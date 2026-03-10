Συνταγή: Χορτόπιτα χωρίς φύλλο

Ακολουθώντας το κλίμα τον ημερών, ο Δημήτρης Σκαρμούτσος συνέχισε σε νηστίσιμους ρυθμούς, παρουσιάζοντάς μας μια συνταγή εύκολη και κλασική – ιδιαίτερα στη Θεσσαλία και την Ήπειρο.

Ο γνωστός σεφ μπήκε στην κουζίνα της εκπομπής του MEGA Buongiorno, παρέα με τη Φαίη Σκορδά και μας έδειξε μια συνταγή για χορτόπιτα χωρίς φύλλο. Λίγα και καλά υλικά, απλά βήματα και σε περίπου μια ώρα έχουμε μια πεντανόστιμη πίτα χωρίς φύλλο, που μπορούμε να έχουμε στη δουλειά για το lunch break ή συνοδευτικό για το μεσημεριανό μας.

Τα υλικά

1 κιλό σπανάκι

500 γρ. σέσκουλα

3 πράσα

5 φρέσκα κρεμμυδάκια

1 ματσάκι μυρώνια

1/2 ματσάκι άνηθο

100 ml ελαιόλαδο

700 γρ. καλαμποκάλευρο

50 γρ. φρυγανιά τριμμένη

1 λίτρο νερό

αλάτι

πιπέρι

Η διαδικασία

Σε ένα μπολ ρίχνουμε το σπανάκι, τα μυρώνια, το φρέσκο κρεμμύδι, τον άνηθο και το πράσο, προσθέτουμε αλάτι, ανακατεύουμε καλά με το χέρι και τα αφήνουμε για 15 με 20 λεπτά, ώστε το αλάτι να «στεγνώσει» τα χόρτα.

Σε ένα καθαρό μπολ ρίχνουμε το καλαμποκάλευρο (προσοχή να είναι ψιλό) και προσθέτουμε ζεστό νερό. Ανακατεύουμε καλά με μια σπάτουλα για να γίνει ο χυλός.

Σε ένα ταψί ρίχνουμε λίγο λάδι και απλώνουμε στη βάση τον χυλό που έχουμε ετοιμάσει. Ρίχνουμε τα χόρτα από πάνω και καλύπτουμε με μια ακόμα στρώση από χυλό.

Σκεπάζουμε το ταψί και ψήνουμε για περίπου 15 λεπτά στους 160 με 170 βαθμούς.