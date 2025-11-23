Ευκολάκι: Δύο πεντανόστιμες συνταγές για ζυμαρικά

Είναι εύκολες, γρήγορες, κλασικές και πεντανόστιμες. Δύο συνταγές για ζυμαρικά, που θα κάνουν τη μέρα πιο εύκολη και γευστική.

Σπαγγέτι με πέστο βασιλικού

Τα υλικά

250 γρ. σπαγγέτι ή λινγκουίνι

2 φλιτζ. φρέσκα φύλλα βασιλικού (καλά πλυμένα και στεγνωμένα)

1/2 φλιτζ. παρμεζάνα φρεσκοτριμμένη (ή πεκορίνο) + λίγη επιπλέον

για το σερβίρισμα

1/3 φλιτζ. κουκουνάρι ή καρύδι

1-2 σκελίδες σκόρδο

1/2 φλιτζ. εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο

Αλάτι

Πιπέρι φρεσκοτριμμένο

Η διαδικασία

Βράζουμε τα ζυμαρικά σε άφθονο αλατισμένο νερό σύμφωνα με τις οδηγίες της συσκευασίας τους, μέχρι να γίνουν al dente. Κρατάμε 1/2 φλιτζάνι από το νερό τους και τα σουρώνουμε.

Χτυπάμε στο μούλτι το βασιλικό, το σκόρδο, το κουκουνάρι (ή το καρύδι) και λίγο αλάτι και πιπέρι. Ενσωματώνουμε το τυρί και στη συνέχεια σταδιακά το ελαιόλαδο.

Ανακατεύουμε τα σπαγγέτι με το πέστο εκτός φωτιάς, προσθέτοντας λίγο από το νερό των ζυμαρικών, για να δέσει καλύτερα η σάλτσα.

Σερβίρουμε αμέσως σε πιάτα γαρνίροντας με φρέσκο βασιλικό και λίγο επιπλέον κουκουνάρι και τριμμένο τυρί.

Tip: Μπορούμε να φτιάξουμε μεγαλύτερη ποσότητα πέστο και να τη διατηρήσουμε στο ψυγείο για 3-4 ημέρες ή στην κατάψυξη για μελλοντική χρήση.

Σπαγγέτι με κεφτεδάκια και σάλτσα ντομάτας

Τα υλικά

Για τα κεφτεδάκια

400 γρ. μοσχαρίσιο κιμά

2 κ.σ. παρμεζάνα (ή πεκορίνο) τριμμένη + λίγη επιπλέον για το σερβίρισμα

2-3 κ.σ. φρυγανιά ή ψίχα ψωμιού (μουλιασμένη και στραγγισμένη)

1 σκελίδα σκόρδο ψιλοκομμένη ή πολτοποιημένη

2 κ.σ. μαϊντανός ψιλοκομμένος

Αλάτι, πιπέρι

Για τη σάλτσα ντομάτας

500 γρ. φρέσκες ώριμες ντομάτες τριμμένες

2 σκελίδες σκόρδο

4-5 φύλλα βασιλικού (ή ρίγανη) + λίγο επιπλέον για το σερβίρισμα

3-4 κ.σ. ελαιόλαδο

Αλάτι, πιπέρι

Λίγη ζάχαρη

300-350 γρ. σπαγγέτι

Η διαδικασία

Αναμειγνύουμε καλά σε ένα μπολ όλα τα υλικά του κιμά και πλάθουμε το μείγμα σε μικρά κεφτεδάκια. Τα αραδιάζουμε σε ένα ταψί στρωμένο με αντικολλητικό χαρτί και τα ψήνουμε στο φούρνο, στους 200°C, για 15-20 λεπτά.

Στο μεταξύ ετοιμάζουμε τη σάλτσα: Ζεσταίνουμε σε ένα βαθύ τηγάνι ή κατσαρόλα το ελαιόλαδο και σοτάρουμε το σκόρδο, να βγάλει το άρωμά του. Προσθέτουμε την ντομάτα, αλάτι, πιπέρι, λίγη ζάχαρη και βασιλικό ή ρίγανη.

Αφήνουμε το μείγμα σε σιγανή φωτιά για 15-20 λεπτά, μέχρι να δέσει. Ρίχνουμε στη σάλτσα τα κεφτεδάκια και σιγομαγειρεύουμε για 10 λεπτά ακόμα.

Βράζουμε τα σπαγγέτι σε άφθονο αλατισμένο νερό σύμφωνα με τις οδηγίες της συσκευασίας τους. Ανακατεύουμε τα ζυμαρικά με λίγη από τη σάλτσα.

Σερβίρουμε σε πιάτα τοποθετώντας τα κεφτεδάκια από πάνω και γαρνίρουμε με φρέσκο βασιλικό και παρμεζάνα.