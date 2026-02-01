Συνταγές: Γλυκά δύο σε ένα

Δύο συνταγές για γλυκά, που έφτιαξε ο Χρήστος Βέργαδος στην κουζίνα του Buongiorno.

Λαχταριστά crookies

Τα υλικά

120 γρ βούτυρο

50 γρ ζάχαρη κρυσταλλική

60 γρ ζάχαρη καστανή

1 αυγό

2 κάψουλες βανίλιας

160 γρ αλεύρι

1/2 κγ baking powder

150 γρ σταγόνες σοκολάτας

4 τμχ έτοιμα κρουασάν

Η διαδικασία

Σε ένα κατσαρολάκι βάζουμε το βούτυρο για να λιώσει, μέχρι να γίνει καφέ, αλλά να μην κάψει (beurre noisette ονομάζεται στην ορολογία της ζαχαροπλαστικής).

Μόλις «καραμελώσει», το αφήνουμε να κρυώσει και το περνάμε από ένα σουρωτήρι για να φύγουν τα στερεά του γάλακτος. Το ρίχνουμε σε ένα μπολ, προσθέτουμε τη ζάχαρη την κρυσταλλική και την καστανή, το αυγό και ανακατεύουμε καλά.

Προσθέτουμε το αλεύρι, τις βανίλιες και το baking powder και ανακατεύουμε το μείγμα με το χέρι.

Ρίχνουμε και τις σταγόνες σοκολάτας και συνεχίζουμε το ανακάτεμα.

Στη συνέχεια παίρνουμε τα κρουασάν, τα ανοίγουμε στη μέση και γεμίζουμε με το μείγμα. Κι αν θέλουμε βάζουμε μείγμα και πάνω από το κρουσάν.

Μόλις έχουμε ετοιμάσει τα crookies μας, τα βάζουμε στο φούρνο στους 170 βαθμούς για 18 με 20 λεπτά.

Κορμός τιραμισού

Τα υλικά

350 γρ. τυρί μασκαρπόνε

250 γρ. κρέμα γάλακτος

100 γρ. ζάχαρη άχνη

2 κ.σ. στιγμιαίο καφέ

1 βανίλια

1 πακέτο μπισκότα σαβουαγιάρ

κακάο για το πασπάλισμα

Για το σιρόπι

1 κ.σ. στιγμιαίο καφέ

200 γρ. ζάχαρη

400 ml νερό

Η διαδικασία

Αρχικά χτυπάμε στο μίξερ την κρέμα γάλακτος, αφού έχουν προσθέση μέσα και τον στιγμιαίο καφέ (καλό είναι να τον έχετε κοσκινίσει πρώτα).

Μέσα ρίχνουμε την ζάχαρη άχνη, τη βανίλια και το τυρί μασκαρπόνε. Χτυπάμε ξανά το μείγμα στο μίξερ.

Παράλληλα ετοιμάζουμε το σιρόπι μας. Σε ένα κατσαρολάκι βάζουμε το νερό και τη ζάχαρη. Μόλις πάρει μια βράση, προσθέτουμε τον στιγμιαίο καφέ και ανακατεύουμε καλά.

Παίρνουμε τα μπισκότα σαβουαγιάρ και τα βυθίζουμε ένα – ένα μέσα στο σιρόπι για λίγα δευτερόλεπτα. Στη συνέχεια τα τοποθετούμε πάνω σε μια λαδόκολλα.

Μόλις τελειώσουμε αυτή τη διαδικασία, ρίχνουμε από πάνω την κρέμα (κρατάμε λίγο στην άκρη για την διακόσμηση στο τέλος) και την απλώνουμε καλά.

Πασπαλίζουμε λίγο κακάο πάνω από την κρέμα και μετά τυλίγουμε τη λαδόκολλα, ώστε να φτιάξουμε το σχήμα του κορμού.

Βάζουμε τον κορμό στην κατάψυξη για να «δέσει» και με την κρέμα που έχουμε κρατήσει, τον γαρνίρουμε. Εννοείται ότι πασπαλίζουμε κακάο από πάνω.