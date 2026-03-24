Τουλάχιστον 66 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και δεκάδες άλλοι τραυματίστηκαν όταν συνετρίβη αμέσως μετά την απογείωσή του στη νότια Κολομβία στρατιωτικό αεροσκάφος με 125 επιβαίνοντες, κατά νεότερο απολογισμό που διαβιβάστηκε στο Γαλλικό Πρακτορείο από πηγή του στις ένοπλες δυνάμεις της χώρας της Λατινικής Αμερικής (στη φωτογραφία του Reuters/Luisa Gonzalez, επάνω, ασθενοφόρο που μεταφέρει τραυματίες φτάνει σε στρατιωτικό νοσοκομείο).

Tras el accidente de un avión militar Hércules en el sur de #Colombia con 125 personas a bordo, autoridades informan que hay 83 sobrevivientes. El gobernador del Putumayo, Jhon Gabriel Molina, dijo que se «reportan 83 heridos, de los cuales 14 están en estado crítico, y ocho… pic.twitter.com/50F1UIF4Bl — David de la Paz 戴维 (@daviddelapaz) March 23, 2026

Η συντριβή του αεροσκάφους C-130 Hercules έγινε περί τις 10:00 (τοπική ώρα· 17:00 ώρα Ελλάδας), αμέσως μετά την απογείωσή του από το Πουέρτο Λεγκίσαμο (νότια), στον νομό Πουτουμάγιο, κοντά στα σύνορα με τον Ισημερινό, για ακόμη άγνωστο λόγο.

Κατά τη στρατιωτική πηγή, στη συντριβή έχασαν τη ζωή τους 58 μέλη του στρατού ξηράς, έξι μέλη της πολεμικής αεροπορίας και δυο αστυνομικοί.

Al menos 34 personas murieron y más de 70 resultaron heridas tras la caída de un avión militar de #Colombia en la región de Putumayo, en el sur del país. Medios locales informaron que el C-130H (FAC-1016) tenía 43 años en servicio y fue entregado a Colombia en septiembre de 2020… pic.twitter.com/70nWEN0G9x — David de la Paz 戴维 (@daviddelapaz) March 24, 2026

Στην απογείωση

Ο υπουργός Αμυνας Πέδρο Σάντσες δήλωσε ότι το τραγικό δυστύχημα συνέβη καθώς το αεροπλάνο απογειωνόταν από το Πουέρτο Λεγκίσαμο, κοντά στα σύνορα με το Περού, μεταφέροντας μέλη των ένοπλων δυνάμεων.

Πηγή: ΑΠΕ