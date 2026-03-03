Συνταγή: Φάβα με καραμελωμένα κρεμμύδια
Μια συνταγή πεντανόστιμη και ταπεινή.
Ο Δημήτρης Σκαρμούτσος συνεχίζει σε ρυθμούς Σαρακοστής και αυτή τη φορά επέλεξε να ετοιμάσει μια συνταγή παραδοσιακή, πεντανόστιμη και ταπεινή.
Ο γνωστός σεφ μπήκε στην κουζίνα της εκπομπής του MEGA Buongiorno, παρέα με τη Φαίη Σκορδά και μας έδειξε μια συνταγή για φάβα με καραμελωμένα κρεμμύδια.
Για την ιστορία: Η φάβα είναι ένα προϊόν, του οποίου η αρχική πρώτη ύλη ποικίλει ανάλογα με τον τόπο παρασκευής – στην χώρα μας παρασκευάζεται από το όσπριο λαθούρι. Τις περισσότερες φορές η Ελληνική είναι ένα πιάτο φτιαγμένο με κίτρινη πολτοποιημένη φάβα, για την δημιουργία ενός ορεκτικού ή μεζέ.
Τα υλικά
Για τη φάβα
350γρ. φάβα
1 καρότο
2 λευκά κρεμμύδια
1,5 λίτρο ζωμό λαχανικών
50ml ελαιόλαδο
αλάτι
πιπέρι
Για τα καραμελωμένα κρεμμύδια
3 κόκκινα κρεμμύδια
50ml κόκκινο κρασί
2 κ.σ. πετιμέζι
50 γρ. κάπαρη
40 ml ελαιόλαδο
αλάτι
πιπέρι
Η διαδικασία
Σε μια κατσαρόλα ρίχνουμε λίγο λάδι και προσθέτουμε: το καρότο, τη δάφνη, το κρεμμύδι και τη φάβα.
Ανακατεύουμε καλά, ρίχνουμε λίγο πιπέρι και προσθέτουμε τον ζωμό, για να αρχίσει να βράζει η φάβα για περίπου 15 με 20 λεπτά – συμπληρώνουμε ζωμό όταν χρειάζεται.
Όσο ετοιμάζεται η φάβα, καραμελώνουμε τα κρεμμύδια.
Σε ένα τηγάνι ρίχνουμε το κόκκινο πιπέρι, το κόκκινο κρασί και λίγο ξύδι. Αφήνουμε τα κρεμμύδια να καραμελώσουν σε χαμηλή θερμοκρασία.
Όταν βράσει η φάβα έχουμε δύο επιλογές:
1. Ή την τρώμε όπως είναι, σαν σούπα.
2. Ή την περνάμε από το μπλέντερ (προσθέτωντας λάδι), για να πάρει τη μορφή της φάβας – ορεκτικό που ξέρουμε οι περισσότεροι.
