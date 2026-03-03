Τρίτη 03 Μαρτίου 2026
03.03.2026 | 08:37
Συστοιχία Patriot μεταφέρεται στην Κάρπαθο
03.03.2026 | 08:17
Έκλεισαν τα Στενά του Ορμούζ – Ποιες χώρες θα επηρεαστούν περισσότερο
Συνταγή: Φάβα με καραμελωμένα κρεμμύδια

Μια συνταγή πεντανόστιμη και ταπεινή.

Εργασία: Ποιοι παθαίνουν πιο γρήγορα burnout;

Εργασία: Ποιοι παθαίνουν πιο γρήγορα burnout;

Ο Δημήτρης Σκαρμούτσος συνεχίζει σε ρυθμούς Σαρακοστής και αυτή τη φορά επέλεξε να ετοιμάσει μια συνταγή παραδοσιακή, πεντανόστιμη και ταπεινή.

Ο γνωστός σεφ μπήκε στην κουζίνα της εκπομπής του MEGA Buongiorno, παρέα με τη Φαίη Σκορδά και μας έδειξε μια συνταγή για φάβα με καραμελωμένα κρεμμύδια.

Για την ιστορία: Η φάβα είναι ένα προϊόν, του οποίου η αρχική πρώτη ύλη ποικίλει ανάλογα με τον τόπο παρασκευής – στην χώρα μας παρασκευάζεται από το όσπριο λαθούρι. Τις περισσότερες φορές η Ελληνική είναι ένα πιάτο φτιαγμένο με κίτρινη πολτοποιημένη φάβα, για την δημιουργία ενός ορεκτικού ή μεζέ.

Τα υλικά

Για τη φάβα
350γρ. φάβα
1 καρότο
2 λευκά κρεμμύδια
1,5 λίτρο ζωμό λαχανικών
50ml ελαιόλαδο
αλάτι
πιπέρι

Για τα καραμελωμένα κρεμμύδια
3 κόκκινα κρεμμύδια
50ml κόκκινο κρασί
2 κ.σ. πετιμέζι
50 γρ. κάπαρη
40 ml ελαιόλαδο
αλάτι
πιπέρι

Η διαδικασία

Σε μια κατσαρόλα ρίχνουμε λίγο λάδι και προσθέτουμε: το καρότο, τη δάφνη, το κρεμμύδι και τη φάβα.

Ανακατεύουμε καλά, ρίχνουμε λίγο πιπέρι και προσθέτουμε τον ζωμό, για να αρχίσει να βράζει η φάβα για περίπου 15 με 20 λεπτά – συμπληρώνουμε ζωμό όταν χρειάζεται.

Όσο ετοιμάζεται η φάβα, καραμελώνουμε τα κρεμμύδια.

Σε ένα τηγάνι ρίχνουμε το κόκκινο πιπέρι, το κόκκινο κρασί και λίγο ξύδι. Αφήνουμε τα κρεμμύδια να καραμελώσουν σε χαμηλή θερμοκρασία.

Όταν βράσει η φάβα έχουμε δύο επιλογές:
1. Ή την τρώμε όπως είναι, σαν σούπα.
2. Ή την περνάμε από το μπλέντερ (προσθέτωντας λάδι), για να πάρει τη μορφή της φάβας – ορεκτικό που ξέρουμε οι περισσότεροι.

Φυσικό αέριο
Κόσμος
inWellness
inTown
InView
The Expla-in Project: Γιατί είναι σε συναγερμό η Κύπρος;
Expla-in 02.03.26

The Expla-in Project: Γιατί είναι σε συναγερμό η Κύπρος;

Το ιρανικό drone που έπεσε στη βρετανική βάση στο Ακρωτήρι στην Κύπρο, αλλά και οι δηλώσεις από το Ιράν πως θα ενταθούν οι επιθέσεις εναντίον της Κύπρου βάζουν το νησί στο κάδρο του πολέμου.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
The Expla-in Project: Τί συμβαίνει με τις υποκλοπές πολιτικών, επιχειρηματιών, δημοσιογράφων -Ποιοι οι ένοχοι;
Το χρονικό 02.03.26

The Expla-in Project: Τί συμβαίνει με τις υποκλοπές πολιτικών, επιχειρηματιών, δημοσιογράφων -Ποιοι οι ένοχοι;

Οι αποκαλύψεις το 2022 για τις υποκλοπές η επίμονη δημοσιογραφική έρευνα και η διεύρυνση του κατηγορητηρίου το 2026. Ανοίγει νέος κύκλος στην διαλεύκανση της υπόθεσης. Στο κάδρο και άλλα πρόσωπα.

Ελένη Στεργίου
Ελένη Στεργίου
Ντουμπάι: Ισχυρή έκρηξη σε συγκρότημα ξενοδοχείων – Αναφορές για υπολείμματα αναχαιτισμένου πυραύλου [βίντεο]
Δείτε βίντεο 28.02.26 Upd: 19:22

Ντουμπάι: Ισχυρή έκρηξη σε συγκρότημα ξενοδοχείων - Αναφορές για υπολείμματα αναχαιτισμένου πυραύλου

Σύμφωνα με τις πρώτες ενδείξεις, η έκρηξη προκλήθηκε πιθανότατα από την πτώση υπολειμμάτων αναχαιτισμένου πυραύλου, στο πλαίσιο της ευρύτερης κλιμάκωσης στη Μέση Ανατολή.

Σύνταξη
Μεγάλη συγκέντρωση για τα Τέμπη στη Θεσσαλονίκη – Επεισόδια κατά τη διάρκεια της πορείας
Ένταση 28.02.26

Μεγάλη συγκέντρωση για τα Τέμπη στη Θεσσαλονίκη – Επεισόδια κατά τη διάρκεια της πορείας

Η κατάσταση στο κέντρο της Θεσσαλονίκης είναι εκρηκτική - Είχε προηγηθεί μεγάλη συγκέντρωση για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη με τη συμμετοχή χιλιάδων ατόμων

Σύνταξη
Βίντεο ντοκουμέντο από τη Λέρο: Όταν ο πατέρας χτυπούσε τον γιο του πριν από ένα χρόνο
«Περίμενα ότι...» 27.02.26

Βίντεο ντοκουμέντο από τη Λέρο: Όταν ο πατέρας χτυπούσε τον γιο του πριν από ένα χρόνο

Ο 18χρονος κατέβηκε από το μηχανάκι και στη συνέχεια ο πατέρας του έρχεται και τον χτυπάει στο πρόσωπο, με τον γιο του να προσπαθεί να αποφύγει τα χτυπήματα.

Σύνταξη
Λέρος: Θύμα κακοποίησης ο 18χρονος που σκότωσε τον πατέρα του – Η καταγγελία στο Χαμόγελο του Παιδιού πριν 5 χρόνια
«Είχαν φασαρίες» 27.02.26

Λέρος: Θύμα κακοποίησης ο 18χρονος που σκότωσε τον πατέρα του – Η καταγγελία στο Χαμόγελο του Παιδιού πριν 5 χρόνια

Όπως αναφέρει το Χαμόγελο του Παιδιού είχε ενημερώσει τις Αρχές από το 2021, αλλά κανείς δεν προστάτευσε την οικογένεια - Σοκάρει η ομολογία του 18χρονου

Σύνταξη
Τέμπη: Η μητέρα του μηχανοδηγού σπάει τη σιωπή της – «Το παιδί μου λοιδορήθηκε όσο τίποτε»
Συγκλονίζει 27.02.26

Τέμπη: Η μητέρα του μηχανοδηγού σπάει τη σιωπή της – «Το παιδί μου λοιδορήθηκε όσο τίποτε»

Η μητέρα του μηχανοδηγού Σπύρου Βούλγαρη μιλά για πρώτη φορά δημόσια στα αποκαλυπτήρια του μνημείου, στην Καισαριανή, για τα θύματα της σιδηροδρομικής τραγωδίας στα Τέμπη.

Σύνταξη
Τζακ Σλόσμπεργκ – Τα τελευταία λόγια που του είπε η αδελφή του Τατιάνα πριν από τον τραγικό θάνατό της
«Είναι σκληρό» 03.03.26

Τζακ Σλόσμπεργκ - Τα τελευταία λόγια που του είπε η αδελφή του Τατιάνα πριν από τον τραγικό θάνατό της

Ο Τζακ Σλόσμπεργκ αποκάλυψε ότι οι τελευταίες λέξεις που του είπε η αδελφή του Τατιάνα Σλόσμπεργκ αφορούσαν την προεκλογική του εκστρατεία.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Η δολοφονία του Χαμενεΐ αφήνει τον «άξονα» του Ιράν στο χάος
Ακέφαλη δύναμη 03.03.26

Η δολοφονία του Χαμενεΐ αφήνει τον «άξονα» του Ιράν στο χάος

Ενώ το Ιράν απειλεί να «κάψει τα πάντα», οι εκπρόσωποί του στο Λίβανο, την Υεμένη και το Ιράκ βρίσκονται αντιμέτωποι με την επιλογή μεταξύ αυτοκτονικής εκδίκησης και τοπικής επιβίωσης

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Κατασκοπεία στη Σούδα: Βρέθηκε κρυπτογραφημένο λογισμικό στο κινητό του Γεωργιανού
Ελλάδα 03.03.26

Κατασκοπεία στη Σούδα: Βρέθηκε κρυπτογραφημένο λογισμικό στο κινητό του Γεωργιανού

Στο κινητό του ο Γεωργιανός είχε φωτογραφίες του αεροπλανοφόρου «USS Geralnd Ford» καθώς και άλλων πολεμικών πλοίων και αεροσκαφών που βρίσκονταν τις τελευταίες ημέρες στη ναυτική βάση στη Σούδα

Σύνταξη
Tα διλήμματα στο τραπέζι Μητσοτάκη για πρόωρες εκλογές: Ο πόλεμος στο Ιράν, η συνταγματική αναθεώρηση, η ελληνική προεδρία Ε.Ε.
Πολιτική Γραμματεία 03.03.26

Tα διλήμματα στο τραπέζι Μητσοτάκη για πρόωρες εκλογές: Ο πόλεμος στο Ιράν, η συνταγματική αναθεώρηση, η ελληνική προεδρία Ε.Ε.

Εισηγήσεις για κάλπες το Φθινόπωρο δέχεται ο Κυρ. Μητσοτάκης ήδη από πριν τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή. Τα σενάρια και το σκεπτικό εκείνων που τάσσονται υπέρ των πρόωρων εκλογών, αλλά και όσων θέλουν εξάντληση της τετραετίας.

Γιάννης Μπασκάκης
Γιάννης Μπασκάκης
Θεσμική η συνάντηση Ανδρουλάκη – Μητσοτάκη – Δεν υπάρχουν περιθώρια συναίνεσης σε άλλα θέματα διαμηνύει το ΠΑΣΟΚ
Πολιτική Γραμματεία 03.03.26

Θεσμική η συνάντηση Ανδρουλάκη – Μητσοτάκη – Δεν υπάρχουν περιθώρια συναίνεσης σε άλλα θέματα διαμηνύει το ΠΑΣΟΚ

Υπό τη σκιά της ανάφλεξης στη Μέση Ανατολή, ο Νίκος Ανδρουλάκης θα συναντηθεί με τον Κυριάκο Μητσοτάκη σε αυστηρά θεσμικό πλαίσιο. «Δεν υπάρχει χώρος για συναινέσεις γύρω από άλλα θέματα, θα συζητήσουν αποκλειστικά για την πολεμική σύρραξη» ξεκαθαρίζουν από το ΠΑΣΟΚ.

Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Συναγερμός για καύσιμα και φυσικό αέριο – Επί ποδός η Ομάδα Διαχείρισης Κρίσεων
Ενεργειακή ασφάλεια 03.03.26

Συναγερμός για καύσιμα και φυσικό αέριο – Επί ποδός η Ομάδα Διαχείρισης Κρίσεων

Τα σενάρια για ενεργειακή ασφάλεια και τιμές σε καύσιμα και φυσικό αέριο – Κλειδί τα Στενά του Ορμούζ – Στο τραπέζι η σύγκληση της Ομάδας Διαχείρισης Κρίσεων

Χρήστος Κολώνας
Χρήστος Κολώνας
Β. Σπανάκης: Πρώτη γραμμή οι Δήμοι για την πρόληψη πυρκαγιών–Ζητούμενο της ΚΕΔΕ η ουσιαστική ενίσχυση τους
Στο πεδίο 03.03.26

Β. Σπανάκης: Πρώτη γραμμή οι Δήμοι για την πρόληψη πυρκαγιών–Ζητούμενο της ΚΕΔΕ η ουσιαστική ενίσχυση τους

Ο υφυπουργός Εσωτερικών Βασίλης Σπανάκης τόνισε ότι οι 332 Δήμοι θα βρίσκονται και φέτος στην πρώτη γραμμή για μέτρα πρόληψης κατά των πυρκαγιών. Η ΚΕΔΕ επισημαίνει ότι χρειάζονται Μέσα, πόροι και προσωπικό.

Σύνταξη
Νέο ισραηλινό σφυροκόπημα στη Βηρυτό – Το Ιράν έπληξε αμερικανική βάση στο Μπαχρέιν
Εξαπλώνεται ο πόλεμος 03.03.26 Upd: 08:28

Νέο ισραηλινό σφυροκόπημα στη Βηρυτό – Το Ιράν έπληξε αμερικανική βάση στο Μπαχρέιν

Ορατός ο κίνδυνος γενικευμένου πολέμου στη Μέση Ανατολή - Οι φονικές επιδρομές ΗΠΑ και Ισραήλ σε Ιράν και Λίβανο συνεχίζονται - Ο Τραμπ ανοίγει παράθυρο για χερσαία επέμβαση - Η Τεχεράνη συνεχίζει να πλήττει αμερικανικές εγκαταστάσεις στην περιοχή - Όλες οι εξελίξεις στο in

Παρασκευή Τσιβόλα
Παρασκευή Τσιβόλα
«Αυτός δεν είναι πόλεμος χωρίς τέλος» λέει ο Νετανιάχου για την επίθεση ΗΠΑ και Ισραήλ κατά του Ιράν
Κόσμος 03.03.26

«Αυτός δεν είναι πόλεμος χωρίς τέλος» λέει ο Νετανιάχου για την επίθεση ΗΠΑ και Ισραήλ κατά του Ιράν

«Μπορεί να απαιτήσει κάποιο χρόνο, αλλά όχι χρόνια» διαμήνυσε ο ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου για τον πόλεμο ΗΠΑ Ισραήλ κατά του Ιράν

Σύνταξη
Αλλάζει γούστα η Ευρώπη στα ταξίδια της: Έτσι απαντά στην κλιματική αλλαγή
Ποιοι οι προορισμοί 03.03.26

Αλλάζει γούστα η Ευρώπη στα ταξίδια της: Έτσι απαντά στην κλιματική αλλαγή

Ο υπερτουρισμός και οι καύσωνες αλλάζουν τις ταξιδιωτικές συνήθειες: οι επισκέπτες επιλέγουν πιο δροσερούς, λιγότερο πολυσύχναστους προορισμούς στην Ευρώπη και προτιμούν πλέον άνοιξη και φθινόπωρο

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Ρουκέτες αυξήσεων στα καύσιμα – Τι είναι το φαινόμενο «rockets and feathers» και πώς επηρεάζει τις τιμές
Αγορά πετρελαιοειδών 03.03.26

Ρουκέτες αυξήσεων στα καύσιμα – Τι είναι το φαινόμενο «rockets and feathers» και πώς επηρεάζει τις τιμές

Οι Έλληνες οδηγοί συνέρρευσαν μαζικά στα βενζινάδικα να προμηθευθούν καύσιμα πριν ανέβουν οι τιμές λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Τι ισχύει με το φαινόμενο «ρουκέτα και φτερό».

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Ο γιος του Χαμενεΐ, ο εγγονός του Χομεϊνί, ο αγιατολάχ Αραφί –Πιθανοί υποψήφιοι για το ανώτατο αξίωμα στο Ιράν
Πόλεμος στο Ιράν 03.03.26

Ο γιος του Χαμενεΐ, ο εγγονός του Χομεϊνί, ο αγιατολάχ Αραφί –Πιθανοί υποψήφιοι για το ανώτατο αξίωμα στο Ιράν

Είναι η δεύτερη φορά από το 1979 που επιλέγεται νέος ανώτατος ηγέτης στο Ιράν. Οι πιθανοί υποψήφιοι είναι σκληροπυρηνικοί, που ορκίζονται στην σύγκρουση με τη Δύση, αλλά και μεταρρυθμιστές, που επιδιώκουν διπλωματία.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Μετά από τέσσερα χρόνια πολέμου στην Ουκρανία, ενδιαφέρονται πλέον οι Ευρωπαίοι για το ποιος θα νικήσει;
Κόσμος 03.03.26

Μετά από τέσσερα χρόνια πολέμου στην Ουκρανία, ενδιαφέρονται πλέον οι Ευρωπαίοι για το ποιος θα νικήσει;

Καθώς η πλήρης εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία μπήκε στον πέμπτο χρόνο της, η κατάσταση παραμένει αβέβαιη και διχαστική, τόσο για τις εμπλεκόμενες χώρες όσο και για την Ευρώπη συνολικά

Σύνταξη
Υποκλοπές: Ο κ. Μαρινάκης, το αφήγημα των ιδιωτών και τα fake news για τον αρχηγό του ΠΑΣΟΚ και την ΕΥΠ
Πολιτική Γραμματεία 03.03.26

Υποκλοπές: Ο κ. Μαρινάκης, το αφήγημα των ιδιωτών και τα fake news για τον αρχηγό του ΠΑΣΟΚ και την ΕΥΠ

Μπαράζ ερωτήσεων στον κυβερνητικό εκπρόσωπο για τις υποκλοπές. Ο κ. Μαρινάκης επέμεινε στο αφήγημα των ιδιωτών και δεν δίστασε να προχωρήσει στη διάδοση fake news περί τάχα ενημέρωσης του Νίκου Ανδρουλάκη από την ΕΥΠ.

Δημήτρης Τερζής
Δημήτρης Τερζής
Οι Παπασταύρου, Στεφάτος και οι 2.500 μονογραφές…, τι «μαρτύρησε» η Citi για τις τράπεζες, η δυναμική της Κύπρου, η αντίδραση από Metlen, η επάνοδος της BYLOT

Οι Παπασταύρου, Στεφάτος και οι 2.500 μονογραφές…, τι «μαρτύρησε» η Citi για τις τράπεζες, η δυναμική της Κύπρου, η αντίδραση από Metlen, η επάνοδος της BYLOT

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

