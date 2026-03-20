Και τώρα Κολομβία; Ποινικές έρευνες στις ΗΠΑ για τον πρόεδρο της χώρας

Ο πρόεδρος της Κολομβίας Γκουστάβο Πέτρο τελεί υπό ποινική έρευνα από τουλάχιστον δύο ομοσπονδιακά γραφεία εισαγγελέων των ΗΠΑ, ανέφεραν σήμερα οι New York Times, επικαλούμενοι τρία άτομα με γνώση του θέματος.

Σύμφωνα με τους NYT, οι ξεχωριστές έρευνες γίνονται από τα γραφεία των εισαγγελέων των ΗΠΑ στο Μανχάταν και το Μπρούκλιν και σε αυτές εργάζονται εισαγγελείς που ασχολούνται με τη διεθνή διακίνηση ναρκωτικών, μαζί με πράκτορες της Υπηρεσίας Δίωξης Ναρκωτικών και των Ερευνών Εσωτερικής Ασφάλειας.

Το δημοσίευμα τόνισε ότι οι ερευνητές εξετάζουν, μεταξύ άλλων, πιθανές συναντήσεις του Πέτρο με εμπόρους ναρκωτικών και αν η προεδρική του εκστρατεία ζήτησε δωρεές από εμπόρους.

Οι έρευνες βρίσκονται στα αρχικά στάδια και δεν είναι σαφές αν θα οδηγήσουν σε απαγγελία κατηγοριών, ανέφεραν οι Times.

Στο Reuters μια πηγή τόνισε πως ο Πέτρο δεν βρίσκεται στο επίκεντρο καμίας από τις δύο έρευνες, αλλά η συμπεριφορά του έχει αποκαλυφθεί σε έρευνες για ναρκοτρομοκρατία και εμπορία ναρκωτικών που διεξάγονται από τα γραφεία των εισαγγελέων των ΗΠΑ στο Μανχάταν και στο Μπρούκλιν της Νέας Υόρκης, ανέφερε η πηγή.

«Δεν υπάρχουν εν εξελίξει έρευνες που να επικεντρώνονται αποκλειστικά σε αυτόν», δήλωσε η πηγή στο Reuters.

Η προεδρία της Κολομβίας δεν απάντησε αμέσως σε αιτήματα για σχολιασμό, ενώ ένας εκπρόσωπος του γραφείου του εισαγγελέα των ΗΠΑ στο Μανχάταν αρνήθηκε να σχολιάσει και το γραφείο του Μπρούκλιν δεν απάντησε αμέσως.

Οι New York Times ανέφεραν ότι δεν υπήρχε καμία ένδειξη ότι ο Λευκός Οίκος έχει κάποιο ρόλο στην έναρξη των ερευνών.

Οι εντάσεις μεταξύ Μπογκοτά και Ουάσινγκτον έχουν αυξηθεί ασυνήθιστα τους τελευταίους μήνες, με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ να επιτίθεται στον Πέτρο λέγοντας ότι έχει «αρρωστημένο μυαλό», κατηγορώντας ότι επιτρέπει τη διακίνηση κοκαΐνης από τη Νότια Αμερική στις ΗΠΑ.

Ενώ οι Κολομβιανοί έμποροι είναι οι κορυφαίοι παραγωγοί του ναρκωτικού, η χώρα αυτή της Λατινικής Αμερικανικής είναι επίσης ένας από τους βασικούς συμμάχους των ΗΠΑ στην καταπολέμηση του εμπορίου ναρκωτικών στην περιοχή.

Ο Πέτρο απάντησε στους ισχυρισμούς του Τραμπ, τονίζοντας το μακροχρόνιο έργο ασφαλείας μεταξύ των δύο χωρών και ισχυριζόμενος ότι η ζήτηση των ΗΠΑ για κοκαΐνη τροφοδότησε την αγορά.

Οι δύο ηγέτες φάνηκαν να συμφιλιώνονται τον Φεβρουάριο σε συνάντηση στον Λευκό Οίκο. Ο Τραμπ χαρακτήρισε τον Πέτρο «εξαιρετικό» και ο Πέτρο πρόσθεσε ότι είχε ζητήσει από την Ουάσινγκτον να επικεντρωθεί στους «βασιλείς» του εμπορίου ναρκωτικών.