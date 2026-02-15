Συνταγές: Η ομελέτα… αλλιώς

Ακολουθούν δύο συνταγές για διαφορετικές ομελέτες και ότι πρέπει αν μας πιάσει μια Κυριακάτικη λιγούρα.

Φριτάτα με πατάτες και τυρί

Τα υλικά

6 αυγά

100 γρ. τριμμένο ένταμ

1 μικρό ματσάκι φρέσκο κόλιανδρο, χοντροκομμένο (περίπου 20 γρ.)

10 βραστές μικρές πατάτες, εντελώς κρύες

20 γρ. αλατισμένο βούτυρο

Ελαιόλαδο, για το τηγάνισμα

1 μεγάλη χούφτα λαχανίδες (kale) ωμά ή μαγειρεμένα, χοντροκομμένα

2 κουταλιές της σούπας κάρι σε σκόνη

2 κουταλάκια του γλυκού σπόρους μουστάρδας

Ανθός αλατιού και φρεσκοτριμμένο μαύρο πιπέρι

Η διαδικασία

Σπάστε τα αυγά σε ένα μεγάλο μπολ και αλατοπιπερώστε καλά με άφθονο μαύρο πιπέρι και μια γενναία πρέζα ανθό αλατιού. Χτυπήστε τα καλά. Προσθέστε το τριμμένο τυρί και τον ψιλοκομμένο κόλιανδρο στο μπολ και ανακατέψτε καλά.

Κόψτε τις πατάτες σε φέτες πάχους περίπου 3 χιλ.

Βάλτε το βούτυρο και μία κουταλιά της σούπας λάδι σε ένα αντικολλητικό τηγάνι 25 εκ. που να μπαίνει στον φούρνο και ζεστάνετέ το σε μέτρια προς δυνατή φωτιά. Μόλις λιώσει το βούτυρο, προσθέστε τις φέτες πατάτας. Απλώστε τις στο τηγάνι και αφήστε τες να ψηθούν. Αντισταθείτε στον πειρασμό να τις ανακατεύετε συνεχώς. Συνεχίστε το ψήσιμο μέχρι οι πατάτες να ροδίσουν και να γίνουν τραγανές και από τις δύο πλευρές. Μεταφέρετε τις πατάτες στο μπολ με τα αυγά και το τυρί. Μην πλύνετε το τηγάνι.

Ρίξτε λίγο λάδι στο τηγάνι και βάλτε το ξανά σε μέτρια προς δυνατή φωτιά. Προσθέστε τα χόρτα και το κάρυ και σοτάρετε μέχρι να μαραθούν (αν είναι ωμά). Προσθέστε τους σπόρους μουστάρδας, ανακατέψτε και μαγειρέψτε για ακόμη ένα λεπτό.

Όταν τα χόρτα είναι έτοιμα, αδειάστε το περιεχόμενο του τηγανιού στο μπολ και ανακατέψτε τα πάντα μαζί. Με λίγο χαρτί κουζίνας σκουπίστε το τηγάνι.

Προθερμάνετε το γκριλ στη δυνατή ένταση.

Προσθέστε ένα κουταλάκι του γλυκού λάδι στο τηγάνι και βάλτε το σε μέτρια προς δυνατή φωτιά. Ρίξτε το μείγμα στο τηγάνι. Δουλεύοντας γρήγορα, απλώστε το ομοιόμορφα. Όταν η φριτάτα αρχίσει να πήζει στις άκρες, χρησιμοποιήστε μια σπάτουλα σιλικόνης για να τραβήξετε τις άκρες προς το κέντρο, αφήνοντας το υγρό αυγό να γεμίσει τα κενά.

Συνεχίστε περιμετρικά, αφήνοντας το μείγμα να ρέει στα κενά· το να γέρνετε ελαφρά το τηγάνι θα βοηθήσει. Όταν το μείγμα πάψει να ρέει ελεύθερα, τακτοποιήστε τα υλικά ώστε να είναι ομοιόμορφα κατανεμημένα και η επιφάνεια σχετικά λεία και επίπεδη.

Βάλτε το τηγάνι κάτω από το γκριλ και ψήστε μέχρι η φριτάτα να ψηθεί πλήρως. Γλιστρήστε τη φριτάτα σε μια επιφάνεια κοπής. Αφήστε τη να κρυώσει λίγο και σερβίρετε.

Σφουγγάτο

Τα υλικά

10 αυγά

3 κολοκύθια

6 φρέσκα κρεμμύδια

2 λευκά κρεμμύδια

15 φύλλα δυόσμου

1/2 ματσάκι μάραθο

200 γρ. φέτα

150 γρ. γραβιέρα

50 γρ. αλεύρι Γ.Ο.Χ.

10 ντακάκια τριμμένα

100 ml ελαιόλαδο

αλάτι

πιπέρι

Το μυστικό

Το σφουγγάτο γίνεται με δύο λαχανικά: ή πατάτα ή κολοκύθι. Για τη συγκεκριμένη συνταγή επιλέξαμε το δεύτερο.

Η διαδικασία

Ξεκινάμε με τα κολοκύθια, τα οποία και τρίβουμε – αλλά μόνο το πράσινο μέρος τους, όχι το λευκό καθώς θα βγάλει πολύ υγρασία.

Σε ένα μπολ βάζουμε το κολοκύθι και ρίχνουμε τον δυόσμο, τον άνηθο, το αλάτι, λίγο αλεύρι, λίγη φρυγανιά, το πράσινο και το λευκό κρεμμύδι, τη γραβιέρα, λίγη φέτα και τα αυγά.

Με το χέρι ανακατεύουμε όλα τα υλικά.

Σε ένα ταψί, βάζουμε λίγο λάδι και ρίχνουμε το μείγμα μας.

Ψήνουμε σε προθερμασμένο φούρνο στους 180 βαθμούς για 25 λεπτά.

Σημείωση: Το σφουγγάτο μπορούμε να το κάνουμε και στο τηγάνι.