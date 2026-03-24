Κολομβία: Τουλάχιστον 66 οι νεκροί στη συντριβή του μεταγωγικού αεροσκάφους
Στους 66 έχουν ανέλθει οι νεκροί από τη συντριβή μεταγωγικού αεροσκάφους στην Κολομβία, σύμφωνα με νεότερο, ακόμα προσωρινό, απολογισμό.
- Αλλάζουν οι ώρες κοινής ησυχίας – Πότε τίθεται σε εφαρμογή το νέο ωράριο
- 25η Μαρτίου: Πώς θα κινηθούν τα μέσα μεταφοράς Τρίτη και Τετάρτη στο κέντρο της Αθήνας
- ΗΠΑ: Πράκτορες της αστυνομίας μετανάστευσης ανέλαβαν την ασφάλεια σε 14 αεροδρόμια
- Ιταλία: Η Μελόνι έχασε το «μαγικό της άγγιγμα» – Απορρίφθηκε σε δημοψήφισμα η δικαστική μεταρρύθμιση
Τουλάχιστον 66 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και δεκάδες άλλοι τραυματίστηκαν όταν συνετρίβη αμέσως μετά την απογείωσή του στη νότια Κολομβία στρατιωτικό αεροσκάφος με 125 επιβαίνοντες, κατά νεότερο απολογισμό που διαβιβάστηκε στο Γαλλικό Πρακτορείο από πηγή του στις ένοπλες δυνάμεις της χώρας της Λατινικής Αμερικής (στη φωτογραφία του Reuters/Luisa Gonzalez, επάνω, ασθενοφόρο που μεταφέρει τραυματίες φτάνει σε στρατιωτικό νοσοκομείο).
Στο δυστύχημα έχουν χάσει μέχρι στιγμής τη ζωή τους 58 μέλη του στρατού ξηράς, έξι της πολεμικής αεροπορίας και δυο αστυνομικοί
Tras el accidente de un avión militar Hércules en el sur de #Colombia con 125 personas a bordo, autoridades informan que hay 83 sobrevivientes.
El gobernador del Putumayo, Jhon Gabriel Molina, dijo que se «reportan 83 heridos, de los cuales 14 están en estado crítico, y ocho… pic.twitter.com/50F1UIF4Bl
— David de la Paz 戴维 (@daviddelapaz) March 23, 2026
Η συντριβή του αεροσκάφους C-130 Hercules έγινε περί τις 10:00 (τοπική ώρα· 17:00 ώρα Ελλάδας), αμέσως μετά την απογείωσή του από το Πουέρτο Λεγκίσαμο (νότια), στον νομό Πουτουμάγιο, κοντά στα σύνορα με τον Ισημερινό, για ακόμη άγνωστο λόγο.
Κατά τη στρατιωτική πηγή, στη συντριβή έχασαν τη ζωή τους 58 μέλη του στρατού ξηράς, έξι μέλη της πολεμικής αεροπορίας και δυο αστυνομικοί.
Al menos 34 personas murieron y más de 70 resultaron heridas tras la caída de un avión militar de #Colombia en la región de Putumayo, en el sur del país.
Medios locales informaron que el C-130H (FAC-1016) tenía 43 años en servicio y fue entregado a Colombia en septiembre de 2020… pic.twitter.com/70nWEN0G9x
— David de la Paz 戴维 (@daviddelapaz) March 24, 2026
Στην απογείωση
Ο υπουργός Αμυνας Πέδρο Σάντσες δήλωσε ότι το τραγικό δυστύχημα συνέβη καθώς το αεροπλάνο απογειωνόταν από το Πουέρτο Λεγκίσαμο, κοντά στα σύνορα με το Περού, μεταφέροντας μέλη των ένοπλων δυνάμεων.
Πηγή: ΑΠΕ
- Κολομβία: Τουλάχιστον 66 οι νεκροί στη συντριβή του μεταγωγικού αεροσκάφους
- Ιράν: Οι αδιάκοπες αντιφάσεις του Τραμπ από την έναρξη του πολέμου
- Ιράν: Ο πρόεδρος Πεζεσκιάν μίλησε με τον πρωθυπουργό του Πακιστάν που επιδιώκει ειρηνευτικό ρόλο
- Ιράν: Για μήνυμα Κύπρου μέσω Λιβάνου μη χρήσης των βρετανικών βάσεων, γράφει η Beirut Time
- Περού: Τουλάχιστον 13 νεκροί σε σφοδρή σύγκρουση μίνι βαν με νταλίκα
- Κολομβία: Τουλάχιστον 8 νεκροί και 83 τραυματίες στη συντριβή μεταγωγικού αεροσκάφους στα σύνορα με το Περού
- Συρία: Βάση του στρατού γίνεται στόχος ρουκετών που εκτοξεύτηκαν από το Ιράκ
- Στα «ΝΕΑ» της Τρίτης: Αποκωδικοποίηση
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις