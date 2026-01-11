Δύο συνταγές για ζυμαρικά στο φούρνο

Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι τα ζυμαρικά είναι ο ορισμός του comfort food. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι δεν μπορούμε να τα απολαύσουμε με διάφορους τρόπους. Ακολουθούν δύο εύκολες και πεντανόστιμες συνταγές.

Ζυμαρικά φούρνου με μοτσαρέλα, ρικότα και ντομάτα

Τα υλικά

500 γρ. κοχύλια

2 κονσέρβες ντομάτας

2 λευκά κρεμμύδια

3 σκελίδες σκόρδο

1 κ.σ. πελτέ

1 κ.σ. μηλόξυδο

1 κ.γ. μπούκοβο

1 κ.σ. μέλι

50 ml ελαιόλαδο

200 γρ. μοτσαρέλα

200 γρ. ρικότα

50 γρ. τριμμένη παρμεζάνα

3 φέτες ψωμί του τοστ

φύλλα βασιλικού

αλάτι

πιπέρι

Η διαδικασία

Για αρχή βράζουμε τα κοχύλια – περίπου τέσσερα λεπτά λιγότερο από ότι θα τα βράζαμε κανονικά, καθώς μετά θα μπουν και στον φούρνο.

Σε μια κατσαρόλα ρίχνουμε λίγο λάδι και στη συνέχεια προσθέτουμε το κρεμμύδι, το σκόρδο, λίγο μπούκοβο, τον βασιλικό, τα ντοματίνια, λίγο πελτέ ντομάτας, λίγο μέλι και αρχίζουμε και βράζουμε.

Όταν η σάλτσα είναι έτοιμη, βάζουμε τα κοχύλια σε ένα ταψί και τη ρίχνουμε από πάνω για να πάει παντού.

Στη συνέχεια ρίχνουμε στο τέλος την παρμεζάνα, τη ρικότα, την μοτσαρέλα και τη φρυγανιά.

Βάζουμε το ταψί στον φούρνο για περίπου τέσσερα λεπτά/ Η συνταγή είναι έτοιμη.

Σουφλέ ζυμαρικών με μπρόκολο και κοτόπουλο

Τα υλικά

750 – 800γρ. κουνουπίδι, κομμένο σε μικρές μπουκίτσες

1 κύβος κότας

250 ml γάλα ή κρέμα γάλακτος με χαμηλά λιπαρά

40 γρ. παρμεζάνα, τριμμένη

175 γρ. πένες

200 γρ. μπρόκολο, κομμένο σε μικρές μπουκίτσες

200 γρ. ντοματίνια, κομμένα στη μέση

1 κ.σ. έξτρα παρθένο ελαιόλαδο

2 μικρά στήθη κοτόπουλου (περίπου 300γρ.), κομμένα σε λωρίδες

1/2 κρεμμύδι, ψιλοκομμένο

φρεσκοτριμμένο μαύρο πιπέρι

Η διαδικασία

Τοποθετήστε τις μπουκίτσες κουνουπιδιού σε μια κατσαρόλα και καλύψτε τις με κρύο νερό. Θρυμματίστε τον κύβο κοτόπουλου από πάνω και αφήστε το να βράσει. Μαγειρέψτε για 8–10 λεπτά, ή μέχρι να μαλακώσει πολύ το κουνουπίδι.

Στραγγίξτε, κρατώντας το νερό από τον ζωμό, και επιστρέψτε το κουνουπίδι στην κατσαρόλα. Προσθέστε το γάλα, 200ml από τον κρατημένο ζωμό και τη μισή ποσότητα παρμεζάνας.

Ανακατέψτε με ραβδομπλέντερ ή μεταφέρετε σε πολυκόφτη και ανακατέψτε μέχρι να γίνει λείο. Αφήστε στην άκρη.

Γεμίστε την μισή κατσαρόλα με νερό και αφήστε το να βράσει. Προσθέστε τα ζυμαρικά, αφήστε τα να βράσουν ξανά και μαγειρέψτε για 8 λεπτά.

Προσθέστε το μπρόκολο και μαγειρέψτε για άλλα 2 λεπτά, ή μέχρι τα ζυμαρικά και το μπρόκολο να είναι τρυφερά. Στραγγίξτε και επιστρέψτε στην κατσαρόλα.

Προσθέστε τα ντοματίνια και ανακατέψτε καλά. Ανακατέψτε τη σάλτσα κουνουπιδιού μέσα.

Προθερμάνετε το φούρνο στους 200°C/180°C αέρα. Ζεστάνετε το ελαιόλαδο σε ένα μεγάλο αντικολλητικό τηγάνι. Σοτάρετε το κοτόπουλο και το κρεμμύδι για 3 λεπτά, ή μέχρι να ροδίσουν ελαφρά.

Ρίξτε τη μισή ποσότητα από το μείγμα των ζυμαρικών σε ένα ρηχό πυρίμαχο σκεύος 2 λίτρων φλιτζανιών.

Βάλτε από πάνω το μείγμα κοτόπουλου και στη συνέχεια απλώστε το υπόλοιπο μείγμα ζυμαρικών πάνω από το κοτόπουλο.

Πασπαλίστε με την υπόλοιπη παρμεζάνα και αλατοπιπερώστε με φρεσκοτριμμένο πιπέρι. Ψήστε για 20 λεπτά, ή μέχρι να ροδίσει.