Συνταγή: Λαβράκι καρπάτσιο με μους αβοκάντο

Ο Δημήτρης Σκαρμούτσος συνέχισε σε νηστίσιμους ρυθμούς, ωστόσο αυτή τη φορά αποφάσισε να μας δείξει μια εντελώς διαφορετική συνταγή. Το λες και μάθημα μαγειρικής.

Ο γνωστός σεφ μπήκε στην κουζίνα της εκπομπής του MEGA Buongiorno, παρέα με τη Φαίη Σκορδά και μας έδειξε μια συνταγή για λαβράκι καρπάτσιο με μους αβοκάντο.

Για την ιστορία: το πιάτο εφευρέθηκε το 1950 από τον Τζουζέπε Τσιπριάνι, ιδρυτή του Harry’s Bar στη Βενετία. Αρχικά ετοίμασε το πιάτο για την κόμισσα Αμαλία Νάνι Μοτσένιγκο όταν έμαθε ότι οι γιατροί είχαν συστήσει να τρώει ωμό κρέας. Το πιάτο ονομάστηκε καρπάτσιο από τον Βιττόρε Καρπάτσο, Ενετό ζωγράφο, γνωστό για τους χαρακτηριστικούς κόκκινους και λευκούς τόνους των έργων του.

Τα υλικά

500 γρ λαβράκι φιλεταρισμένο

1 πιπεριά τσίλι

2 φρέσκα κρεμμύδια

5 ντοματίνια

2 αγγουράκια

3 ραπανάκια

2 αβοκάντο

1/2 ματσάκι κόλιανδρο

χυμό και ξύσμα από 1 πορτοκάλι

χυμό και ξύσμα από 1 λεμόνι

χυμό από 1 λάιμ

50 ml ελαιόλαδο

χοντρό αλάτι

πιπέρι

Το μυστικό

Καρπάτσιο μπορείς να κάνεις με ότι ψάρι θέλεις, αρκεί να είναι φρέσκο και να το κόψεις σε πάρα πολύ λεπτές φέτες.

Η διαδικασία

Προτού ξεκινήσουμε να φτιάχνουμε τη συνταγή το ψάρι το έχουμε βάλει στο ψυγείο ή ακόμα και στην κατάψυξη γιατί έτσι κόβεται πολύ εύκολα.

Αρχίζουμε να κόβουμε σε λεπτές φέτες το λαβράκι, ξεκινώντας από την ουρά.

Παράλληλα κόβουμε και τα λαχανικά μας σε πάρα πολύ μικρά κομμάτια.

Βάζουμε τις φέτες μέσα σε ένα μπολ και αρχίζουμε να προσθέτουμε τα υλικά μας: μπόλικο αλάτι, χυμό από λεμόνι, χυμό πορτοκαλιού, τα κρεμμύδια, τα ντοματίνια, τα αγγουράκια, τα ραπανάκια και το τσίλι.

Βάζουμε το μπολ στο ψυγείο και αφήνουμε το λαβράκι να «ψηθεί» για περίπου 20 λεπτά.