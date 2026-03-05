Συνταγή: Γαριδομακαρονάδα με ούζο και μάραθο

Το ότι διανύουμε τη Σαρακοστή και αρκετά πιάτα είναι νηστίσιμα, δεν σημαίνει ότι δεν είναι και γευστικά. Κάτι που μας έδειξε και ο Δημήτρης Σκαρμούτσος, με τη συνταγή που ετοίμασε.

Ο γνωστός σεφ μπήκε στην κουζίνα της εκπομπής του MEGA Buongiorno, παρέα με τη Φαίη Σκορδά και μας έδειξε μια συνταγή για γαριδομακαρονάδα με ούζο και μάραθο.

Ένα πιάτο πεντανόστιμο, νηστίσιμο και θυμίζει κάτι από καλοκαίρι.

Τα υλικά

500 γρ. λιγκουίνι

750 γρ. γαρίδες Νο 2

5 φρέσκα κρεμμυδάκια

3 σκελίδες σκόρδο

500 γρ. ντοματίνια

1/2 ματσάκι μάραθο

1 φακελάκι κρόκο Κοζάνης

100 ml ούζο

Ξύσμα από 1 λεμόνι

150 ml ζωμό γαρίδες

100 ml ελαιόλαδο

1 κ.σ. πάπρικα καπνιστή

Αλάτι

Πιπέρι

Το μυστικό

Για να πετύχει η γαριδομακαρονάδα, έχουμε δύο μυστικά: να μπεις στη διαδικασία να φτιάξεις ζωμό και να χρησιμοποιήσεις φρέσκια ντομάτα.

Η διαδικασία

Αρχικά βράζουμε τα ζυμαρικά – περίπου 4 λεπτά λιγότερο από ότι θα τα βράζαμε κανονικά.

Για τον ζωμό: Παίρνουμε τα κελύφη από τις γαρίδες και τα ρίχνεις σε μια κατσαρόλα, που έχεις βάλει λίγο λάδι και λίγο κρεμμύδι και το καις για να βγάλει τη γεύση. Προσθέτεις νερό και το αφήνεις να βράσει για 15 λεπτά. Ο ζωμός είναι έτοιμος.

Σε ένα τηγάνι που έχουμε ζεστάνει, ρίχνουμε λίγο λάδι και βάζουμε τις γαρίδες για να τις σοτάρουμε λίγο – να πάρουν λίγο χρώμα.

Βγάζουμε τις γαρίδες από το τηγάνι και τις κρατάμε στην άρκη.

Στο τηγάνι ρίχνουμε μέσα το φρέσκο κρεμμύδι, το σκόρδο και τον μάραθο. Σοτάρουμε και προσθέτουμε τα ντοματίνια, λίγο σαφράν, λίγο κόκκινο πιπέρι και προσθέτουμε τον ζωμό. Μετά από λίγο ρίχνουμε και την ντομάτα.

Μόλις πάρει βράση, προσθέτουμε τα ζυμαρικά, τις γαρίδες και τα αφήνουμε να ολοκληρωθούν για 4 λεπτά.