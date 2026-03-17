Συνταγή: Μπακαλιάρος στον φούρνο
Μια συνταγή για ένα πιάτο σκέτη απόλαυση.
Ποιος είπε ότι δεν υπάρχει δημιουργικότητα στα νηστίσιμα πιάτα; Η παρακάτω συνταγή είναι πεντανόστιμη, γεμάτη γεύσεις και εντυπωσιάζει σε ένα τραπέζι. Μπακαλιάρος στον φούρνο σε περίπου μια ώρα.
Τα υλικά
800 γρ.ολόκληρες αποφλοιωμένες ντομάτες, λιωμένες με τα χέρια
1 φλιτζάνι ελιές, χωρίς κουκούτσι και κομμένες σε κομμάτια
1 μικρό κρεμμύδι, κομμένο σε φέτες
1/2 φλιτζάνι κόκκινο κρασί
1/4 φλιτζανιού ελαιόλαδο
3 κουταλιές της σούπας κάπαρη
1/2 κουταλάκι του γλυκού μπούκοβο (νιφάδες καυτερής πιπεριάς)
1 ½ κουταλάκι του γλυκού αλάτι
Φρεσκοτριμμένο μαύρο πιπέρι
6 φιλέτα μπακαλιάρου (περίπου 170 γρ. το καθένα)
Ψιλοκομμένος φρέσκος μαϊντανός (πλατύφυλλος), για το σερβίρισμα
Η διαδικασία
Προθερμάνετε τον φούρνο στους 220°C. Σε ένα πυρίμαχο σκεύος περίπου 3 λίτρων ανακατέψτε τις ντομάτες, τις ελιές, το κρεμμύδι, το κρασί, το ελαιόλαδο, την κάπαρη, το μπούκοβο, 1 κουταλάκι από το αλάτι, αρκετό φρεσκοτριμμένο πιπέρι. Ανακατέψτε καλά.
Ψήστε για 35-40 λεπτά, μέχρι να μαλακώσουν οι ντομάτες και να δέσει ελαφρώς η σάλτσα. (Μπορείτε να ετοιμάσετε τη συνταγή μέχρι αυτό το σημείο και να τη διατηρήσετε στο ψυγείο έως 1 ημέρα.)
Όταν είστε έτοιμοι να σερβίρετε, προθερμάνετε ξανά τον φούρνο στους 220°C.
Αλατοπιπερώστε τα φιλέτα μπακαλιάρου με το υπόλοιπο ½ κουταλάκι αλάτι και φρεσκοτριμμένο πιπέρι.
Τοποθετήστε τα φιλέτα μέσα στη σάλτσα ντομάτας (να «φωλιάσουν» μέσα στο μείγμα).
Ψήστε για 10-15 λεπτά, μέχρι να ψηθεί οριακά το ψάρι (να είναι τρυφερό και να χωρίζει εύκολα με πιρούνι).
Πασπαλίστε με φρέσκο μαϊντανό και σερβίρετε.
* Πηγή: Vita
