιμιγδάλι ψιλό

2 αυγά

3 κάψουλες βανίλιες

8-10 φύλλα κρούστας

Για το σιρόπι

500 γρ. ζάχαρη

250 ml νερό

50 γρ. γλυκόζη

Η διαδικασία

Ξεκινάμε από το σιρόπι. Σε ένα κατσαρολάκι βάζουμε τη ζάχαρη, το νερό και τη γλυκόζη. Ανακατεύουμε και το αφήνουμε να πάρει μια βράση. Μόλις είναι έτοιμο, το βγάζουμε από τη φωτιά και το αφήνουμε να κρυώσει.

Συνεχίζουμε με την κρέμα.

Σε μια κατσαρόλα βάζουμε το γάλα, μαζί με τη ζάχαρη και τα δύο αυγά. Τα ανακατεύουμε πολύ καλά και στη συνέχεια την τοποθετούμε στη φωτιά.

Όταν αρχίζει να βράζει το μείγμα, ρίχνουμε μέσα το χοντρό και το ψιλό σιμιγδάλι, ενώ συνεχίζουμε να ανακατεύουμε συνεχώς.

Κλείνουμε τη φωτιά και προσθέτουμε τις βανίλιες μας.

Σε ένα ταψί, που έχουμε βουτυρώσει, βάζουμε ένα φύλλο για να καλύψει το μισό ταψί, ένα ακόμα για να καλύψει και το υπόλοιπο μισό, ρίχνουμε λίγο βούτυρο, προσθέτουμε ένα ακόμα φύλλο από πάνω και στη συνέχεια ρίχνουμε από πάνω την κρέμα.

Μετά κλείνουμε τα φύλλα προς τα μέσα και μετά καλύπτουμε το ταψί με 4 ή 5 φύλλα. Κόβουμε ότι περισσεύει από τα φύλλα, τα βουτυρώνουμε και χαράζουμε το από πάνω μέρος.

Βάζουμε το ταψί στο φούρνο, στους 170 βαθμούς για 30 λεπτά.

Μόλις είναι έτοιμο, τότε ρίχνουμε το σιρόπι από πάνω.

Πορτοκαλόπιτα με γιαούρτι

Τα υλικά

400 γρ. γιαούρτι

200 ml ηλιέλαιο

300 ml χυμό πορτοκάλι

4 αυγά

450 γρ. φύλλο κρούστας

100 γρ. ζάχαρη κρυσταλλική

2 βανίλιες

1 κ.γ. μπέικιν πάουντερ

1 πρέζα αλάτι

Για το σιρόπι

500 γρ. ζάχαρη κρυσταλλική

150 ml νερό

150 ml χυμό πορτοκάλι

1 ξύλο κανέλας

Η διαδικασία

Ξεκινάμε με το σιρόπι. Σε ένα κατσαρολάκι ρίχνουμε τη ζάχαρη και στη συνέχεια βάζουμε τα υγρά στοιχεία: το νερό και τον χυμό πορτοκάλι. Προσθέτουμε κι ένα ξύλο κανέλας και το αφήνουμε να σιγοβράσει.

Μετά συνεχίζουμε με την πορτοκαλόπιτα.

Σε ένα ταψί βάζουμε στο κάτω μέρος τρία φύλλα κρούστας (χωρίς να τα κόψουμε) και τα απλώνουμε.

Σε ένα μπολ ρίχνουμε το γιαούρτι, τις βανίλιες και το μπέικιν πάουντερ, τα τέσσερα αυγά, τη ζάχαρη, τον χυμό πορτοκαλιού, το ηλιέλαιο και ανακατεύουμε με ένα σύρμα.

Μόλις έχουμε ανακατέψει το μείγμα, το ρίχνουμε μέσα στο ταψί πάνω στα φύλλα.

Βάζουμε το ταψί στον φούρνο στους 160 βαθμούς για 40 λεπτά.

Μόλις είναι έτοιμη η πορτοκαλόπιτα ρίχνουμε το σιρόπι, το οποίο έχει κρυώσει.