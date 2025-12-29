magazin
Δευτέρα 29 Δεκεμβρίου 2025
Συνταγές: Δύο σούπες για το κρύο του χειμώνα
29 Δεκεμβρίου 2025

Συνταγές: Δύο σούπες για το κρύο του χειμώνα

Δύο συνταγές απόλαυση για αυτή την εποχή.

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
Με το κρύο να είναι πιο αισθητό από ποτέ τις τελευταίες ημέρες, δεν υπάρχει τίποτα πιο απολαυστικό από μια σούπα. Για αυτό ακολουθούν δύο συνταγές – «βάλσαμο» για το μέσα μας.

Σούπα ντομάτας με βασιλικό

Τα υλικά

1 κιλό ώριμες ντομάτες, χοντροκομμένες
3 σκελίδες σκόρδο, χοντροκομμένες
1 χούφτα φρέσκα φύλλα βασιλικού, και επιπλέον για το σερβίρισμα
1 κουταλιά της σούπας πελτέ ντομάτας
4 κουταλιές της σούπας ελαιόλαδο, και επιπλέον για το σερβίρισμα
400-600 ml ζεστό ζωμό λαχανικών
Αλάτι και φρεσκοτριμμένο μαύρο πιπέρι
2-3 κουταλιές της σούπας ζάχαρη
150 ml κρέμα γάλακτος με χαμηλά λιπαρά, και επιπλέον για το σερβίρισμα
ψωμί ολικής άλεσης, κομμένο σε χοντρές φέτες, για το σερβίρισμα

Η διαδικασία

Ζεσταίνετε μια μεγάλη κατσαρόλα σε μέτρια προς δυνατή φωτιά. Όταν η κατσαρόλα είναι ζεστή, προσθέστε τις ντομάτες και τηγανίστε τις για 4-5 λεπτά, ή μέχρι να αρχίσουν να διαλύονται.

Προσθέστε το σκόρδο, τον βασιλικό, τον πελτέ ντομάτας και δύο κουταλιές της σούπας ελαιόλαδο. Συνεχίστε το μαγείρεμα για 1-2 λεπτά.

Ρίξτε 400 ml ζεστό ζωμό λαχανικών και φέρτε το μείγμα σε βρασμό. Στη συνέχεια, μειώστε τη θερμότητα μέχρι να σιγοβράσει. Σιγοβράστε για 3-4 λεπτά.

Ανάλογα με την υγρασία των ντοματών, ίσως χρειαστεί να προσθέσετε περισσότερο ζωμό για να πετύχετε την επιθυμητή υφή. Όταν είναι έτοιμο, αφαιρέστε την κατσαρόλα από τη φωτιά και χρησιμοποιήστε έναν ραβδομπλέντερ για να το πολτοποιήσετε προσεκτικά.

Επιστρέψτε την κατσαρόλα σε χαμηλή φωτιά για να ζεσταθεί και καρυκεύστε με αλάτι, φρεσκοτριμμένο μαύρο πιπέρι και ζάχαρη, κατά προτίμηση.

Ρίξτε την κρέμα γάλακτος και επιστρέψτε το μείγμα σε βρασμό. Συνεχίστε το σιγοβράσιμο για άλλα 1-2 λεπτά. Εν τω μεταξύ, αλείψτε τις φέτες ψωμιού με τις υπόλοιπες δύο κουταλιές της σούπας ελαιόλαδο.

Ζεστάνετε ένα τηγάνι ψησίματος μέχρι να είναι καυτό, προσθέστε τις φέτες ψωμιού, σε δόσεις αν χρειάζεται, και φρυγανίστε τις για 1-2 λεπτά από κάθε πλευρά, ή μέχρι να πάρουν χρυσές γραμμές από το τηγάνι.

Για το σερβίρισμα, μοιράστε τη σούπα σε τέσσερα μπολ. Προσθέστε ένα σχέδιο κρέμας γάλακτος σε κάθε μπολ και στη συνέχεια ένα σχέδιο ελαιόλαδου για γαρνίρισμα. Πασπαλίστε με λίγα φύλλα βασιλικού.

Σούπα κάστανο

Τα υλικά

2 κ.σ. ελαιόλαδο
1 κρεμμύδι ψιλοκομμένο
1 καρότο ψιλοκομμένο
1 κλωνάρι σέλερι ψιλοκομμένο
1 πράσο ψιλοκομμένο
6 φλ. ζωμό κότας
600 γρ. κάστανα προβρασμένα ή ψημένα
αλάτι
φρεσκοτριμμένο πιπέρι
1/2 φλ. κρέμα γάλακτος χαμηλών λιπαρών
2 πρέζες μοσχοκάρυδο

Για το σερβίρισμα
γιαούρτι
λάδι τρούφας

Η διαδικασία

Σε μια κατσαρόλα προσθέτουμε το ελαιόλαδο και σοτάρουμε το κρεμμύδι μαζί με τα υπόλοιπα λαχανικά – πράσο, σέλερι και καρότο – για 6-7 λεπτά, ανακατεύοντας μέχρι να γίνουν διάφανα.

Προσθέτουμε τα κάστανα και τον ζωμό, και βράζουμε σε μέτρια φωτιά για περίπου 25 λεπτά, μέχρι να μαλακώσουν τα κάστανα και να λιώσουν.

Πολτοποιούμε τη σούπα με ραβδομπλέντερ ώστε να αποκτήσει βελούδινη υφή.

Προσθέτουμε αλάτι, πιπέρι και τρίβουμε λίγο φρέσκο μοσχοκάρυδο. Ρίχνουμε την κρέμα και ανακατεύουμε σε χαμηλή φωτιά για λίγα λεπτά.

Αν θέλετε η σούπα να γίνει πιο αραιή, προσθέστε λίγο επιπλέον ζωμό. Αν επιθυμείτε ακόμη πιο λεία υφή, περάστε τη βελουτέ από λεπτή σήτα ή σουρωτήρι.

Σερβίρετε τη σούπα κάστανο σε ζεστά πιάτα. Γαρνίρετε με μια κουταλιά γιαούρτι και λίγες σταγόνες λάδι τρούφας.

