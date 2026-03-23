Κολομβία: Συνετρίβη μεταγωγικό αεροσκάφος με 110 επιβαίνοντες
Ο ακριβής αριθμός των θυμάτων και τα αίτια δεν έχουν ακόμη προσδιοριστεί - Το αεροπλάνο συνετρίβη λίγο μετά την απογείωσή του από το Πουέρτο Λεγκίσαμο, υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες
- Βέροια: Υπό κράτηση ο 20χρονος για τον άγριο ξυλοδαρμό της 24χρονης – Διατάχθηκε ψυχιατρική πραγματογνωμοσύνη
- Προθεσμία για να απολογηθούν πήραν οι δύο ανήλικοι για τη δολοφονία του τραγουδιστή
- Θεσσαλονίκη: Ταυτοποιήθηκε και το δεύτερο άτομο που ήταν μαζί με τον Κλεομένη στο αιματηρό επεισόδιο
- Data center και καθρέπτες σε τροχιά – Οι αστρονόμοι ανησυχούν ότι ο ουρανός θα αλλάξει για πάντα
Μεταγωγικό αεροσκάφος των ενόπλων δυνάμεων της Κολομβίας συνετρίβη σήμερα στην περιοχή Πουέρτο Λεγκίσαμο, στο νότιο τμήμα της χώρας.
Το στρατιωτικό αεροπλάνο τύπου Hercules, με 110 επιβαίνοντες, συνετρίβη λίγο μετά την απογείωσή του, υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, σύμφωνα με το Blu Radio.
#Atención 110 soldados iban a bordo de un avión Hércules que se accidentó en el departamento de Putumayo. De acuerdo con las autoridades, al menos 20 militares ya fueron rescatados. #VocesySonidos pic.twitter.com/m560hzQdWv
— BluRadio Colombia (@BluRadioCo) March 23, 2026
Στην περιοχή έχουν σπεύσει ομάδες διάσωσης, ενώ επί τόπου βρίσκονται μονάδες του στρατού.
Ο υπουργός Αμυνας Πέδρο Σάντσες δήλωσε ότι το περιστατικό συνέβη καθώς το αεροπλάνο απογειωνόταν από το Πουέρτο Λεγκίσαμο, κοντά στα σύνορα με το Περού, καθώς μετέφερε στρατεύματα από τις ένοπλες δυνάμεις.
«Ο ακριβής αριθμός των θυμάτων και τα αίτια της συντριβής δεν έχουν ακόμη προσδιοριστεί», είπε.
Autoridades confirmaron que 110 soldados iban a bordo del avión Hércules que se accidentó en Putumayo, a unos 3 kilómetros del casco urbano, tras despegar en un vuelo de apoyo militar. #VocesySonidos pic.twitter.com/pZsmW3rw7V
— BluRadio Colombia (@BluRadioCo) March 23, 2026
- Μπαρτομέου: «Όταν ήρθε η ώρα της ανανέωσης του Μέσι, τον έδιωξαν»
- Τροχαίο στα Εξάρχεια – ΙΧ «καρφώθηκε» σε τζαμαρία καφετέριας
- Πώς το ντόμινο του πολέμου βάζει «φωτιά» στα ελληνικά σούπερ μάρκετ
- Δίκη για τα «Τέμπη» στη Λάρισα: Επιτελικό φιάσκο με την αίθουσα – Η γεμάτη αιχμές απάντηση της κυβέρνησης
- 28ο ΦΝΘ: 66.000 θεατές παρακολούθησαν προβολές και εκδηλώσεις από τις 5 έως τις 15 Μαρτίου
- Οι …τίτλοι των διαιτητών: Ποιος είναι «εδράκιας», ποιος «καρτάκιας», ποιος «πεναλτάκιας»…
- Ιταλία: Η Μελόνι έχασε το «μαγικό της άγγιγμα» – Απορρίφθηκε σε δημοψήφισμα η δικαστική μεταρρύθμιση
