Συνταγή: Νηστίσιμοι κολοκυθοκεφτέδες

Είναι ένα από τα αγαπημένους μας μεζέδες όταν πάμε σε μια ταβέρνα. Ωστόσο, η συνταγή είναι πολύ εύκολη και μπορούμε να τη φτιάξουμε στο σπίτι, όπως μας έδειξε ο Δημήτρης Σκαρμούτσος.

Ο γνωστός σεφ μπήκε στην κουζίνα της εκπομπής του MEGA Buongiorno, παρέα με τη Φαίη Σκορδά και μας έδειξε μια συνταγή για νηστίσιμους κολοκυθοκεφτέδες.

Μέσα σε λίγα λεπτά, με ελάχιστα υλικά και απλές κινήσεις, έχουμε έτοιμο ένα πιάτο νηστίσιμο, πεντανόστιμο και ότι πρέπει για τα ηλιόλουστα μεσημέρια του Σαββατοκύριακου στη βεράντα μας.

Τα υλικά

3 κολοκύθια

3 φρέσκα κρεμμύδια

1/2 ματσάκι άνηθο

1 ματσάκι δυόσμο

1 σκελίδα σκόρδο

150 γρ. αλεύρι που φουσκώνει μόνο του

50 ml ελαιόλαδο

10 λιαστές ντομάτες

αλάτι

πιπέρι

ηλιέλαιο για τηγάνισμα

Το μυστικό

Όταν περνάμε τα κολοκύθια από τον τρίφτη προσέχουμε να μην ξύσουμε μέχρι πολύ μέσα – θέλουμε μόνο το πράσινο του κολοκυθιού, διαφορετικά θα βγουν οι κολοκυθοκεφτέδες περισσότερο αλμυροί από όσο θα θέλαμε.

Η διαδικασία

Ξεκινάμε τη συνταγή πλένοντας τα κολοκύθια. Τα κόβουμε στον τρίφτη και τα ρίχνουμε σε ένα μπολ.

Ρίχνουμε το αλεύρι, τον άνηθο, τον δυόσμο, το φρέσκο κρεμμύδι και λίγη λιαστή ντομάτα.

Προσθέτουμε το λάδι και ανακατεύουμε με τα χέρια, για να γίνει μείγμα.

Με το χέρι φτιάχνουμε τους κολοκυθοκεφτέδες.

Ρίχνουμε σε ένα ζεστό τηγάνι ηλιέλαιο και βάζουμε μέσα τους κολοκυθοκεφτέδες για να τηγανιστούν.