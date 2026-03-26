Οικονομολόγοι ζητούν να αποχωρήσει η Κολομβία από το σύστημα διαιτησίας επενδύσεων

Ένα ηχηρό μήνυμα προς την Κολομβία και την κυβέρνησή της έστειλαν περισσότεροι από 200 οικονομολόγοι και ακαδημαϊκοί από 24 χώρες, καλώντας τον πρόεδρο Γουστάβο Πέτρο να ηγηθεί μιας ιστορικής αποχώρησης της χώρας από το διεθνές σύστημα διαιτησίας επενδύσεων. Ανάμεσα στους υπογράφοντες περιλαμβάνονται κορυφαίες προσωπικότητες της παγκόσμιας οικονομικής σκέψης, όπως ο νομπελίστας Γιόζεφ Στίγκλιτς και ο Γάλλος οικονομολόγος Τομάς Πικετί.

Η παρέμβαση αυτή επαναφέρει στο προσκήνιο μια μακροχρόνια και έντονη συζήτηση γύρω από τον ρόλο και τη λειτουργία των μηχανισμών επίλυσης διαφορών μεταξύ επενδυτών και κρατών, γνωστών ως ISDS (Investor-State Dispute Settlement). Το σύστημα αυτό επιτρέπει σε ξένους επενδυτές να προσφεύγουν κατά κρατών όταν θεωρούν ότι θίγονται τα συμφέροντά τους, συχνά μέσω διεθνών διαιτητικών οργάνων.

Οι υπογράφοντες της επιστολής υποστηρίζουν ότι το υφιστάμενο πλαίσιο λειτουργεί δυσανάλογα υπέρ των πολυεθνικών εταιρειών, περιορίζοντας την ικανότητα των κρατών να ασκούν δημόσιες πολιτικές προς όφελος των πολιτών τους. Όπως επισημαίνουν, κυβερνητικές αποφάσεις που σχετίζονται με την προστασία του περιβάλλοντος, τη δημόσια υγεία ή τα εργασιακά δικαιώματα μπορούν να οδηγήσουν σε δαπανηρές νομικές προσφυγές, δημιουργώντας ένα αποτρεπτικό περιβάλλον για μεταρρυθμίσεις.

Στην περίπτωση της Κολομβίας, η συζήτηση αποκτά ιδιαίτερη σημασία. Η χώρα έχει βρεθεί αντιμέτωπη με σειρά διαιτητικών υποθέσεων τα τελευταία χρόνια, πολλές από τις οποίες σχετίζονται με τον εξορυκτικό τομέα και την προστασία φυσικών πόρων. Οι επικριτές του συστήματος τονίζουν ότι τέτοιες υποθέσεις μπορούν να επιβαρύνουν σημαντικά τα δημόσια οικονομικά, ενώ ταυτόχρονα περιορίζουν τη δημοκρατική ευχέρεια της κυβέρνησης να χαράσσει πολιτική.

Παράδειγμα προς μίμηση, αλλά…

Η επιστολή καλεί τον πρόεδρο Πέτρο να αναλάβει ηγετικό ρόλο διεθνώς, προωθώντας ένα εναλλακτικό πλαίσιο που θα βασίζεται στη διαφάνεια, τη λογοδοσία και την ισορροπία μεταξύ επενδυτικών συμφερόντων και δημόσιου συμφέροντος. Σύμφωνα με τους συντάκτες, μια πιθανή αποχώρηση της Κολομβίας θα μπορούσε να λειτουργήσει ως παράδειγμα για άλλες χώρες του παγκόσμιου Νότου, οι οποίες αντιμετωπίζουν παρόμοια διλήμματα.

Ωστόσο, η πρόταση αυτή δεν είναι χωρίς κινδύνους. Υποστηρικτές του υφιστάμενου συστήματος προειδοποιούν ότι η αποχώρηση από τους μηχανισμούς διαιτησίας ενδέχεται να επηρεάσει αρνητικά το επενδυτικό κλίμα, αυξάνοντας την αβεβαιότητα για τους ξένους επενδυτές. Σε μια περίοδο όπου πολλές αναπτυσσόμενες οικονομίες ανταγωνίζονται για την προσέλκυση κεφαλαίων, μια τέτοια κίνηση θα μπορούσε να έχει ευρύτερες οικονομικές επιπτώσεις.

Το ζήτημα, επομένως, δεν αφορά μόνο τη νομική αρχιτεκτονική των διεθνών επενδύσεων, αλλά και το μοντέλο ανάπτυξης που επιλέγει μια χώρα. Η Κολομβία βρίσκεται σε ένα σταυροδρόμι: από τη μία πλευρά η ανάγκη για επενδύσεις και οικονομική ανάπτυξη, και από την άλλη η επιθυμία για μεγαλύτερη κυριαρχία στη χάραξη δημόσιας πολιτικής.

Η παρέμβαση των διεθνών οικονομολόγων αναμένεται να εντείνει τη συζήτηση τόσο εντός της χώρας όσο και σε διεθνές επίπεδο. Το ερώτημα που τίθεται είναι αν το υπάρχον σύστημα μπορεί να μεταρρυθμιστεί ή αν απαιτείται μια ριζική αναθεώρηση της σχέσης μεταξύ κρατών και επενδυτών σε έναν κόσμο που αλλάζει.

Σε κάθε περίπτωση, η απόφαση που θα ληφθεί δεν θα αφορά μόνο την Κολομβία, αλλά ενδέχεται να επηρεάσει ευρύτερα τη διεθνή οικονομική τάξη και τον τρόπο με τον οποίο ορίζονται τα όρια μεταξύ δημόσιου συμφέροντος και ιδιωτικών επενδύσεων.