Δύο συνταγές για πεντανόστιμα noodles

Ακολουθούν δύο συνταγές, για εύκολα και απολαυστικά noodles, που έκανε ο Δημήτρης Σκαρμούτσος στην κουζίνα του «Buongiorno».

Πικάντικη σαλάτα με noodles, κοτόπουλο και λαχανικά

Τα υλικά

150 γρ noodles

200 γρ στήθος κοτόπουλο

Για το dressing

4 κσ ξύδι λευκό

3 κσ ταχίνι

4 κσ σάλτσα σόγιας

3 κσ σησαμέλαιο

3 κσ μέλι

Για τη σαλάτα

2 κόκκινες πιπεριές τσίλι

1 κσ τζίντζερ

4 φρέσκα κρεμμύδια

2 αγγουράκια

2 καρότα

1 ματσάκι κόλιανδρος

10 φύλλα μέντας

1 κσ σουσάμι

αλάτι

πιπερι

Το μυστικό

Από τις συνταγές που η «τόσο όσο» ποσότητα στα υλικά είναι απαραίτητη, ώστε να μην βγει πολύ έντονη και υπερβολικά πικάντικη η γεύση. Ενώ η μια κουταλιά ταχίνι στο τέλος, κάνει τη διαφορά.

Η διαδικασία

Σε ένα προθερμασμένο τηγάνι βάζουμε λάδι, ρίχνουμε το κοτόπουλο και σωτάρουμε.

Στη συνέχεια ρίχνουμε το κάρι, το τσίλι, τον βασιλικό, το κόλιανδρο, την πίκλα τζίντζερ και ανακατεύουμε καλά.

Ρίχνουμε τη σόγια, το αγγούρι, το καρότο και το κολοκύθι. Ενώ στο τέλος προσθέτουμε λίγο ταχίνι και λίγο μέλι και ανακατεύουμε καλά.

Παράλληλα βράζουμε και τα noodles μας.

Όταν είναι έτοιμα, τα ρίχνουμε στο τηγάνι, ανακατεύουμε καλά και η εναλλακτική σαλάτα είναι έτοιμη.

Γλυκόξινα noodles με μοσχάρι

Τα υλικά

500 γρ noodles αυγού

350 γρ μοσχάρι κόντρα

4 φρέσκα κρεμμύδια

300 γρ μπρόκολο

1 κινέζικο λάχανο

2 καρότα

3 πιπεριές Φλωρίνης

2 σκελίδες σκόρδο

30 ml σησαμέλαιο

1 κσ τζίντζερ

100 ml σόγια

50 ml oyster sauce

1 κσ μέλι

100 γρ κέτσαπ

1 κσ σουσάμι καβουρδισμένο

αλάτι

πιπέρι

Η διαδικασία

Σε ένα ζεστό τηγάνι σε δυνατή φωτιά ρίχνουμε σησαμέλαιο και καβουρδίζουμε το σουσάμι.

Και μετά ρίχνουμε το μοσχάρι και στην πορεία προσθέτουμε: το κρεμμύδι, το κόλιανδρο και ανακατεύουμε.

Στη συνέχεια ρίχνουμε το μπρόκολο, το καρότο, την κόκκινη πιπεριά και το λάχανο. Προσθέτουμε λίγο τζίντζερ τριμμένο, λίγο μέλι, λίγο σόγια και τεριγιάκι.

Ανακατεύουμε καλά για να πάνε όλα τα υλικά παντού στο τηγάνι.

Παράλληλα έχουμε ρίξει τα noodles σε ζεματιστό νερό. Και μόλις το μοσχαράκι έχει ψηθεί, προσθέτουμε και τα noodles στο τηγάνι. Σε τρία λεπτά η συνταγή είναι έτοιμη.