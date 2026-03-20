Συνταγή: Καρυδόπιτα

Είναι ένα γλυκό πεντανόστιμο, που οι περισσότεροι από εμάς το έχουμε συνδυάσει με τη μαμά ή τη γιαγιά μας. Ωστόσο, το να φτιάξουμε δεν είναι καθόλου δύσκολο, όπως μας έδειξε και ο Δημήτρης Σκαρμούτσος με τη συνταγή που παρουσίασε.

Ο γνωστός σεφ μπήκε στην κουζίνα της εκπομπής του MEGA Buongiorno, παρέα με τη Φαίη Σκορδά και μας έδειξε μια συνταγή για καρυδόπιτα.

Τα υλικά

500 γρ. αλεύρι Γ.Ο.Χ.

400 ml γάλα

300 γρ. ζάχαρη

4 αυγά

300 γρ. καρύδια

200 γρ. βούτυρο

2. κ.σ. μπέικιν πάουντερ

1 κ.σ. κανέλα

1 κ.γ. γαρύφαλλο

1 κ.σ. μαγειρική σόδα

1 βανίλια

Για το σιρόπι

500 ml νερό

500 γρ. ζάχαρη

1 φλούδα από λεμόνι

Η διαδικασία

Στον κουβά του μίξερ βάζουμε το βούτυρο (σε θερμοκρασία δωματίου) και τη ζάχαρη. Χτυπάμε καλά και παράλληλα ρίχνουμε τα αυγά, το γάλα, τη βανίλια, το μπέικιν πάουντερ και τη μαγειρική σόδα.

Ενώ συνεχίζουμε να χτυπάμε το μείγμα, προσθέτουμε την κανέλα, το μοσχοκάρυδο και τα καρύδια.

Το αλεύρι το κρατάμε στο τέλος και το προσθέτουμε σιγά – σιγά στον κουβά του μίξερ.

Μόλις το μείγμα είναι έτοιμο, το ρίχνουμε σε ένα ταψί.

Βάζουμε το ταψί σε ζεστό φούρνο και ψήνουμε στους 160 βαθμούς για 25 έως 30 λεπτά.

Παράλληλα ετοιμάζουμε και το σιρόπι. Σε ένα κατσαρολάκι βάζουμε το νερό, τη ζάχαρη και μια φλούδα λεμονιού. Ανακατεύουμε καλά και το αφήνουμε να βράσει.

Μόλις είναι έτοιμο το σιρόπι, το βγάζουμε από τη φωτιά και το αφήνουμε να κρυώσει.

Όταν έχει ετοιμαστεί και η καρυδόπιτα, χύνουμε το σιρόπι.