Κολομβία: Τουλάχιστον 8 νεκροί και 83 τραυματίες στη συντριβή μεταγωγικού αεροσκάφους στα σύνορα με το Περού
Οι αρχές στην Κολομβία έχουν μέχρι στιγμής επιβεβαιώσει τον θάνατο οκτώ και τον τραυματισμό άλλων 83 ανθρώπων στη συντριβή μεταγωγικού αεροσκάφους κοντά στα σύνορα με το Περού.
Τουλάχιστον 8 νεκροί και 83 τραυματίες, εκ των οποίων 14 σε κρίσιμη κατάσταση, είναι ο μέχρι στιγμής απολογισμός της συντριβής μεταγωγικού αεροσκάφους C-130 στη νότια Κολομβία, κοντά στα σύνορα με το Περού, σύμφωνα με τον κυβερνήτη του Πουτουμάγιο – της περιοχής όπου σημειώθηκε το δυστύχημα (φωτογραφία, επάνω, από La Voz de Amazonia/Mare Rafue via Reuters).
Επιβεβαιώθηκε ο θάνατος οκτώ επιβαινόντων στο C-130 και η κατάσταση 14 εκ των 83 τραυματιών χαρακτηρίζεται «κρίσιμη»
#Colombia
Equipos de rescate y personal del ejército llegaron a Puerto Leguízamo, Putumayo, después de que un avión tipo Hércules se accidentó, en la aeronave iban más de 100 uniformados, hasta el momento 20 militares han sido rescatados pic.twitter.com/3mHBvcZ63D
— Minuto & Medio (@MinMedio) March 23, 2026
Το Hercules C-130 των κολομβιανών ενόπλων δυνάμεων συνετρίβη λίγο μετά την απογείωσή του από το Πουέρτο Λεγκίσαμο του διαμερίσματος Πουτουμάγιο.
Σε βίντεο που μετέδωσε η κολομβιανή τηλεόραση διακρίνονται τα φλεγόμενα συντρίμμια του Hercules C-130 σε μια δασώδη έκταση, μόλις 3 χιλιόμετρα μακριά από κατοικημένη περιοχή.
14 σε κρίσιμη κατάσταση
Yστερα από σύσκεψη του περιφερειακού κέντρου διαχείρισης κρίσεων, ο Τζον Γκαμπριέλ Μολίνα, κυβερνήτης του Πουτουμάγιο, ενημέρωσε πως επιβεβαιώθηκε ο θάνατος οκτώ επιβαινόντων στο C-130 και ότι η κατάσταση 14 εκ των 83 τραυματιών που νοσηλεύονται χαρακτηρίζεται «κρίσιμη».
Νωρίτερα, ο πτέραρχος Κάρλος Φερνάντο Σίλβα, αρχηγός της Πολεμικής Αεροπορίας, είχε ανακοινώσει πως στο C-130 επέβαιναν συνολικά 125 άνθρωποι – 114 επιβάτες και 11 μέλη πληρώματος.
Πηγή: ΑΠΕ
