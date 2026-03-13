Συνταγή: Μπιφτέκια λαχανικών με βρώμη

Σε νηστίσιμούς ρυθμούς συνεχίζει ο Δημήτρης Σκαρμούτσος, παρουσιάζοντας μια συνταγή που η αλήθεια είναι ότι οι περισσότεροι από εμάς δεν έχουν συνηθίσει να μαγειρεύουμε.

Ο γνωστός σεφ μπήκε στην κουζίνα της εκπομπής του MEGA Buongiorno, παρέα με τη Φαίη Σκορδά και μας έδειξε μια συνταγή για μπιφτέκια λαχανικών με βρώμη. Ή αλλιώς, μπιφτέκια χωρίς καθόλου κιμά.

Πιο νόστιμα από όσο έχεις στο μυαλό σου, εύκολα στη δημιουργία τους και μια αρκετά χορταστική συνταγή.

Τα υλικά

3 πατάτες

2 κολοκύθια

2 καρότα

1 λευκό κρεμμύδι

2 σκελίδες σκόρδο

1 κ.σ. πελτέ ντομάτας

1/2 ματσάκι μαϊντανό

1 κ.σ. φρέσκια ρίγανη

150 γρ. βρώμη

50 γρ. αλεύρι

50 ml ελαιόλαδο

αλάτι

πιπέρι

Η διαδικασία

Για αρχή βράζουμε τις πατάτες και τα καρότα.

Στη συνέχεια, σε ένα μπολ ρίχνουμε το αλεύρι βρώμης, μαζί με λίγο κανονικό αλεύρι, τα βρασμένα καρότα και πατάτες και τα διαλύουμε όλα με ένα πιρούνι.

Ρίχνουμε στο μπολ λίγο ρίγανη, φρέσκο κρεμμύδι, αρκετό μαϊντανό, τριμμένο κολοκύθι, λίγο πελτέ ντομάτας και λίγο λευκό κρεμμύδι. Συνεχίζουμε να διαλύουμε τα υλικά με το πιρούνι, μέχρι να γίνουν ένα μείγμα.

Μετά ρίχνουμε λίγο ακόμα αλεύρι και λίγο βρώμη, ενώ ανακατεύουμε καλά.

Μόλις γίνει το μείγμα, πλαθουμε τα μπιφτέκια με τα χέρια και από εκεί και πέρα επιλέγουμε πώς θα τα κάνουμε: ή τηγανιτά ή στον φουρνού, ενώ μπορούμε να τα συνοδεύσουμε τόσο με ρύζι όσο και με πατάτες.