Συνταγές: Δύο γλυκά για να μας ανεβάσουν τη διάθεση

Με το Σαββατοκύριακο να βρίσκεται προ των πυλών, ακολουθούν δύο συνταγές για γλυκά, που έκανε ο Δημήτρης Σκαρμούτσος στην κουζίνα του «Buongiorno».

Cheesecake με μαρμελάδα φράουλα

Τα υλικά

250 γρ βούτυρο

2 συσκευασίες σαντιγί φράουλας

2 ζαχαρούχα γάλατα

200 ml χυμό λεμονιού

50 γρ τυρί κρέμα

600 γρ μπισκότα

120 γρ λευκή σοκολάτα

1 πρέζα αλάτι

500 γρ φράουλες

350 γρ ζάχαρη

Η διαδικασία

Σε ένα κατσαρολάκι έχουμε βάλει το ζαχαρούχο γάλα και προσθέτουμε μέσα χυμό λεμονιού. Το ζεσταίνουμε, αλλά προσοχή να μην βράσει.

Σε ένα δεύτερο κατσαρολάκι έχουμε λιώσει το βούτυρο.

Στον κάδο του μίξερ ρίχνουμε το τυρί κρέμα, τη σαντιγί ζαχαροπλαστικής και το μείγμα με το ζαχαρούχο γάλα και χυμό λεμονιού. Χτυπάμε το μείγμα μέχρι να γίνει η κρέμα.

Αφού αλέθουμε τα μπισκότα, τα ρίχνουμε σε ένα ταψί και από πάνω «ραντίζουμε» το λιωμένο βούτυρο.

Προσθέτουμε λευκή σοκολάτα πάνω από το μπισκότο και μετά απλώνουμε την κρέμα.

Βάζουμε το ταψί στο ψυγείο για δύο ώρες για να παγώσει. Όταν είναι έτοιμο, τότε βάζουμε τη μαρμελάδα φράουλα από πάνω και έχουμε έτοιμη μια πεντανόστιμη συνταγή για cheesecake.

Κέικ σοκολάτας με γιαούρτι

Τα υλικά

200 ml καφές φίλτρου

300 γρ. αλεύρι Γ.Ο.Χ.

100 γρ. κακάο

200 γρ. μέλι,

1 κ.σ. μπέικιν πάουντερ

1 βανίλια

300 γρ. γιαούρτι ΦΑΓΕ

200 ml ελαιόλαδο

3 αυγά

1 κ.γ. αλάτι

Για το γλάσο:

150 γρ. γάλα

100 γρ. ΦΑΓΕ Total 5%

200 γρ. κουβερτούρα σοκολάτας

Το μυστικό

Τη συγκεκριμένη συνταγή τη φτιάχνουμε όλα στο χέρι – δεν χρειάζεται να χρησιμοποιήσουμε το μίξερ.

Η διαδικασία

Για το γλάσο:

Σε ένα κατσαρολάκι, ρίχνουμε το γάλα, τη σοκολάτα και το γιαούρτι και το αφήνουμε σε χαμηλή φωτιά, ενώ ανακατεύουμε.

Για το κέικ:

Σε ένα μπολ ρίχνουμε το αλεύρι και το γιαούρτι και το ανακατεύουμε.

Παράλληλα ρίχνουμε τα αυγά και φτιάχνουμε ένα ωραίο χυλό.

Προσθέτουμε λίγο καφέ όσο ανακατεύουμε, το μέλι, το μπέικιν πάουντερ και πολύ λίγο κακάο, ενώ ανακατεύουμε πάρα πολύ καλά.

Όταν το μείγμα είναι έτοιμο, το ρίχνουμε σε μια φόρμα για κέικ. Ψήνουμε στον φούρνο στους 170 βαθμούς για περίπου 40 λεπτά.

Όταν το κέικ έχει ψηθεί, ρίχνουμε το γλάσο από πάνω και η συνταγή είναι έτοιμη.