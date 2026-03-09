Συνταγή: Ζυμαρικά με θαλασσινά
Μια συνταγή που μας θυμίζει αποδράσεις στο νησί.
Είναι από τα πιάτα που έχουμε συνδυάσει όλοι με την άνοιξη – καλοκαίρι, όταν κάνουμε τις μικρές μας αποδράσεις σε κάποιο νησί. Ωστόσο ο συνδυασμός ζυμαρικά και θαλασσινα είναι… άχαστος, πεντανόστιμος και -το καλύτερο από όλα- ταιριάζει σε όλες τις εποχές. Όπως η συνταγή που ακολουθεί.
Τα υλικά
500 γρ. μύδια
250 γρ. ωμές ολόκληρες γαρίδες
6 κ.σ. ελαιόλαδο
1 σκελίδα σκόρδο, λιωμένη
1/2 κόκκινη πιπεριά τσίλι, ψιλοκομμένη
50 ml λευκό κρασί
1 λεμόνι, μόνο ο χυμός
ένα μικρό ματσάκι μαϊντανό πλατύφυλλο, χοντροκομμένο
400 γρ. λινγκουίνι
αλάτι και φρεσκοτριμμένο μαύρο πιπέρι
Η διαδικασία
Καθάρισε τα μύδια τρίβοντάς τα καλά σε κρύο νερό και αφαίρεσε τα «γένια» τους. Αν κάποιο μύδι παραμένει ανοιχτό αφού το χτυπήσεις ελαφρά στην άκρη του πάγκου, πέταξέ το. Καθάρισε τις γαρίδες αφαιρώντας τα κεφάλια, αλλά άφησε τις ουρές.
Ζέστανε το ελαιόλαδο σε μια μεγάλη κατσαρόλα με καπάκι και πρόσθεσε το σκόρδο και το τσίλι. Μετά από 1-2 λεπτά, πρόσθεσε τα μύδια και το κρασί. Σκέπασε με το καπάκι και συνέχισε το μαγείρεμα για 1-2 λεπτά, ή μέχρι να ανοίξουν τα μύδια. Αν στο τέλος κάποιο μύδι παραμείνει κλειστό, πέταξέ το.
Πρόσθεσε τις γαρίδες και μαγείρεψε για άλλα 4-5 λεπτά, έπειτα στύψε μέσα τον χυμό λεμονιού. Απομάκρυνε την κατσαρόλα από τη φωτιά και πρόσθεσε τον χοντροκομμένο μαϊντανό. Αλάτισε και πιπέρωσε κατά προτίμηση.
Στο μεταξύ, βράσε τα λινγκουίνι σε ελαφρώς αλατισμένο νερό για 7-8 λεπτά, μέχρι να γίνουν al dente. Πρόσθεσε τα ζυμαρικά στην κατσαρόλα με τη σάλτσα θαλασσινών, ανακάτεψε καλά και σέρβιρε αμέσως.
* Πηγή: Vita
