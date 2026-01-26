Αν θέλετε κάτι διαφορετικό, χορταστικό και νόστιμο, ακολουθούν δύο συνταγές με χόρτα που μάθαμε στην κουζίνα του Buongiorno.

Τσιγαριαστά χόρτα με λαβράκι

Τα υλικά

1 κιλό λαβράκι σε μικρά φιλετάκια

100 ml ελαιόλαδο

2 φρέσκα κρεμμύδια

2 λευκά κρεμμύδια

3 σκελίδες σκόρδο

1 ματσάκι άνηθο

1 ματσάκι μυρώνια

1/2 ματσάκι μάραθο

1 κιλό χόρτα εποχής

3 ντομάτες

1 κ.σ. πελτές ντομάτας

χυμό από 2 λεμόνια

αλάτι

πιπέρι

Η διαδικασία

Σε ένα τηγάνι που έχουμε προθερμάνει, ρίχνουμε λίγο λάδι και προσθέτουμε: τα φρέσκα κρεμμύδια, τα λευκά κρεμμύδια, το σκόρνο, τον άνηθο, τον μάραθο και τα μυρώνια για να τα σοτάρουμε.

Στη συνέχεια προσθέτουμε τα χόρτα εποχής – στη συγκεκριμένη περίπτωση ο σεφ χρησιμοποίησε σπανάκι και σπαρτά. Από πάνω ρίχνεις τις ντομάτες κομμένο σε κομμάτια και τον πελτέ.

Ρίχνουμε το χυμό από δύο λεμόνια και τα αφήνουμε όλα μαζί για να σοταριστούν.

Μόλις συμβεί αυτό, βάζουμε τα φιλετάκια από το λαβράκι πάνω στα χόρτα, καπακώνουμε το τηγάνι και τα αφήνουμε να αχνιστούν για περίπου 12 λεπτά.

Τσιγαριαστά χόρτα με αυγά

Τα υλικά

800 γρ. διάφορα χόρτα εποχής

2 ματσάκια καυκαλήθρες

1 ματσάκι μυρώνια

1 ντομάτα

1 λευκό κρεμμύδι

2 σκελίδες σκόρδο

2 πράσα

5 αυγά

1 κ.γ. μπούκοβο

100 ml ελαιόλαδο

αλάτι

πιπέρι

Η διαδικασία

Αρχικά, σε ένα τηγάνι κάνουμε μια σύβραση με λάδι και ντομάτα, ώστε να μαραθεί και να βγάλει τα υγρά της.

Στη συνέχεια προσθέτουμε το πράσο, τα μυρώνια, τις καυκαλήθρες και το κρεμμύδι, και το αφήνουμε να βράσει σε χαμηλή θερμοκρασία.

Παίρνουμε τα χόρτα και τα ρίχνουμε στο τηγάνι. Τα αφήνουμε να βράσουν σιγά σιγά, ώστε να ξεπικρίσουν.

Μόλις τα χόρτα βράσουν δύο με τρία λεπτά (δεν χρειάζεται περισσότερο), σπάμε δύο αυγά από πάνω.

Το αφήνουμε μέχρι τα αυγά να ψηθούν κανονικά και το φαγητό είναι έτοιμο.