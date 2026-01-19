Δύο συνταγές χειμωνιάτικες και μαμαδίστικες

Δύο μαμαδίστικες συνταγές που φωνάζουν χειμώνα και μας έδειξε ο Δημήτρης Σκαρμούτσος στην κουζίνα του Buongiorno.

Γιουβαρλάκια αυγολέμονο

Τα υλικά

500 γρ. μοσχαρίσιο κιμά

50 ml ελαιόλαδο

2 αυγά

1 καρότο τριμμένο

1 λευκό κρεμμύδι

100 γρ. ρύζι Καρολίνα

1 ματσάκι άνηθος

1/2 ματσάκι μαϊντανός

1 λίτρο ζωμός λαχανικών

αλάτι

πιπέρι

Για τη σούπα και το αυγολέμονο

1 πατάτα

1 πράσο

χυμός από 2 λεμόνια

1 αυγό

1 κ.σ. κορν φλάουρ

αλάτι

πιπέρι

Η διαδικασία

Σε μια κατσαρόλα βάζουμε λίγο λάδι, τις πατάτες και το πράσο, προσθέτουμε λίγο ζωμό από λαχανικά και το αφήνουμε να βράζει.

Σε ένα μπολ ρίχνουμε τον κιμά τον μοσχαρίσια, το ρύζι Καρολίνα, το καρότο, το κρεμμύδι, τον άνηθο, τον μαϊντανό, τα αυγά και λίγο κορν φλάουρ.

Ανακατεύουμε πολύ καλά με τα χέρια. Όταν το μείγμα είναι έτοιμο, πλάθουμε τα γιουβαρλάκια και τα βάζουμε στην κατσαρόλα για να βράσουν.

Σκεπάζουμε την κατσαρόλα και τα αφήνουμε να βράσουν. Σε 15 λεπτά είναι έτοιμα.

Σουτζουκάκια της μαμάς

Τα υλικά

1 κιλό μοσχαρίσιο κιμά

300 γρ ψίχα ψωμιού

80 μαυροδάφνη

40 ελαιόλαδο

2 κσ κύμινο

2 σκελίδες σκόρδο

1 λευκό κρεμμύδι

αλάτι

πιπέρι

3 κσ αλεύρι

Για τη σάλτσα

2 σκελίδες σκόρδο

2 κλωνάρια δεντρολίβανο

4 ντομάτες

1κγ πελτέ ντομάτας

1 φύλλο δάφνης

Η διαδικασία

Σε ένα μπολ βάζουμε τον κιμά, τον αφήνουμε να πάρει θερμοκρασία δωματίου για να τα πλάσουμε πιο εύκολα και μετά προσθέτουμε: τη φρυγανιά, το ελαιόλαδο, το κύμινο, λίγο σκόρδο, λίγο κρεμμύδι, δύο αυγά, λίγο πελτέ ντομάτα και λίγο κόκκινο κρασί.

Ανακατεύουμε με τα χέρια τα υλικά για περίπου δέκα λεπτά.

Παράλληλα φτιάχνουμε και τη σάλτσα μας – κόκκινη και απλή: σε μια κατσαρόλα ρίχνουμε τις ντομάτες, το δεντρολίβανο, τον πελτέ, το φύλλο δάφνης, το σκόρδο και λίγο μέλι αν θέλουμε.

Πλάθουμε τα σουτζουκάκια και τα βάζουμε στο τηγάνι το πολύ για δύο λεπτά, μέχρι να αποκτήσουν μια κρούστα.

Αμέσως μετά τα βάζουμε στην κατσαρόλα και τα αφήνουμε να βράσουν μέσα στη σάλτσα.